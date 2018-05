Seriosität und Sicherheit spielen bei der Suche nach Wettanbietern eine große Rolle. Es gibt große Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Buchmachern. Neukunden sollten sich deshalb viel Zeit nehmen und die besten Anbieter auswählen. Es gibt einige Kriterien, die seriöse und kompetente Buchmacher ausmachen.

Zu diesen Gesichtspunkten zählen unter anderem:

verschiedene Ein- und Auszahlungsvarianten (auch PayPal)

ein kompetenter und freundlicher Kundenservice rund um die Uhr

gut strukturierte, hervorragend gestaltete Website

Transparenz des Unternehmens

langjährige Firmengeschichte

positive Erfahrungsberichte der Spieler im Internet

hoher Kundenstamm des Sportwetten-Anbieters

Werbeschaltungen des Buchmachers

Wett-Lizenzen

Installation von zuverlässigen Sicherheitssystemen zum Datenschutz der Kunden.

Die möglichen Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten bei Sportwetten-Anbietern

Eine einfache, schnelle und vor allem reibungslose Auszahlung bei einem Gewinn zeugt von einem seriösen Anbieter. Auch die Einzahlung des Einsatzes sollte schnell und unkompliziert vonstattengehen. Neukunden können einen seriösen Sportwetten-Anbieter an den unterschiedlichsten Ein- und Auszahlungsvarianten erkennen. Wettanbieter, die Kreditkartenzahlungen der großen Betreiber, wie zum Beispiel VISA oder MasterCard anbieten, sind meistens seriöse Unternehmen. Diese weltweit anerkannten Kreditkartenfirmen haben einen guten Ruf zu verlieren und suchen sich nur seriöse Buchmacher heraus. Ebenso ist es mit dem Anbieter PayPal. Dieser e-Wallet-Anbieter arbeitet ausschließlich nur mit vertrauenswürdigen Wettanbietern zusammen.

Ein hervorragender und stets erreichbarer Kundenservice der Wettunternehmen

Ein bedeutendes Qualitätsmerkmal eines seriösen Wettanbieters ist ein sehr guter und freundlicher Kundenservice. Weiterhin sollte der Kundenservice eines Buchmachers folgende Eigenschaften aufweisen:

eine breite Auswahl an unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten (kostenlose Telefon-Hotline, Live-Chat, Postadresse)

die Qualität der Antworten auf die Fragen der Kunden muss ausgezeichnet sein

Erreichbarkeit rund um die Uhr

schnelle, kompetente Antworten.

Besonders eine Telefon-Hotline der Buchmacher hinterlässt einen seriösen Eindruck bei den Kunden, denn die Spieler können nicht mit halbherzigen Antworten abgespeist werden. Kann die Kontaktaufnahme der Kunden dagegen nur per Mail oder einem Formular erfolgen, wird es meistens sehr lange dauern, eine Antwort des Unternehmens zu erhalten.

Vertrauenswürdige Website

Sportwetten-Anbieter, die eine gut strukturierte, aufwendig gestaltete Website anbieten können, wirken auf die Kunden viel seriöser und kompetenter. Die meisten seriösen Sportwetten-Unternehmen investieren viel Geld und Zeit in einen aufwendigen Internetauftritt. Schließlich finden sich dann die Kunden auch schneller auf ihrer Website zurecht und es macht ihnen Spaß, die Sportwetten auszuprobieren. Manchmal kann aber eine äußerst durchdachte Website mit perfekten Design auch schwarze Schafe verbergen. Ebenso ist es möglich, dass manche seriöse Wettunternehmen der Website nur wenig Beachtung schenken. Im Großen und Ganzen können Neukunden aber davon ausgehen, dass eine aufwendig gestaltete und gut strukturierte Website auch auf einen seriösen Buchmacher schließen lässt.

Transparenz zeugt von Seriosität

Besonders seriös und kompetent sind börsennotierte Unternehmen, da sie sich gesetzlich zu erhöhter Transparenz verpflichtet haben. Transparenz erhält ein Wettunternehmen aber auch durch eine ausführliche Darlegung der Biographie des Unternehmens auf der Website. So haben die Neukunden die Möglichkeit, sich genau über diesen Buchmacher zu informieren. Dabei wirken Buchmacher besonders seriös, die bis ins Detail gehen. Das schafft auf Seiten der Kunden Vertrauen.

