In seinem aktuellen Titel Wet Dreams Don´t Dry schickt uns die Spieleschmiede CrazyBunch aus Hamburg, mit einer der kultigsten Figuren der 80er Jahre, in ein Abenteuer voller Katastrophen und Anzüglichkeiten.

Wer von euch erinnert sich noch daran was ein Competition Pro ist oder wie der Herrscher Britannias aus der Ultima-Videospielserie hieß? Haltet ihr Magnum für den coolsten Schnauzbartträger Hawaiis und verwechselt es nicht mit dem Eis am Stiel, dann seit ihr alt genug um den ersten Teil des Sprücheklopfers Larry Laffer erlebt zu haben.

Nun sind bereits über 30 Jahre vergangen seit dem ersten Auftritt des möchte gern Machos. Stark angestaubt macht er sich nun zu neuem Abenteuer auf und findet sich dabei gleich im 21. Jahrhundert, wo nicht nur Hipster, Youtuber und kernige Türsteher auftreten, aber auch attraktive Frauen ihre Aufwartung machen.

Und genau hier ist Larry wieder voll in seinem Element und startet seine Reise durch die liebevoll gezeichnete Welt, in der er sich erbarmungslos durch flirtet.

Point, Click und eh was??

Ein klassisches Point-and-Click Adventure mit stundenlanges kombinieren von Gegenständen bis man endlich an einer Stelle weiterkommt nur um vor der nächsten Rätselaufgabe zu stehen, die einem Kopfzerbrechen bereitet. Und trotzdem machen wir weiter, bis jedes noch so unlogische Rätsel geknackt wird.

Im Vergleich mit riesigen Open World Spielen , Ego Geballere, Raids, Schlachtzügen, PvP Getummel etc. wirkt Larry mit einer erfrischenden Leichtigkeit in den Spielealltag, die Ihres gleichen sucht. Ob sich dieses Genre wieder einen Platz auf der Verkaufscharts sichert bleibt aber abzuwarten. Schließlich muss es sich in einer Spielewelt voller AAA Titel erwehren.

Kauftipp:

Chauvies, knurrende Hunde und andere Rückschläge

Der Humor, die schlüpfrigen Kommentare, gepackt in einer Welt wo 80er Machismo auf Emanzipation des 21. Jahrhunderts trifft, wird gerade die Nostalgiker und Fans der Serie immer wieder ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern.

Immer wieder muss sich unser Protagonist durch viele Aufgaben quälen nur um der Dame seines Herzens einen Schritt näher zu kommen, wobei sich dies aber schwieriger herausstellt als vorab angenommen.

Fazit

Zugegeben ist das Prinzip altbacken, der Protagonist ein Relikt aus einer Zeit in der Colt Seavers noch auf Röhrenfernsehern flimmerte und Innovationen sucht man hier auch vergeblich. Und dennoch gelingt es CrazyBunch mit dieser Neuauflage ein Adventure Spiel herauszubringen, dass nicht nur Fans der Reihe einen unheimlichen Spaß bereiten wird.

Leisure Suite Larry – Wet Dreams Don´t Dry ist ab dem 07.11.2018 für PC und MAC erhältlich.

