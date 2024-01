Simulatoren 2024: Alle Release-Daten im Überblick

Das Leben kann manchmal anstrengend sein. Zum Glück gibt es Videospiele, die uns helfen, dem tristen Alltag zu entkommen und Dinge zu tun, die wir sonst niemals tun könnten. Einige bevorzugen tiefgründige Rollenspiele wie Baldur’s Gate 3, während andere Rennspiele bevorzugen, um mal richtig Gas zu geben. Es gibt auch Fans von Simulatoren, die nahe genug am echten Leben sind, aber weit genug weg von realen Verpflichtungen. Zum Beispiel können wir Straßen vom Schnee befreien, als Ziege durch die Gegend rennen oder uns hinter das Steuer einer Boeing 777 setzen. Wenn du mehr über Simulationsspiele im Jahr 2024 erfahren möchtest, findest du hier eine Zusammenfassung der Highlights.

Simulatoren 2024 mit Release-Datum

Radiance

System: PC

Entwickler: Duality Games

Erscheinungsdatum: 11. Januar 2024

Als Mitarbeiter eines Atomkraftwerks haben wir die verantwortungsvolle Aufgabe, die kritische Infrastruktur zu reparieren und zu warten. Doch in Radiance geht es nicht nur um die Verhinderung einer Katastrophe. Wir haben auch viel Spaß bei der Arbeit, denn wir erleben allerhand skurrile Situationen. Wir machen Scherze mit unseren Kollegen, kümmern uns um die Kinder, die zu Besuch kommen, oder jagen die radioaktiven Nager, die sich eingeschlichen haben. Radiance ist ein verrückter Simulator in der Egoperspektive, der am 11.01. auf dem PC erscheint.

ServiceIT: You can do IT

System: PC

Entwickler: picture4u

Erscheinungsdatum: Januar 2024

Für PC-Fans gibt es oft ein großes Hindernis: Um am Computer zu basteln, braucht man neue Technik und die ist ziemlich teuer. Die Antwort: ServiceIT: You can do IT! Hier leitet ihr euer eigenes Full-Service-Unternehmen für alle Arten von IT-Angelegenheiten. Einen PC zusammenbauen? Kein Thema, RAM-Riegel, CPU und Co rein und fertig. Teile des PCs sind kaputt? Keine Sorge! Mit dem Lötkolben in der Hand ist das Ruckzuck erledigt und Software-Bugs sind schnell behoben. Aber Vorsicht! Je mehr ihr wachst, desto mehr Risiken gibt es. Jemand scheint euch im Auge zu haben und ist nicht begeistert. Der Start ist noch im Januar und bis dahin könnt ihr auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen.

Uboat Mechanic Simulator

System: PC

Entwickler: Live Motion Games

Erscheinungsdatum: Januar 2024

In Uboat Mechanic Simulator schlüpfen wir in die Rolle eines U-Boot-Mechanikers, der für die Wartung und Reparatur der Unterwasser-Kriegsmaschinen zuständig ist. Wir bekommen einen faszinierenden Einblick in die Technik und das Innenleben der riesigen Meeres-Ungeheuer. Wir müssen schweißen, schrauben, polieren und alles tun, um die U-Boote einsatzbereit zu machen. Wir kümmern uns auch um die Sicherheit an Bord, indem wir Lecks stopfen und Torpedos nachladen. Das ist ein harter Job, der viel Geschick und Geduld erfordert. Wer sich zum Offizier der Instandhaltung hocharbeiten will, hat im Januar die Chance dazu. Wann genau das Spiel erscheint, haben Live Motion Games noch nicht bekannt gegeben.

