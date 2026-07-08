Sony meldet sich zurück und wird sofort wieder mit Kritik überhäuft

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Seit Sonys Ankündigung, ab 2028 keine neuen PlayStation-Games mehr auf Disc zu veröffentlichen, steht Sony noch immer massiv in der Kritik. Fast eine Woche lang blieb es auf Social Media ungewöhnlich still. Jetzt hat sich PlayStation mit einem neuen Beitrag zurückgemeldet. Wie Forbes berichtet, drehte sich in den Kommentaren allerdings erneut fast alles um die umstrittene Disc-Entscheidung.

Kaum zurück und schon wieder Kritik

Eigentlich wollte PlayStation mit dem neuen Beitrag den kabellosen FlexStrike Fight Stick bewerben. Statt über den neuen Fight Stick zu sprechen, nutzten jedoch viele die Gelegenheit, ihren Ärger über das angekündigte Ende der physischen Spiele loszuwerden. Der Beitrag sammelte innerhalb kürzester Zeit Tausende Antworten, von denen sich die meisten erneut um die Disc-Entscheidung drehten.

Schon der ursprüngliche Beitrag zur Ankündigung sorgte für eine gewaltige Welle an Kritik. Auch Tage später scheint das Thema die Community weiterhin stark zu beschäftigen.

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Das Thema wird Sony wohl noch länger begleiten

Damit war eigentlich zu rechnen. Die Diskussion rund um das Disc-Aus beschäftigt viele von euch noch immer. Wer Gamern das Gefühl gibt, dass physische Spiele langsam aussterben, muss wohl damit rechnen, dass das Thema nicht nach zwei oder drei Tagen wieder vergessen ist. Gerade Sammler und langjährige PlayStation-Fans haben deutlich gemacht, wie wichtig ihnen Discs noch immer sind.

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Natürlich wird Sony seine Strategie vermutlich nicht wegen ein paar wütender Kommentare ändern. Trotzdem zeigen die Reaktionen der Community, wie emotional das Thema inzwischen geworden ist. Man merkt einfach, dass es dabei für viele nicht nur um eine Disc geht, sondern um das Gefühl, ein Spiel wirklich zu besitzen.

Die Diskussion ist noch lange nicht vorbei

Ob Sony auf die anhaltende Kritik überhaupt reagieren wird, bleibt abzuwarten. Im Moment spricht allerdings wenig dafür, dass Sony seine Entscheidung noch einmal überdenkt.

Eines zeigt die ganze Diskussion aber schon jetzt ganz deutlich. Das Thema wird Sony vermutlich noch eine ganze Weile begleiten. Und solange viele das Gefühl haben, dass ihnen ein Stück Gaming-Geschichte verloren geht, dürfte unter fast jedem neuen PlayStation-Beitrag genau dieselbe Diskussion wieder von vorne beginnen. Egal, ob es sich dabei um die Ankündigung eines neuen AAA-Titels handelt oder so wie hier um den kabellosen FlexStrike Fight Stick.

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