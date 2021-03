Spielspaß pur: Die beliebtesten Slots 2021

Bildquelle: Pixabay.com

Online Casinos erleben seit Jahren einen regelrechten Boom und erfreuen sich auch in diesem Jahr einer enormen Beliebtheit. Die Spieleindustrie ist im Zuge der wachsenden Besucherzahlen in Online Casinos dabei keineswegs untätig und präsentiert uns regelmäßig neue Spielautomaten. Im Folgenden begeben wir uns daher auf die Suche nach den beliebtesten Slots 2021.

Während in der Politik über ein mögliches Automatenverbot für den staatlichen Anbieter Casinos Austria diskutiert wird, können sich Fans von Online-Casinos entspannt zurücklehnen. Denn auch in diesem Jahr erwarten uns zahlreiche Neuerscheinungen bei den Online Slots, die für noch mehr Abwechslung sorgen. Doch welche sind die beliebtesten Slots 2021?

Ganz vorne ist hier mit Sicherheit noch immer Book of Dead zu nennen. Denn auch wenn das Remake von Book of Ra bereits 2016 erschienen ist, gehört der Spielautomat rund um die begehrten Bücher in jedes Slot-Ranking. Das Spielprinzip ist nämlich langfristig motivierend und bietet bei den Freispielen jede Menge Gewinnpotenzial. Zudem erwartet Casino-Fans eine moderne Optik und faire Auszahlungen, sodass der Klassiker Book of Dead auch heute noch zurecht an der Spitze steht.

Apropos Klassiker: Auch die beiden Slots Gonzo’s Quest und Bonanza sorgen nach wie vor für jede Menge Spielspaß und bieten dank Gewinn-Multiplikatoren die Möglichkeit auf attraktive Auszahlungen. Das Spielprinzip unterscheidet sich hier jedoch stark. Somit entscheiden wir uns mit einem Slot nicht nur für ein Setting und grafische Unterschiede, sondern auch für unterschiedliche Spielmechaniken. Unabhängig von den eigenen Vorlieben gibt es jedoch weitere Bewertungskriterien, die wir bei der Wahl eines Spielautomatens berücksichtigen sollten.

Beste Spielautomaten 2021: Darauf kommt es an

Bei der Suche nach den besten Spielautomaten sollte der Blick zunächst stets auf die Auszahlungsquote oder auch Return To Player (RTP) eines Automaten fallen. Denn dieser Wert gibt an, wieviel Prozent der Einsätze langfristig wieder ausgezahlt werden. Je mehr sich die Auszahlungsquote also 100 Prozent nähert, desto regelmäßigere Gewinne können Spieler langfristig erwarten. Bei Book of Dead wird Casino-Fans so etwa eine sehr faire RTP von rund 95 Prozent geboten – auch deshalb ist der Slot so beliebt.

Darüber hinaus sollten jedoch natürlich die eigenen Vorlieben im Vordergrund stehen. Schließlich geht es in erster Linie um den Spielspaß, während große Gewinne stets von unserem Glück abhängen. Wer also gerne Freispiele mit tollen Bonus Features sucht, ist etwa bei Reactoonz, Bonanza, Jammin’ Jars oder eben Book of Dead sehr gut aufgehoben. Bei Slots wie Iron Bank können wir sogar aus gleich drei Bonus Games wählen. Wer es ruhiger angehen möchte, kann stattdessen zunächst bei Gonzo’s Quest oder Starburst vorbeischauen und erste Erfahrungen sammeln.

Casino Bonus – Ohne Risiko loslegen

Die Auswahl an Casino Slots ist heute größer denn je. Wer also seinen Favoriten noch nicht gefunden hat, sollte sich ein wenig durch das Angebot der Online Casinos probieren. Dafür eignen sich besonders die unzähligen Casino Bonus Angebote, die es auf dem Markt gibt. So ist für den besten Casino Bonus meist lediglich eine Registrierung bei einem der Internet-Casinos samt Einzahlung notwendig.

Anschließend erhalten Casino-Fans völlig kostenlos zusätzliches Bonusguthaben. Dieses kann dann an den beliebtesten Slots genutzt werden, sodass Casino-Neulinge schnell erste Erfahrung sammeln können. Zudem besteht hier nach wie vor die Chance auf echte Gewinne, sodass wir von dem Bonus mit etwas Glück gleich doppelt profitieren. Die Suche nach den besten und beliebtesten Slots erweist sich so schnell als echter Spielspaß-Garant.