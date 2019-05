Nicht wenige Spieleentwickler integrieren Mini-Games im Hauptspektakel, um die Story aufzulockern. Nach vielen Stunden Spielzeit kann das Gameplay eintönig und eindimensional wirken, ein Pokerspiel zwischendurch kann Abhilfe verschaffen. Mittlerweile gibt es eine Fülle an Videospielen, die sich dieser Ingame-Auszeit bedient.

Das wohl bekannteste implementierte Spiel ist das Pokern. In unzähligen Videogames könnt ihr ein Casino betreten und eine Runde Texas Hold’Em spielen. Unter anderem ist dies in Far Cry 3, GTA 5, The Witcher II und Red Dead Redemption möglich. Auch ähnlich geartete Spiele wie Dart, Würfeln oder Armdrücken kommen in Rollenspielen wie Sherlock Holmes oder GTA vor.

Wo The Witcher das Pokerspiel für sich entdeckte, geht der dritte Teil der Reihe weiter und führt ein gänzlich neues Spiel ein: Gwent. Dieses komplexe Kartenspiel kann euch einiges an Geld einbringen.

Die Minigames der meisten Spiele sollen einen kurzen Zeitvertreib ermöglichen. In anderen Spielen nehmen diese Zwischensequenzen eine ganz andere Dimension ein. In Fallout beispielsweise besitzt ihr den Pip-Boy, ein elektronisches Gadget, das dutzende kleine Spiele bereithält. Zum Teil lehnen diese sich thematisch an die dystopische und apokalyptische Welt des Hauptspiels an. So müsst ihr Monumente vor Atombomben beschützen oder verseuchte Gegenstände und Umgebungen vermeiden und sauber ans Ende der Map gelangen. Ebenfalls an die hauptsächliche Spielatmosphäre angelehnt ist ein Minispiel in Starcraft 2: Wings of Liberty. In der Kantine der Hyperion findet ihr einen Spielautomaten, an dem ihr „The Lost Vikings“ zocken könnt.

Seltener kann es vorkommen, dass ihr Minigames entdeckt, die es in der Vergangenheit als eigenständiges Spiel bereits gab. In Uncharted 4 sitzt ihr in einer atmosphärischen Szene mit eurer Frau auf der Couch und startet eure PlayStation. Auf dem Bildschirm erblickt ihr den euch bekannt vorkommenden Beuteldachs: Ihr könnt im Jump ‘n‘ Run Crash Bandicoot vor rollenden Steinen wegrennen und bunte Masken einsammeln. Schafft ihr den Hürdenlauf, winkt gar eine Trophäe.

Einen komplett anderen Spielstil verfolgen Bioshock und Co. Hier geht es darum, mit technischer Affinität das Hauptspiel voranzubringen. Wo ihr in Bioshock Kameras und andere technische Geräte unter eure Kontrolle bringt, indem ihr ein Puzzle löst, müsst ihr in Mass Effect 2 in einen Computer eindringen. Das in der Hauptstory unabdingliche Hacken und Schlösserknacken werden in Minispiele gepackt. Zum Hacken werden eine bestimmte Anzahl an Textsegmenten aus einer Liste ausgesucht, das Schlösserknacken funktioniert mithilfe eines Memorys. Deus Ex Human Revolution tut es diesen Spielen gleich. Auch hier wird gehackt, indem Minispiele erfolgreich abgeschlossen werden.

Eine etwas andere – nicht zu empfehlende – Denkweise wird in Risen 2: Dark Waters gezeigt. Eines der Minispiele ist ein Wetttrinken. Ihr müsst Bierkrüge greifen und leeren. Mit wachsendem Alkoholpegel fällt auch das Greifen immer schwerer. Zusätzlich müsst ihr auf die verbliebene Zeit achten.

All diese Spiele werden alleine gespielt. Es gibt aber auch teambasierte Games, die Mannschaften beinhalten. In Final Fantasy X zum Beispiel spielt ihr Blitzball, was nichts anderes meint als Unterwasser-Fußball. Zwei Teams mit jeweils sechs Mitspielern treten gegeneinander an. Die Mannschaft mit den meisten Toren gewinnt.

Die Welt der Mini-Games ist groß und so auch die Genrevielfalt. Manche fesseln euch mehrere Stunden, andere nur wenige Minuten. Abwechslung bringen sie allemal.