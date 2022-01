Spiele-Trends 2022 – die Gamingbranche in Deutschland im Wandel!

Die Gamingbranche entwickelt sich ständig weiter und bieten Gamern immer neue Möglichkeiten. So gibt es einige Änderungen in der digitalen Spiele-Welt, die vor allem durch die fortschreitende Technik möglich gemacht wurde. Auch im Jahr 2022 gibt es wieder eine Menge neuer Trends und Plattformen, die bei der Gaming-Community hierzulande hoch im Kurs stehen. Die große Auswahl an Plattformen, Games und Apps ermöglicht es aus einer Vielzahl von Genres auszuwählen. Vor allem Gaming-Plattformen im Internet zählen hierzulande mittlerweile zu den beliebtesten Unterhaltungsangeboten. Durch die steigende Anzahl der Anbieter haben Gaming-Fans in Deutschland mittlerweile die Qual der Wahl. So ist es für viele Gamer heutzutage nicht mehr ganz so leicht den Überblick zu behalten und alle aktuellen Trends zu kennen. Der folgende Ratgeber kann Abhilfe leisten und ermöglicht es eine Übersicht von allen neuen Trends und angesagten Plattformen zu erhalten. So erfahren Sie hier, welche Games und Plattformen im Jahr 2022 den Ton in der Gamingbranche angeben.

Sportwetten im Internet als Zeitvertreib mit dem gewissen Nervenkitzel

Auch im Bereich der Sportwetten hat sich das Angebot deutlich ausgeweitet. So gelingt es heutzutage nicht mehr nur auf Fußballspiele zu tippen, sondern auch auf Partien im Handball oder dem Tennis wetten zu können. Für Sport-Fans sind außerdem Wett Tipps überaus interessant geworden. Hier analysieren Sportexperten verschiedene Sportereignisse und geben Tipps für mögliche Wettausgänge. Unter der Gaming-Fans in Deutschland gehören Sportwettenportale im Internet mittlerweile zu einer festen Größe der Freizeitgestaltung. So haben Wettbetreiber im Internet auch den Gaming-Markt erobert und bieten vor allem Sport-Fans jede Menge Möglichkeiten, um die Zuschauerrolle vor dem Fernsehgerät deutlich interessanter zu gestalten.

Immer mehr Spiele auf dem Markt

Der Gaming-Markt ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. So sind Spiele schon lange nicht mehr mit der Konsole oder dem Computer verbunden. Durch technische Fortschritte gelingt es heutzutage auch auf dem Smartphone oder dem Tablet in den Genuss von hochauflösenden Games zu kommen. Die große Auswahl an Spielen lässt dabei keine Wünsche offen. Während PC- und Konsolenspiele noch Geld kosten, sind die meisten Spiele-Apps kostenlos.

Gaming nicht nur für Kinder und Jugendliche

Die Gamingbranche in Deutschland hat erkannt, dass die Großzahl der Spieler keinesfalls Kinder oder Jugendliche sind, sondern überwiegend Erwachsene, die mit der Spielekonsole aufgewachsen sind. So gibt heutzutage eine große Auswahl an Erwachsenenangeboten, die nichts für schwache Nerven sind. Vor allem im Bereich der Shooter oder Horror-Games ist es Software-Entwicklern gelungen eine ganz besondere Spielatmosphäre zu kreieren. Viele Gamer tauchen schon nach wenigen Minuten in die virtuelle Spiele-Welt ab.

Spielen auf dem Smartphone

Nach einer aktuellen Statistik ist jeder vierte Verbraucher unter 30 Jahren süchtig nach seinem Smartphone. Dabei stellt das Zocken auf dem kleinen Alleskönner die wohl beliebteste Beschäftigung dar, wenn das Smartphone aus der Tasche gezogen wird. Die Gamingbranche hat sich durch Spiele-Apps vollkommen neu aufgestellt. So gibt es mittlerweile eine Vielzahl von hochwertigen Spielen für das Smartphone völlig kostenlos zum Download. Die meisten Spiele-Apps finanzieren sich ausschließlich durch Werbeinhalte und weniger durch Ingame-Käufe, so dass Smartphone-Nutzer auf eine Vielzahl von kostenfreien Spielinhalten zurückgreifen können.