Life by You

System: PC

Publisher: Paradox Interactive

Erscheinungsdatum: 05. Februar 2024

Wenn du ein Sims-Fan bist, solltest du dir Life by You nicht entgehen lassen. Dieses neue Spiel von Paradox will dir eine Lebenssimulation bieten, die besser ist als Die Sims. In Life by You kannst du deinen eigenen Charakter erschaffen und sein Leben gestalten. Du hast viele Möglichkeiten, was du tun und erleben kannst. Außerdem kannst du mit verschiedenen Tools das Spiel nach deinen Wünschen anpassen. Du kannst zum Beispiel eigene Objekte und Dialoge erstellen oder die Story beeinflussen. Life by You will dir die Freiheit und die Community geben, die du für eine tolle Lebenssimulation brauchst. Das Spiel hat schon viele begeisterte Fans. Du kannst es schon jetzt im Early Access spielen. Der offizielle Start ist am 5. März 2024 auf Steam und im Epic Games Store.

Furnish Master

System: PC

Entwickler: Alex Blintsov

Erscheinungsdatum: 20. Februar 2024

Wenn du genug hast von der harten Arbeit an U-Booten und Atomkraftwerken, kannst du dich jetzt entspannen und deiner Fantasie freien Lauf lassen. In Furnish Master gestaltest du als Einzelkämpfer unter der Leitung von Entwickler Alexander Blintsov Häuser, Wohnungen, Gewerbegebiete oder auch Außenbereiche. Die Räume sind überschaubar, nicht zu anspruchsvoll und sorgen für eine minimalistische Entspannung. Im Story-Modus wartet eine ganze Stadt darauf, von dir verschönert und aufgewertet zu werden. Also: Leg los, mach Geld, kauf neue Immobilien und Möbel und errichte deine eigene Traumvilla! Der Start ist am 20. Februar.

Ships Simulator 2024

System: PC

Entwickler: Creativity AR

Erscheinungsdatum: 16. Mai 2024

Willkommen an Bord, ich bin euer Kapitän. Wir starten unsere Reise auf den sieben Weltmeeren. Aber wir sind nicht hier, um uns zu erholen, sondern um im Ships Simulator spannende Aufgaben zu erfüllen. Wir retten Menschen, liefern Güter, fischen und vieles mehr. Wir haben 20 verschiedene Schiffe zur Auswahl, die alle unterschiedliche Schwierigkeiten bieten. Und anders als bei vielen anderen Simulatoren müssen wir uns nicht nur um das Fahren kümmern, sondern auch um die Crew, die Wartung und sogar die riesigen Container-Kräne in den Häfen. Ab dem 16. Mai seid ihr mit der Crew bereit zum Auslaufen.

Simulatoren 2024 ohne konkretes Release-Datum

Exhausted Man

System: PC

Entwickler: Candleman Games

Erscheinungsdatum: 1. Quartal 2024

Manchmal haben wir alle solche Tage, an denen wir nur faulenzen und nichts tun möchten. Genau das erleben wir in Exhausted Man. Wir sind total platt und müssen uns durch verschiedene Levels quälen. Wir können uns vor Erschöpfung kaum rühren, aber es gibt Dinge, die erledigt werden müssen! Dabei erwartet uns mal Alltägliches, mal Verrücktes. Das ist gar nicht so einfach, denn unsere Bewegung ist sehr eingeschränkt. Die Steuerung sieht in den bisherigen Trailern aus wie bei Spielen wie I am Bread oder Octodad. In diesem Spiel voller Erschöpfung ist also Chaos und Spaß vorprogrammiert. Wann es genau startet, ist noch nicht bekannt. Aber im ersten Quartal soll es wohl am PC losgehen.

Anonymous Hacker Simulator

System: PC

Entwickler: Scarius

Erscheinungsdatum: 1. Quartal 2024

Wenn du schon immer die Guy-Fawkes-Maske tragen wolltest, ist der Anonymous Hacker Simulator das richtige Spiel für dich. Es ist ein ziemlich klischeehaftes Spiel, das von einem anderen Entwickler aus dem gleichen Studio kommt. Das Ziel ist einfach: Du sitzt an deinem eigenen Computer und versuchst, die dunkelsten Geheimnisse der Welt zu knacken. Du deckst immer mehr Intrigen, verborgene Wahrheiten und Verschwörungen auf und musst diese Informationen weltweit verbreiten. Ob du im Spiel auf skurrile Verschwörungstheorien oder eher auf lustige Anspielungen stößt, ist unklar. Das Spiel bietet realistische Kommandos und Hacking-Tools, Referenzen an reale Personen und einige Herausforderungen, die du bewältigen musst. Das Spiel soll im ersten Quartal des Jahres erscheinen.

