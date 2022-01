So funktioniert das Spielen im Online-Casino

Seit Casinos den Weg in das Internet gefunden haben, steigt ihre Beliebtheit und die Zahl der Personen, die dort einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an Casino-Anbietern und noch viel mehr Spiele – von Klassikern wie Poker und Roulette bis hin zu den Automatenspielen. Spielen kannst du bequem von zu Hause aus. Dank der Online-Casinos besteht zudem die Möglichkeit, die Spiele vorher gratis zu testen. So lassen sich die Casinos untereinander vergleichen und du kannst die Spiele vorab kennenlernen. Um etwas gewinnen zu können, musst du dich aber registrieren und Geld einzahlen.

Spielauswahl der Online-Casinos

Der Vorteil der Online-Casinos gegenüber klassischen Casinos ist, dass sie eine viel größere Auswahl an Spielen anbieten können, da sie die Automaten und Tische nicht tatsächlich aufstellen müssen. Grundsätzlich findet man auch in Online-Casinos Klassiker wie Roulette, wo es darum geht, mit 2 oder mehr Karten näher an die Zahl 21 zu kommen als der Croupier, ohne dabei die Zahl 21 zu überschreiten. Auch der Casino-Klassiker Poker und Black Jack finden sich in den digitalen Spielhallen. Zu jedem Spiel gibt es in der Regel auch eine Variante, die Live gespielt werden kann. Das bedeutet, dass du hier mit echten Dealern und anderen Teilnehmern spielen kannst. Zusätzlich gibt es eine enorme Auswahl an den unterschiedlichsten Slot-Games.

Boni kennen und nutzen

Bonusaktionen sind aus der Welt der Online-Casinos nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in allen möglichen Varianten. Betreiber von Casinos nutzen sie, um Spieler zu sich zu locken. Mit den Gutscheinen wollen sie dir und anderen potenziellen Kunden die Entscheidung, sich für sie zu entscheiden, leichter machen. Meist sind diese Bonusaktionen für Neukunden gedacht, allerdings gibt es auch hin und wieder Gutscheine, die man als Bestandskunde erhält. Einen Überblick über Online-Casinos, die interessante Gutscheine anbieten, findest du auf dem Vergleichsportal CasinoGutschein.net.

Die Gutscheine können dabei die unterschiedlichsten Boni enthalten. Eine der häufigsten und bekanntesten Varianten ist der Einzahlungsbonus, der teilweise an eine bestimmte Zahlungsmethode geknüpft ist. Dieser Bonus richtet sich nach der Höhe der ersten Einzahlung und liegt mehrheitlich zwischen 50 und 200 Prozent. Wer bei einem Online-Casino, welches einen Bonus von 100 Prozent anbietet, beispielsweise 100 Euro einzahlt, könnte mit einem Startguthaben von 200 Euro das Spielen beginnen. Besonders beliebt, aber seltener, ist der sogenannte No-Deposit-Bonus. Um diesen Bonus zu erhalten, ist keine Einzahlung notwendig, weshalb er überaus begehrt ist.

Tipps für das Spielen im Online-Casino

Im ersten Schritt geht es im Online-Casino darum, dass du ein Spiel auswählst, dass du gerne spielen möchtest. Als Einsteiger empfehlen sich Spiele, deren Regeln du bereits kennst oder Spiele, die leicht zu erlernen sind. Wichtig ist natürlich auch, dass dir das Spiel Spaß macht, denn das ist es letztendlich, worum es in einem Casino geht. Wer höhere Erfolgschancen haben möchte, sollte sich die Auszahlungsquoten der einzelnen Spiele anschauen. Diese Quote besagt, wie viel vom Einsatz der Spieler über lange Sicht zurückerhält. Je höher die Quote, desto besser. Besonders hoch ist die Quote beispielsweise bei Black Jack. Auch manche Automatenspiele erreichen einen Wert, der in diesem Bereich liegt.