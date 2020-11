Sony: Region-Lock bei PlayStation Games und Cross-Gen Chats

PlayStation Logo - © Sony

Der Start der PlayStation 5 steht nun quasi unmittelbar bevor und viele Fans können es kaum erwarten. Jetzt stellt sich Sony einem detaillierten FAQ zum Interview. In diesem, passend genannten, Ultimate FAQ wurden alle noch so kleinen und auch großen Themen abgehandelt. Vom Release Date, falls dieses noch jemand verpasst haben sollte, bis hin zu Remote Play wird Alles abgehandelt und klar beantwortet. Aber wie steht nun Sony zum Region-Lock von PlayStation Games?

Wird es einen Region-Lock bei PlayStation 5 Games geben?

So lautet die klare Frage im FAQ direkt an Sony und die Antwort kommt ebenso klar und gerade heraus: NEIN. Dies war bei der PlayStation 4 bereits so und wird bei der Generation 5 so weiter geführt. Spieler müssen sich also keine Sorgen machen, wenn sie sich ein Game aus dem Ausland importieren, dass dieses vielleicht auf ihrer Konsole nicht funktionieren würde. Es gibt aber neben dem Region-Lock bei PlayStation Games noch weitere News zum Gaming Bereich der PlayStation 5. Sony wurde zum PSN befragt und den Funktionen wie Friends und Audio Party. Hier kam eine überraschende Antwort, dass man bis zu 16 Spieler in eine Audio Party einladen könne sowohl von der PS5 als auch Spieler die noch auf der PS4 weiterspielen. Dieser Cross-Gen Service soll wohl dazu dienen keine Kluft aufzubauen zwischen jenen die noch warten und den Gamern die sofort zugeschlagen haben. Sodass man sich weiter im Chat austauschen kann. GEFÄLLT MIR 😀

Die Sony PlayStation kommt bald zu uns nach Hause

Es kommen mehr und mehr Details über die neue Konsole aus dem Hause Sony hervor und wir freuen uns darüber zu berichten. Sei es nun der Region-Lock bei PlayStation Games oder auch die einzelnen Hardware Neuerungen. Aber am meisten freue ich mich auf einen ersten „Hands On“ Review zu dieser Konsole. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr auch schon so gespannt oder wartet ihr eher darauf dass die erste Welle mal abklingt? Schreibt es uns in die Kommentare