Rich Dad Simulator

System: PC

Entwickler: G-DEVS.com

Erscheinungsdatum: 1. Quartal 2024

Träumst du von der Welt von Ralph Lauren und Hermès? Dann ist Rich Dad Simulator das Spiel für dich. Aber erwarte nicht, dass es leicht wird. Wir beginnen mit einem kleinen Laden und müssen uns in der gnadenlosen Welt des Kapitalismus nach oben arbeiten. Wir müssen uns um das Personal kümmern, das Inventar überwachen, die Preise bestimmen und die Kunden zufriedenstellen – das sind die Schlüssel zum Erfolg. Wir erweitern unser Geschäft Schritt für Schritt und werden zum Supermarkt-Tycoon. Aber angehende Geschäftsleute müssen noch etwas warten, denn ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Aber ihr könnt schon mal das erste Quartal für euren Businessplan vormerken.

Hairdresser Simulator

System: PC

Entwickler: Frozen Way

Erscheinungsdatum: 1. Quartal 2024

Wenn du schon auf der Suche nach skurrilen Simulationen bist, dann ist der Hairdresser Simulator vielleicht das Richtige für dich. Hier geht es nicht nur um Spitzen schneiden und Blondieren, sondern auch um die Gestaltung deines eigenen Salons. Du kannst Möbel und Vorhänge aussuchen oder die Wände neu anstreichen. Und natürlich auch Haare schneiden, färben und stylen. Du hast die Wahl zwischen neun Salons, zehn Friseuraktionen und elf “fantastischen” Werkzeugen – Haarsträubend. Das Spiel kommt noch im ersten Quartal des Jahres heraus.

Used Car Simulator

System: PC

Entwickler: DreamWay Games

Erscheinungsdatum: 2. Quartal 2024

Wenn du schon immer davon geträumt hast, dein eigenes Gebrauchtwagen-Geschäft zu führen, ist jetzt deine Gelegenheit gekommen. Im Used Car Simulator wirst du zum Hinterhof-Händler und arbeitest dich im Business nach oben. Billig kaufen, teuer verkaufen – das scheint ganz einfach zu sein. Aber manche Autos brauchen vorher Reparaturen und Ersatzteile und dann musst du sie auch noch an den Mann bringen. Du hast die Wahl: Bist du ein fairer Händler, der ruhig schlafen kann, oder betrügst du die Kunden und holst dir die Autos von Gangstern? Es gibt kein Moralsystem.

Aber du musst trotzdem auf deine Gesundheit achten. Denn im Used Car Simulator wird nicht nur gebastelt, sondern auch gerast! Außerdem musst du Hunger, Durst, Schlaf und sogar Harndrang im Auge behalten. Du siehst, da ist viel Potenzial drin. Dein Autohandel hat noch keinen festen Zeitplan, aber er soll Mitte 2024 eröffnen. Ein Early Access ist für Anfang des Jahres geplant.

The Ranchers

System: PC

Entwickler: RedPilz Studio

Erscheinungsdatum: 2024

The Ranchers ist eine Landleben-Simulation, die Elemente aus Harvest Moon und Stardew Valley vereint. Das Spiel lässt den Spieler einen eigenen Charakter erstellen, der einen Bauernhof erbt und ihn ausbauen muss. Das klingt zwar nicht sehr originell, aber The Ranchers bietet eine besondere Interaktivität mit der Umgebung. Feuer, Tiere, NPCs und andere Objekte reagieren auf die Aktionen des Spielers und beeinflussen seine Beziehungen. Obendrein gibt es eine riesige Open World, die man mit bis zu drei Freunden erkunden kann. Wer mehr an sozialen Aspekten interessiert ist, kann sich in The Ranchers auch um Liebe, Familie und Hausgestaltung kümmern. Das Spiel bietet viele Möglichkeiten, die an die Sims-Reihe erinnern. The Ranchers soll noch in diesem Jahr exklusiv für den PC erscheinen.

