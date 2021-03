So verdienen Sie Geld mit Kryptowährung, wenn Sie nur 100 $ haben

Der Bitcoin ist sehr gefragt. - Bildquelle: Pixabay

Nachdem sich Krypto in die gängigen Handels- und Finanzsysteme integriert hat, ermöglicht es alles, was die traditionelle Währung. Sie können es verwenden, um Dinge zu kaufen oder um mehr Geld zu verdienen.

Durch die innovative Natur von Krypto können Sie auf innovative Weise Wohlstand schaffen und steigern, sogar wenn Sie nur 100 $ als Startkapital haben. Aber bevor Sie BTC erwerben, schauen wir uns einige Möglichkeiten an, wie Sie mit Krypto Geld verdienen können.

Option 1: Kryptowährung handeln

Insgesamt ist der Kryptomarkt stabil genug, um die Werte von Münzen direkt gegeneinander auszuspielen. Sie müssen Ihr Bitcoin nicht gegen USD oder japanischen Yen eintauschen – Sie können Bitcoin gegen Tezos, Ethereum oder Zcoin auf einer Handelsplattform eintauschen. Viele Menschen tun dies, weil sie glauben, dass eine Münze schneller an Wert gewinnt als eine andere.

Krypto-Händler legen ebenfalls Wert auf Anonymität. Die Regierungen haben sich darauf konzentriert, dass Börsen Händler identifizieren müssen, die von der Kryptowährung zum traditionellen Fiat wechseln möchten. Geheimnisvollere Münzen wie Monero konnten diese Regelung umgehen. Infolgedessen verwenden viele Händler Bitcoin und Ethereum als Tor zu leiseren Münzen.

Es gibt 4 Haupttypen von Börsen, die den Handel im Kryptoraum erleichtern:

Fiat-Krypto-Börsen: Dies sind Börsen, die Überweisungen zwischen traditionellen Währungen wie dem USD und Kryptowährungen anbieten. Die Regierungen halten sie streng reguliert mit den KYC-Standards (Know Your Customer). Nach diesen Standards müssen Sie Selfies, Ausweise und manchmal Steuerunterlagen bereitstellen. Sie handeln nur mit größeren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.

Krypto-Krypto-Börsen: Diese Börsen bieten keine Geschäfte in Fiat-Währungen an. Sie sind in der Regel weniger reguliert und erfordern möglicherweise überhaupt keinen Ausweis.

Peer-to-Peer-Börsen (P2P): Anstatt die andere Seite Ihres Handels zu übernehmen, stimmen die P2P-Börsen mit Käufern und Verkäufern überein.

Broker: Wenn Sie mit einem Broker handeln, besitzen Sie nie die Kryptowährung, mit der Sie handeln. Sie handeln tatsächlich mit einem Differenzkontrakt (CFD), einem Finanzinstrument, das den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts nachverfolgt. Broker müssen eine Lizenz von einer Regulierungsbehörde erhalten und die von der Regulierungsbehörde festgelegten Regeln befolgen. Wenn Sie unter dem wachsamen Auge einer traditionellen Aufsichtsbehörde handeln möchten, verwenden Sie einen Broker anstelle einer Börse.

Option 2: In Krypto bezahlt werden

Solange Sie über eine digitale Geldbörse verfügen, können Sie Zahlungen für Ihre Waren und Dienstleistungen in Kryptowährung akzeptieren. Viele große Unternehmen akzeptieren Krypto, darunter Starbucks, Whole Foods, Nordstrom, Subway, Microsoft, Amazon und andere. Dies ist eine großartige Option für Personen, die ein Krypto-Portfolio erstellen möchten, ohne sich mit den technischen Details des Bergbaus oder Handels vertraut machen zu müssen.

Option 3: Krypto verleihen

Mit Krypto können Sie zur Bank werden – mit bestimmten Vorteilen. Der Verleih von Krypto ist nicht so, als würde man seinen Kumpel 20 US-Dollar ausleihen lassen und niemals zurückbekommen. Wenn Sie Krypto verwenden, um den richtigen Weg zu leihen, ist Ihr Geld durch einen intelligenten Vertrag (Smart Contract) geschützt. Einmal eingegeben, müssen diese Verträge ausgeführt werden.

Kreditbörsen bringen Krypto-Inhaber zusammen und ermöglichen ihnen, Projekte zu finanzieren. Viele von ihnen konzentrieren sich auf den Aufbau grundlegender Technologien, die die Existenz von Krypto ermöglichen. Die Teilnehmer werden für einen bestimmten Zeitraum mit einem Zinssatz für Unternehmensrenditen belohnt – genau wie bei einer Anleihe.

Wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen, können Sie in den Verleih investieren, die traditionelle Banken auf Krypto ausgeben.

Sie können Ihre Krypto an Einzelpersonen ausleihen. Eine weitere interessante Option besteht darin, die Nützlichkeit an das Unternehmen zurückzugeben, das sie ausgegeben hat. Diese Praxis wird als „Staking“ (Abstecken) bezeichnet und bietet die Möglichkeit für extrem hohe Zinserträge. Wenn Sie eine Münze einsetzen, stimmen Sie grundsätzlich zu, diese Münze für einen bestimmten Zeitraum in einer digitalen Brieftasche aufzubewahren. Dies hilft, die Marktkapitalisierung für diese Münze sicherzustellen. Das ausstellende Unternehmen belohnt Sie dafür, dass Sie die Münze nicht ausgeben – genau wie eine Bank.

Wie viel kann man mit Krypto verdienen?

Nachdem wir verstanden haben, wie Sie zusätzliches Geld verdienen können, lautet die nächste Standardfrage: Wie viel können Sie verdienen? Beantworten wir es sofort. Ja, mit Krypto können Sie viel Geld verdienen. Je mehr Sie jedoch erhalten möchten, desto mehr müssen Sie riskieren.

Wie oben erläutert, gibt es ein ganzes Spektrum an Krypto-Einnahmen – Sie können klein anfangen mit Mikroeinnahmen und durch Handel, Investition, Verleih usw. zu hohen Einnahmen gelangen.

In der Kryptowelt gibt es keine einheitliche Methode, um Dollars zu verdienen. Sie müssen jede Methode durchsehen und sich für die entscheiden, die Ihrer Meinung nach (offensichtlich nach umfangreichen Recherchen) am lukrativsten ist. Krypto-Investitionen sind in der Tat volatil. Es gibt keine Formel, um über Nacht ein Millionär zu werden. Sie müssen mit Ihren Investitionen geduldig sein.

Verwenden Sie Krypto, um Geld zu verdienen

Auch nach einem Jahrzehnt der Einführung von Krypto, sind diese Währungen eine potenzielle Investition. Sie können mit Bitcoin und anderen Kryptos über verschiedene Wege Geld verdienen, darunter Handel, Investitionen, Partnerprogramme, Mikroeinnahmen und vieles mehr. Der Geldbetrag, den Sie mit Kryptowährungen verdienen können, hängt von der gewählten Methode und dem von Ihnen riskierten Betrag ab. Es wird immer empfohlen, Ihre Recherchen durchzuführen, bevor Sie Ihre Investitionen in Krypto tätigen.