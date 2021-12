Spielend einfach das Vermögen mehren

via Pixabay u/amhnasim

Wer hat nicht oftmals den Eindruck, dass die Finanzmärkte heute in gewissen Fällen einem Spiel gleichen? Einem Spiel, zu dem die meisten allerdings kaum einen Zugang haben. Die großen Entscheidungen werden über den Köpfen hinweg gefällt und die großen Gewinne gehen an die Hedgefonds-Manager und die Broker.

Gewiss hat der ein oder andere, der den Dreh auf den Märkten raus hat, Spaß an den erzielten Gewinnen. Dafür darf man niemanden verurteilen. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen demjenigen, der sich wochenlang mit einem PC- oder einem Konsolenspiel auseinandersetzt, um den Erfolg zum Schluss einzufahren und demjenigen, der sich Stück für Stück weiterbildet, um bessere Entscheidungen auf den Finanzmärkten zu treffen? Die Xbox begeistert seit Jahrzehnten Anhänger weltweit und hat sich als Konsole beinahe zu einer Religion entwickelt. Bei einer derart wissbegierigen und technikaffinen Anhängerschaft wundert es niemanden, dass sich immer mehr Gamer dazu entscheiden, dem “Spiel”, das die Finanzmärkte darstellen, auch einmal eine Chance zu geben.

Tatsächlich ist es nämlich so, dass es für den privaten Anleger Chancen gibt. Es braucht nur den Mut und das nötige Wissen, um loszulegen. Gewiss hat der ein oder andere Leser schon oft mit dem Gedanken gespielt, auch endlich in das große Geschäft um die Bitcoins uns Co. einzusteigen. Leider trauen es sich viele nicht zu, weil sie nicht wissen, wie sie das Risiko einschätzen sollten und zudem geht die Angst um, an schwarze Schafe zu geraten.

Der Anfang muss immer einen Lernprozess bedeuten. Diesem entzieht sich niemanden und er ist wichtig, wenn man mit seinen Entscheidungen im Reinen sein möchte. Worum handelt es sich bei einem partial match und welche Arten des Kaufs gibt es überhaupt? Mit der Hoffnung auf steigende Preise ist es nämlich nicht getan. Es gibt derart viele Elemente, dass er ein oder andere zu Beginn schnell eingeschüchtert ist und einen Rückzieher macht. Dabei muss man alle diese Dinge, die sich hinter komplexen neuen Wörtern verbergen, als Werkzeuge betrachten, die einem zu einer großen Chance verhelfen. Wer weiß, worum es geht, der hat den Vorteil gewiss auf seiner Seite. Dann ist es in Zukunft möglich, langfristige Strategien zu entwickeln. Genau diese braucht es, wenn das Vermögen auf sinnvolle und nachhaltige Art und Weise vermehrt werden soll.

Kreative Strategien entwickeln

Viele Gamer wissen überhaupt nicht, wie kreativ sie sind. Dabei braucht es bei der Lösung heutiger Spiele viel Kreativität und kluge Ideen. Gefragt ist also das Out-Of-The-Box-Denken. Auch beim Investieren braucht es hin und wieder kreative Lösungen. Diese bedeuten, dass es nicht immer das Beste ist, wenn man nur auf ein starkes Zugpferd setzt, es braucht ein möglichst starkes und buntes Portfolio. Wenn einem der Aufbau eines solchen gelingt, dann stehen die Chancen nämlich mehr als gut, dass sich auch Krisen einigermaßen gut auffangen lassen. Um zurück zum Gaming zu kommen, ein Portfolio, das sich aus ETFs, Kryptowährungen und Aktien zusammensetzt, bietet in der Regel hervorragende Chancen für Gewinne, bei gleichzeitig überschaubarem Risiko. Es ist also wie eine Sicherungskopie, das bei einer missglückten Mission im Spiel dafür sorgt, dass der Spieler nicht wieder ganz von vorne anfangen muss. Wie lange wird es dauern, bis man das spannende Spiel mit den Finanzen meistert?