Little Kitty, Big City

System: PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Entwickler: Double Dagger Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Little Kitty, Big City ist ein Spiel für alle, die Katzen lieben. Eine kleine Katze ist in einer großen Stadt gestrandet und muss sich ihren Weg nach Hause suchen. Oder vielleicht will sie gar nicht nach Hause? Die Stadt ist voller spannender Dinge und bietet einen riesigen Spielraum. Die Katze kann neue Freunde finden, Aufgaben erledigen, sich verkleiden oder einfach nur herumtollen und Unfug anstellen. Das niedliche Abenteuer startet noch in diesem Jahr auf allen gängigen Konsolen und dem PC.

Microsoft Flight Simulator 2024

System: PC, Xbox Series X/S

Entwickler: Asobo Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Microsoft Flight Simulator bekommt in diesem Jahr eine Fortsetzung, die die Hobby-Piloten begeistern wird. Microsoft hat den Titel im Juni 2023 angekündigt und damit die Fans glücklich gemacht. Es gibt aber noch nicht viele Details. Der neueste Teil aus dem Jahr 2020 war ein Hit mit einer kompletten Abbildung der Erde – basierend auf Bing-Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz. Dazu gab es Echtzeit-Wetterdaten und Positionen echter Flugzeuge. Wir müssen noch warten, bis Microsoft und Asobo mehr verraten. Es ist aber möglich, dass es eine bessere Physik-Engine, eine Speicher-Optimierung und mehr Echtzeit-Daten geben wird.

Zoo Simulator

System: PC

Entwickler: Games Incubator

Erscheinungsdatum: 2024

Zoo Simulator ist ein Spiel für alle, die große Tiere lieben. Der Spieler kauft einen alten Tierpark und macht ihn wieder schön. Dann kann er Nashörner, Giraffen und andere Tiere aussuchen und ihnen ein Zuhause geben. Die Tiere müssen aber nicht nur glücklich sein, sondern auch die Besucher anlocken. Deshalb ist es wichtig, für Vielfalt im Zoo zu sorgen. Das Spiel hat auch eine Wirtschafts-Komponente. Der Spieler muss auf seine Finanzen achten, die Tiere versorgen und den Park sauber halten. Wer das ausprobieren will, kann sich eine kostenlose Demo auf Steam herunterladen.

Paralives

System: PC

Entwickler: Alex Massé

Erscheinungsdatum: 2024

Paralives ist eine Lebenssimulation, die viele Fans schon lange erwarten. Das Spiel ist seit drei Jahren in Arbeit und will sich als eine bessere Alternative zu den Sims präsentieren. Der Spieler kann seinen eigenen Charakter kreieren, ein Haus bauen und dann … einfach leben. Die Parafolks sind viel selbstständiger als die Sims. Sie haben eigene Interessen und Hobbys, die sie verfolgen. Außerdem hat der Tod eine große Bedeutung im Spiel. Die Parafolks können nach einem glücklichen Leben sterben. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein und nicht nur von den Bedürfnissen abhängen. Es ist noch nicht bekannt, wann Paralives erscheinen wird. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung, aber wir glauben, dass es noch in diesem Jahr soweit ist.

Truck World: Australia

System: PC

Entwickler: Truck World Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Truck World: Australia ist ein Spiel für alle, die LKW fahren lieben. Es gibt schon den Eurotruck Simulator für Europa und den American Truck Simulator für Amerika. Jetzt gibt es auch einen Simulator für Australien. Der Spieler fährt mit seinem LKW durch das ganze Land. Er erlebt das Outback und die langen Road Trains, die in Australien bis zu 50 Meter lang sein können. Er muss auch seine eigene Spedition aufbauen. Das Spiel hat noch keinen genauen Erscheinungstermin.

