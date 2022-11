Spielen im Online Casino: Deutsche Casinofans müssen sich an Auflagen halten

WERBUNG

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Bereits seit dem 01. Juli 2021 ist das Online Glücksspiel in Deutschland geregelt, sodass Online Casinos ein Angebot bereitstellen dürfen. Die Voraussetzung für ein Spielangebot an deutsche Casinofans setzt voraus, dass eine gültige Glücksspiellizenz vorhanden ist.

Während man sich zuvor in einer „Grauzone“ befand und viele Spieler bei einem Casino mit einer europäischen Lizenz angemeldet waren, regelt der neue Glücksspielvertrag nun das Spiel in Deutschland. Zahlreiche Änderungen sollen dabei vor allem dem Spielerschutz zu Gute kommen. Hohe Verluste beim Zocken, zu hohe Einsätze und viele weitere Eigenschaften sind inzwischen geregelt.

Wir wollen einen Einblick auf die Glücksspielregeln geben und aufzeigen, welche Novoline und Merkur Spiele bei Jackpotpiraten verfügbar sind. Bei diesem Anbieter handelt es sich um eines der ersten Casinos, welche mit der deutschen Glücksspiellizenz ausgestattet wurde und das Spiel für Deutsche anbietet.

Der Schutz der Spieler steht im Vordergrund

Immer wieder war in den Medien zu lesen, dass ein großer Gewinn eines Spielers ganz schnell wieder futsch war. Oftmals überschätzen sich Spieler nach einem besonders hohen Gewinn und erhöhen automatisch ihren Einsatz. Nicht selten endet dies dann darin, dass sämtlicher Gewinn und auch weiteres Guthaben, verloren wird. Zahlreiche Spieler standen am Ende vor dem Nichts und verzockten sprichwörtlich „Haus und Hof“.

Mit der Verabschiedung des Glücksspielvertrages soll dies zur Vergangenheit gehören. Lange wurde über die verschiedenen Regularien diskutiert. Am Ende wurde tatsächlich so einiges geändert, was dem Spieler nicht zusagt, aber durchaus zum Schutz vor hohen Verlusten beiträgt.

Einsatz am Spielautomaten – Der maximale Einsatzwert beträgt einen Euro

Im Internet kursieren zahlreiche Videos, bei denen mit einer einzigen Drehung bis zu 100,00 Euro verspielt werden. Was bei vielen Online Casinos weltweit jederzeit möglich war, ist in Casinos mit deutscher Glücksspiellizenz nicht mehr möglich.

Der maximale Einsatz liegt bei 1,00 Euro und kann nicht überschritten werden. Auch für Spieler, welche einen höheren Gewinn einfahren, gilt das Einsatzlimit. Viele Casinofans verzweifeln an dieser Entscheidung des Staates, da sie viel lieber mit hohen Einsätzen spielen würden, um dadurch höhere Gewinne einfahren zu können.

Auch die Einzahlungen bei Casinos werden überprüft

Um „Haus und Hof“ zu verzocken, bedarf es einige hohe Einzahlungen in einem Casino. Auch hier griff der Staat durch und platzierte ein Einzahlungslimit. Pro Monat dürfen Spieler aus Deutschland maximal 1.000,00 Euro einzahlen.

Um diese Summe überprüfen zu können, müssen Casinoportale die Einzahlungen der Spieler an eine staatliche Einrichtung melden. Selbst dann, wenn ein Spieler sich bei gleich mehreren Casinos anmeldet, darf die Summe nicht überschritten werden. Sollte man es dennoch versuchen, muss die Einzahlung durch das Casino geblockt werden.

Eine Sperrdatei soll bei Spielsucht helfen

„OASIS“ ist die Bezeichnung der Sperrdatei des deutschen Staates. Jedes Online Casino muss an diese Spielsperrdatei angebunden sein und die Daten übermitteln.

OASIS ist gleich für zwei Dinge wirklich interessant. Zum einen kann ein Spieler sich hier selbst sperren, um in keinem Casino mit deutscher Lizenz mehr teilnehmen zu können. Zudem wird ein auffälliges Spielverhalten genaustens beobachtet und es kann zu einer mehrjährigen Sperre durch den Staat kommen. Diese wird dem Spieler dann übergreifend für alle Casinos auferlegt, sodass das Spielen verboten ist.

Jede Drehung dauert ein wenig länger

Auch die Spieldauer an einem Automaten wurde durch den Glücksspielvertrag geändert. Während man in Casinos mit EU-Lizenz eine Drehung nach der anderen spielen kann, gilt hierzulande die sogenannte „5 Sekunden Regel“.

Diese legt fest, dass jede Spielrunde mindestens fünf Sekunden andauert. Oftmals kommt es deshalb bei einer erfolglosen Drehung zu einer kurzen Verweildauer, bis der nächste Spin platziert werden kann.

Live Casino & Tischspiele sind inzwischen ein Tabu

Black Jack, Roulette oder Baccarat – jedes dieser Spiele ist in Deutschland nicht mehr zugelassen. Live Casinos soll es auch in der Zukunft nicht geben, da das Spielsucht-Potenzial für den Spieler hier scheinbar deutlich höher ausfällt.

Eine Ausnahme stellt Poker dar. Das Kartenspiel gilt hierzulande nicht als reines Glücksspiel, sondern wird auch als Geschicklichkeitsspiel angesehen. Geregelt ist jedoch, dass ein Portal für Poker keinerlei andere Glücksspiele anbieten darf. Auf Sportwetten oder Slots müssen angemeldete Pokerfans also verzichten.

Fazit zum neuen Glücksspielvertrag des deutschen Staates

Sowohl die Politik als auch Suchtberater waren sich vor der Verabschiedung des Gesetzes einig, dass etwas hinsichtlich des Spielerschutzes getan werden muss. Neben den zusätzlichen Steuereinnahmen durch das Online Glücksspiel, ist auch dies ein Vorteil, der schlussendlich hervortritt.

Ohne jeden Zweifel, hat das Gesetz viele Regelungen, die nicht jedem Spieler gefallen werden. Dennoch kann festgehalten werden, dass das Spielsucht-Potenzial deutlich eingedämmt wird, da das Glücksspiel nicht mehr so aufregend ist, wie zuvor. Durch niedrigere Einsätze, ein Einzahlungslimit, die fünf Sekunden Regel und viele weitere Änderungen verliert das Glücksspiel zwar an Spannung, sorgt aber dafür, dass ein Spieler nicht zu viel Guthaben im Casino einsetzt.