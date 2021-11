Sony verringert offenbar PS5-Produktion

PlayStation 5: Die aktuelle Konsolen-Generation wird wohl noch bis 2023 Lieferengpässe haben. Grund ist der weltweite Mangel an Halbleiterchips. - (C) Sony

Laut eines neuen Berichts von der Finanzseite Bloomberg, hat Sony offenbar die PS5-Produktion verringert. Und dabei soll es sich nicht nur um ein paar Konsolen weniger handeln. Sollte man dem Bericht glauben, produziert das Unternehmen vielmehr in der nächsten Zeit deutlich weniger Konsolen. Was wiederum unweigerlich zu einer noch größeren Knappheit an Playstation-Konsolen führen muss. Trotz etwaiger ,,Black Friday” Angebote durch Amazon etc.

Die Quellen berichten, dass Sony ursprünglich 16 Millionen PS5-Konsolen in Produktion bringen wollte. Diese Zahl hätte mit dem Ende des Quartals am 22. März 2022 erreicht werden sollen. Nun soll die Produktion allerdings um eine Millionen Konsolen zurückgeschraubt worden sein. Laut des Finanzchefs des Unternehmens, Hiroki Totoki, ist das dabei erneut auf Logistikprobleme und fehlende Bauteile zurückzuführen.

Laut Totoki haben sich die Rückstände dabei im Laufe des Jahres nur verschlimmert. Ein Zustand, der wohl auch auf die immer noch anhaltende Corona-Pandemie zurückzuführen ist. So soll die Playstation 5 im auslaufenden Quartal 2021 nicht die selben Verkaufsstandards eingehalten haben, die ihr Vorgänger – die PS4 – vorgelegt hat. Dies hat schlussendlich zu der Einschätzung geführt, im kommenden Jahr nicht auf das angestrebte Ziel an verkauften Konsolen zu kommen.

Auch wenn die Meldung nicht als völlig bestätigt gilt, ist die Ungewissheit dennoch ein Zustand, den sich vor allem eine Personengruppe zunutze macht: Scalper!

Scalper profitieren von Sonys PS5-Produktion

In den vergangenen Monaten mussten wir immer wieder davon berichten, dass sich Scalper die Verzweiflung von kaufbereiten Fans zunutze machen. Ob es ein Minikühlschrank im Xbox-Design, Pokémon-Karten, oder Zugangscodes für Elden Ring sind.

Doch kein anderes Produkt ist momentan ein größeres Ziel der weiterverkaufenden Scalper als Sonys PS5. Denn sie hat genau das, was sie wollen. Sie ist relativ neu am Markt, heißbegehrt und streng limitiert. Auf bestimmten digitalen Auktionsseiten kommt es immer wieder zu astronomischen Summen die für nagelneue Konsolen verlangt werden. Oftmals sogar fast das Dreifache, des tatsächlichen Werts.

Eine erneute Reduktion der Playstation 5 und noch weniger verfügbaren Konsolen, spielt den Scalpern also genau in die Hände.