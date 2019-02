The Liar Princess and the Blind Prince ist ein Indie-Game aus dem Hause NIS America, welches die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Menschen und einem Monster zum Thema hat. Wir haben den 2D-Side-Scroller für euch genauer unter die Lupe genommen.

In The Liar Princess and the Blind Prince geht es um, wie der Titel schon verrät, eine lügende Prinzessin und einen blinden Prinzen. Doch ist die Prinzessin eigentlich kein Mensch. Nein, sie ist ein Menschenfressender Wolf, welcher nachts den Vollmond besingt. Der junge Prinz lauscht dem Gesang, unwissentlich wem die wunderschöne Stimme gehört. Die Wölfin genießt die Aufmerksamkeit, weshalb sie den Prinzen nicht auffrisst. Doch als dieser sich eines Tages entscheidet, auf den Hügel zu dem Wolf zu klettern, erschrickt die Wölfin. Um zu verhindern, dass der Prinz erfährt was sie ist, schlägt sie mit den Krallen nach ihm. Sie trifft seine Augen und der Prinz erblindet. Um ihm sein Augenlicht zurück zu geben, geht sie mit der Waldhexe einen Deal ein. Als Zahlung gibt sie ihr ihre Gesangsstimme und kann sich dafür in eine Prinzessin verwandeln. Sie befreit den Prinzen aus dem Schloss, welcher dort Fest sitzt und gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur Hexe, um die Augen des Prinzen zu heilen.

Ein nettes Indie-Game, aber noch nicht ganz ausgereift

Das Spiel hat eine sehr schön anzusehende 2D-Grafik. Das Prinzip ist es, als Prinzessin die Hand des Prinzen zu halten und ihn durch die verschiedenen Level zu führen. Dabei begegnet man anderen Monster und verschiedenen Rätseln. Die Prinzessin kann sich jeder Zeit zurück in einen Wolf verwandeln, umso die Monster zu bekämpfen. Auch kann sie nach einiger Zeit dem Prinzen Anweisungen geben, wie etwas aufzuheben oder zu einem bestimmten Punkt zu laufen. Obwohl die Idee mit dem Händchen halten, eine tolle und süße Idee ist, kann sie auch ziemlich nerven. Denn an einigen Stellen, vor allem beim Springen, kann es vorkommen das die Prinzessin die Hand des Prinzen loslässt.

Das raubt Zeit, Nerven und kann zudem schnell zu einem Game Over führen. Denn mittels der Pilze auf dem Boden, können die beiden einen höheren Sprung absolvieren. Lässt man dabei die Hand des Prinzen los und dieser klatscht wieder auf dem Boden auf, heißt es Game Over. Das ist mir im Spiel tatsächlich relativ oft passiert. Vor allem weil einem auch nicht klar ist, wieso es passiert. Hält man die Taste zum Halten der Hand gedrückt und springt dann dabei und die Hand wird dann im Spring losgelassen, dass kann schon Ätzend werden.

Rätselmaster

Ein weiteres Problem in The Liar Princess and the Blind Prince ist, dass das Spiel keine deutsche Lokalisierung erhalten hat. Die Synchronisation ist also auf japanische und die Texte sind auf Englisch. Kommen dann noch die teils schwierigen Rätsel dazu, kann es knifflig werden. Obwohl ich der englischen Sprache gut mächtig bin, habe ich mir locker 1 Stunde an einem echt schweren Matherätsel die Zähne ausgebissen. Das hat ziemlich frustriert und hätte fast dafür gesorgt, dass ich das Kapitel überspringe. Die Storyline an sich dagegen ist nicht sonderlich kompliziert und sehr verständlich geschrieben. Vor allem da sie mit Bildern unterstützt wird. An sich ist es ein wirklich nettes Indie-Game für zwischen durch, dass mit rund 4 Stunden Spielzeit sehr kurzweilig ist.

Wer sich allerdings nicht unterkriegen lässt, wird sicherlich viel Spaß an dem Spiel haben. Es ist herausfordernd, besitzt eine tolle Geschichte, skurrile Charaktere und eine hübsche Grafik.

Fazit

The Liar Princess and the Blind Prince ist ein Game, dass vor allem für Fans von Rätseln und Indie-Games geeignet ist. Auch die englische Sprache darf einen dabei nicht abschrecken. Die Steuerung ist simpel, auch wenn wohl noch etwas verbuggt. Hier kann man nur hoffen, dass noch ein Update nachgeschoben wird. Ansonsten macht man aber eigentlich an sich mit dem Spiel nichts falsch und mit der kurzen Spielzeit, ist es auch relativ gut und schnell durchzuspielen.