Eine langjährige Firmengeschichte des Wettunternehmens

Wenn ein Sportwetten-Anbieter schon sehr lange und erfolgreich am Markt tätig ist, können sich die Kunden darauf verlassen, dass es sich um ein seriöses Unternehmen handelt. Diese langjährigen Wettbüros werden alles dafür unternehmen, ihren guten Namen nicht aufs Spiel zu setzen. Eine weitreichende Historie eines Wettunternehmens zeugt also von Vertrauenswürdigkeit und Seriosität.

Gute Bewertungen der Kunden

Im Internet können die Neukunden zu jedem Sportwetten-Anbieter eine Menge Erfahrungsberichte und Bewertungen finden. Gerade unseriöse Anbieter werden schnell mit Kritiken belastet. Die neuen Kunden können sich dann ein realistisches Bild von dem Wettunternehmen machen. Besitzt ein Wettbüro einen großen Kundenstamm, der das Unternehmen gut bewertet, können sie davon ausgehen, dass es sich um ein seriöses Wettunternehmen handelt. Es wird nur selten vorkommen, dass sich viele Kunden bei einem Buchmacher angemeldet haben, welches durch unseriöse Arbeitsweise auffällt. Newcomer im Sportwetten-Bereich sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt noch keine großen Erfahrungsberichte, da es nicht genug Kunden gibt.

Werbeaktionen der Buchmacher zeugen von Seriosität

An den öffentlichen Präsenzen der Buchmacher können die Neukunden ablesen, ob Seriosität und Kompetenz zu den hauptsächlichen Eigenschaften des Unternehmens zählen. Zu diesen Präsenzen in der Öffentlichkeit gehören unter anderem:

Werbespots im Fernsehen

Werbeschaltungen im Radio

Werbung in Zeitschriften

Werbetafeln und Sponsor-Partner auf der Homepage

Sponsoring namhafter Sportvereine.

Für Werbe-Maßnahmen müssen die Wettunternehmen ein gewisses Kapital besitzen. Dieses Kapital können meistens nur langjährige, gutsituierte und seriöse Unternehmen vorweisen. Außerdem werden Fernseh- und Radiostationen die Buchmacher für Werbeaktionen genau überprüfen. Schließlich haben sie einen guten Ruf zu verlieren. Ebenso sieht es mit den Sportvereinen als Sponsor-Partnern aus. Sie wählen nur seriöse Unternehmen aus.

Wett-Lizenzen bescheinigen Seriosität

Die Wett-Lizenzen garantieren den Buchmachern eine seriöse und rechtlich korrekte Arbeitsweise. Um die begehrte Lizenz zu erhalten, müssen sich die Wettunternehmen an die Standards in der Branche halten. Natürlich werden die Unternehmen regelmäßig durch die Aufsichtsbehörde kontrolliert. Eine Wett-Lizenz muss sich also immer wieder von den Wett-Unternehmen verdient werden. Als ganz besonderes Merkmal für eine hervorragende Qualität und Arbeitsweise der Buchmacher gilt die deutsche Wett-Lizenz. Unternehmen, die eine deutsche Lizenz oder mehrere Wett-Lizenzen besitzen, sind sicher und arbeiten seriös. Es gibt aber auch ausländische Buchmacher mit Wett-Lizenzen, die durchaus seriös und kompetent arbeiten. Auf der Webseite Sportwettenanbieter.com können sich die Interessenten beispielsweise über ein asiatisches Wettunternehmen informieren.

Perfektes Sicherheitssystem der Buchmacher

Da die Kunden dem Wettunternehmen Bankdaten und andere sensible Daten zukommen lassen, müssen diese sicher sein. Dafür ist ein zuverlässiges Datenschutz-System des Buchmachers unerlässlich. Neukunden, die sich bei einem Sportwetten-Anbieter anmelden wollen, der über ein SSL-Zertifikat verfügt, können sicher sein, bei einem seriösen Anbieter zu spielen. Diese sichere Verbindung kann einige Aspekte garantieren, beispielsweise:

Inhalte gehen nur verschlüsselt über das Netz

die Identität des Servers steht fest

Algorithmen überprüfen die Daten auf Vollständigkeit und Empfang.

Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die Seriosität eines Wettunternehmens ist neben dem finanziellen Wohlbefinden der Nutzer auch die Gesundheit der Spieler. Das zeigt sich oft in sucht-präventiven Maßnahmen der Buchmacher, wie zum Beispiel dem Einstellen von Limits und Hilfsangebote auf der Website.