Autopsy Simulator

System: PC

Entwickler: Woodland Games

Erscheinungsdatum: 2024

Autopsy Simulator ist ein Spiel für alle, die sich für die Arbeit eines Pathologen interessieren. Das Spiel hat aber auch einen gruseligen Aspekt. Jack, der Pathologe, entdeckt bei einer Autopsie einer unbekannten Frau den Verlobungsring seiner vermissten Frau. Das Spiel enthüllt nach und nach mehr Geheimnisse und Jack muss sich am Ende mit dunklen Kräften und seinem eigenen Verstand auseinandersetzen. Das Spiel ist sehr realistisch gestaltet. Die Körper sind sehr detailreich und lebensecht. Das Spiel hat auch einen Horror-Anteil, der für Spannung sorgt, aber nicht für jeden Geschmack ist.

AlterLife

System: PC

Entwickler: VGG Studio

Erscheinungsdatum: 2024

AlterLife ist eine Lebenssimulation, die uns ein zweites, virtuelles Leben ermöglicht. Wir können einen eigenen Charakter erschaffen, der uns ähnelt, und dann … einfach leben. Das Spiel erinnert an Second Life. Das Spiel bietet viele Freiheiten, eine große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten und eine tolle Grafik. Das macht das Spiel sehr attraktiv. Allerdings wirkt die Welt im Trailer noch ziemlich leer. Wir hoffen, dass das Spiel mehr Leben zeigt, wenn es voraussichtlich in diesem Jahr herauskommt.

American Camper Simulator

System: PC

Entwickler: Forestlight Games

Erscheinungsdatum: 2024

American Camper Simulator ist ein Spiel für alle, die von einem eigenen Wohnwagen träumen. Der Spieler kann einen alten Wohnwagen kaufen, ihn renovieren und dann durch Nordamerika fahren. Der Spaß liegt aber nicht nur im Reisen. Der Spieler muss auch seinen Wohnwagen verbessern, ihn anderen Reisenden zeigen und ihn dann gewinnbringend verkaufen. Mit dem Geld kann er sich einen neuen Wohnwagen leisten und das Spiel geht weiter. Das Spiel hat noch keinen festen Erscheinungstermin. Es soll aber 2024 herauskommen. Bis dahin kann man noch seinen Führerschein machen.

Taxi Simulator

System: PC

Entwickler: Woodland Games

Erscheinungsdatum: 2024

Taxi Simulator ist ein Spiel, das die Arbeit eines Taxifahrers spannend macht. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines dubiosen Fahrers, der durch die chaotischen Straßen der Großstadt fährt. Er fängt ganz unten an, aber er kann sich einen Namen machen. Er kann alle möglichen Kunden befördern, von normalen Bürgern bis zu Promis. Er verdient Geld mit jeder Fahrt. Er kann das Geld in sein Taxi stecken und es verbessern. Das Spiel hat aber auch eine ethische Komponente. Der Spieler hört aus den Gesprächen, was in der Stadt passiert. Er muss aber aufpassen, was er sagt. Er kann ein fairer Fahrer oder ein verrückter Taxi-Driver sein. Das Spiel lässt ihm die Wahl. Das Spiel kommt irgendwann in diesem Jahr heraus.

Crime Scene Cleaner

System: PC

Entwickler: President Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Du wolltest schon immer wissen, wie es ist, Bjarne Mädel in seiner Rolle als Tatortreiniger zu sein? Jetzt hast du die Chance! Aber sei gewarnt, es ist nicht so lustig, wie es klingt. In Crime Scene Cleaner musst du die blutigen Spuren von Verbrechen beseitigen, die die Mafia hinterlässt. Du bist ihr Handlanger, ob du willst oder nicht. Das Spiel ist vom gleichen Entwickler wie Thief Simulator und Contraband Police und folgt einem ähnlichen Konzept. Wenn du auf Sauberkeit stehst und dich von schwarzem Humor nicht abschrecken lässt, dann ist Crime Scene Cleaner vielleicht genau das Richtige für dich. Du kannst schon jetzt eine Demo auf Steam ausprobieren. Oder du meldest dich für einen Playtest an, wenn du mehr sehen willst.

Trans-Siberian Railway Simulator

System: PC

Entwickler: Pentacle

Erscheinungsdatum: 2024

Begleite uns auf eine epische Reise durch Russland. Wir fahren mit der Transsib von West nach Ost, über 9000 Kilometer lang. Die Transsibirische Eisenbahn ist die längste Eisenbahnlinie der Welt und wir erleben sie im Railway Simulator. Der Simulator bietet uns jede Menge Spaß und Stereotypen, damit wir uns nicht langweilen. Der Simulator ist ähnlich wie andere Zug-Spiele. Wir müssen fahren, auf die Kontrollen achten und manchmal etwas reparieren. Aber es gibt auch viele Abenteuer auf dem Weg. Wir treffen auf Schurken, Bären und Wölfe, die uns den Weg blockieren. Wir müssen sie mit einer Kalaschnikow vertreiben und dann mit einem Bier in der Hand wieder an die Lokomotive gehen. Du kannst schon jetzt eine Demo spielen. Das ganze Erlebnis vom Ural bis zum Pazifik kommt bald.

Cooking Simulator 2: Better Together

System: PC

Entwickler: Big Cheese Studio

Erscheinungsdatum: 2024

Wenn du Pizza satt hast und lieber mit deinen Freunden gemeinsam kochst, dann ist der Cooking Simulator genau das Richtige für dich. Er kommt bald mit einer neuen Version, die mehr bietet, besser ist und vor allem einen Multiplayer-Modus hat. Folge den Rezepten oder kreiere deine eigenen Gerichte und werde zum Star-Koch der Stadt oder habe einfach Spaß beim Experimentieren mit Zutaten. Du kannst schon jetzt einen Playtest auf Steam machen. Die Vollversion kommt demnächst.

Pizza Simulator

System: PC

Entwickler: Gaming Factory

Erscheinungsdatum: 2024

Wenn du dich bei kaltem Wetter aufwärmen willst, gibt es nichts Besseres als eine leckere Pizza! Was kommt für dich darauf? Salami … Käse … Ananas? Wie auch immer du deine Pizza liebst, im Pizza Simulator kannst du deine eigene Pizzeria leiten und entscheiden, was auf den Teig kommt. Du fängst mit einer kleinen unscheinbaren Pizzeria an und baust sie zu einem köstlichen Imperium aus. Aber pass auf, die Konkurrenz ist dir nicht wohlgesonnen und will deine Pizzeria sabotieren. Wenn du Pizza Connection zu kompliziert findest und trotzdem von deiner eigenen Pizza-Bude träumst, dann ist der Pizza Simulator genau das Richtige für dich. Er kommt noch dieses Jahr heraus.

Snow Plowing Simulator

System: PC

Entwickler: Free Mind

Erscheinungsdatum: 2024

Lass uns die Schnee-Region nutzen, um etwas Ordnung zu schaffen. Wir ziehen uns Handschuhe an, greifen zur Schaufel und befreien den Weg vom Schnee. Wer das im Winter nicht mag, aber am PC sehr relaxt, der sollte sich den Snow Plowing Simulator ansehen. Wir fangen an, etwas Geld zu verdienen, indem wir die Einfahrten freischaufeln, dann kaufen wir uns bald unser erstes Fahrzeug und dann fließt das Geld! Je mehr wir im Spiel weiterkommen, desto schwieriger wird es. Aber das ist ja typisch für viele Simulatoren. Packt euch warm ein, denn die Demo ist schon verfügbar! Die Vollversion folgt in Kürze. Sie ist wohl noch im Schnee stecken geblieben.