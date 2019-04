Share on Facebook

Viele gute Online Casinos bieten nicht nur eine riesige Auswahl der besten Spiele, sondern achten auch intensiv auf die Sicherheit. Hier können sich die Nutzer vollkommen auf das Spielen konzentrieren, ohne sich Sorgen um ihre Daten zu machen. Im Falle eines Gewinns ist sichergestellt, dass dieser auch problemlos ausgezahlt werden kann.

Aber woran erkennt man ein sicheres Online Casino? Und welche Aspekte müssen beim Vergleich der Anbieter beachtet werden? Diese Fragen klären wir im folgenden Artikel.

Sichere Registrierung – Was passiert mit meinen Daten?

Viele Menschen scheuen sich davor, sich in einem Online Casino anzumelden, da sie um die Sicherheit ihrer Daten fürchten. Immerhin müssen bei der Registrierung Name, Adresse und einige andere persönliche Informationen angegeben werden. Wer sich unsicher ist, ob eine sichere Registrierung wirklich möglich ist, kann bei den meisten Anbietern auch ohne Anmeldung mit kostenlosem Spielgeld spielen. So können die Spiele unverbindlich getestet werden, und die User können sich mit dem Casino vertraut machen.

Allerdings möchten die meisten User irgendwann auch echtes Geld beim Spielen einsetzen, denn dadurch wird das Spiel noch einmal deutlich spannender. Hierzu ist jedoch schon aus rechtlichen Gründen eine Registrierung zwingend erforderlich. Glücklicherweise bieten sicherste Online Casinos sowohl eine sichere Registrierung als auch die sichere Zahlung an.

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen eines guten Online Casinos sollte klar festgelegt sein, dass die Daten der Kunden nicht an Dritte weitergegeben werden. Ähnlich wie bei Banken haben auch in einem sicheren Online Casino die Mitarbeiter keinen Zugriff auf die Passwörter des Kunden und werden die Spieler auch nicht nach ihrem Passwort fragen.

Bei der Datenübertragung sollte es ebenfalls keine Probleme geben. Sicherste Online Casinos nutzen nämlich auch sicherste Methoden beim Umgang mit sensiblen Informationen.

Sichere Zahlung – Was passiert mit meinem Geld?

Online Casinos üben auch deshalb einen so großen Reiz aus, weil beim Spielen echtes Geld gewonnen werden kann. Allerdings muss vorher in der Regel erst einmal Geld eingezahlt werden.

Wer Geld über das Internet sendet, sollte sich vorher ausführlich über das betreffende Online Casino informieren. So kann vermieden werden, dass man an unseriöse Anbieter gerät.

Sichere Online Casinos übertragen beim Zahlungsverkehr alle Daten in verschlüsselter Form. So soll verhindert werden, dass Hacker an die Daten der Kunden gelangen und diese missbräuchlich verwenden können.

In den meisten guten Online Casinos wird eine Auswahl unterschiedlicher Zahlungsmethoden angeboten. Sicherste Online Casinos arbeiten dabei nur mit Dienstleistern zusammen, die ihrerseits ebenfalls auf eine hohe Sicherheit bei den Transaktionen achten.

Das beim Online Casino eingezahlte Geld gehört auch weiterhin dem Kunden. Er kann es daher nicht nur zum Spielen verwenden, sondern auch jederzeit eine Auszahlung durchführen. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass zwar das eingezahlte Echtgeld-Guthaben Eigentum des Users ist, ein vom Casino zur Verfügung gestellter Bonus aber durch eine Auszahlung möglicherweise verfallen kann.

Suchtgefahr – Gute Online Casinos schützen ihre Kunden

Auch wenn beim Spielen viel Geld gewonnen werden kann, sollte der Spaß immer im Vordergrund stehen. Dies ist bei den meisten Besuchern von Online Casinos auch der Fall. Sie können jederzeit mit dem Spielen aufhören und sich anderen Aktivitäten widmen. Aber auch wenn nur ein kleiner Teil der User betroffen ist, ist die Spielsucht ein Problem, welches nicht unterschätzt werden sollte. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigen immerhin 0,56 % der Spieler ein problematisches Spielverhalten. Bei weiteren 0,31 % kann man bereits von pathologischem Spielverhalten und damit von einer Spielsucht sprechen.

Ein gutes Online Casino verschließt nicht die Augen vor dieser Problematik. Wer sein Spielverhalten nicht mehr unter Kontrolle hat, gibt meistens deutlich mehr Geld als angemessen im Online Casino aus. Um dies zu verhindern ermöglichen es gute Casinos den Spielern, sich selber ein Einzahlungslimit zu setzen. Der täglich, wöchentlich oder monatlich einzahlbare Betrag wird dadurch beschränkt.

Die Einzahlungslimits können auf Wunsch des Users auch wieder verändert werden. Ein geringeres Limit kann sofort eingestellt werden, für eine Erhöhung des Limits ist dagegen eine Bedenkzeit erforderlich. So werden spontane Entscheidungen verhindert, die bei Spielsüchtigen häufig zu hohen Verlusten führen.

Manchmal ist es besser, gar nicht mehr im Online Casino zu spielen. Sicherste Online Casinos unterstützen ihre Kunden bei der Umsetzung dieser Entscheidung. So können sich die Nutzer für einen festgelegten Zeitraum oder auch dauerhaft für das Spielen sperren. Dies erfolgt entweder direkt über den Spieler-Account oder über den Kundenservice des Casinos.

Die Casino-Lizenz – Ein Garant für Sicherheit?

Glücksspiellizenzen aus unterschiedlichen Ländern gelten unter Branchenkennern als unterschiedlich sicher. Vor allem die Regulierungsbehörden aus den EU-Staaten stellen hohe Anforderungen an die von ihnen beaufsichtigten Online Casinos. So setzt beispielsweise die MGA aus Malta voraus, dass die sichere Registrierung und die sichere Zahlung mit verschlüsselter Datenübertragung zum Standard gehören. Um eine Zulassung zu erhalten, muss eine ausreichend hohe Liquidität vorhanden sein, um auch hohe Gewinne unverzüglich auszahlen zu können.

Die Lizenz einer strengen Regulierungsbehörde spricht auf jeden Fall dafür, dass es sich um ein sicheres Online Casino handelt. Aber auch wenn die Einhaltung der Bestimmungen regelmäßig kontrolliert wird, kann niemals ganz ausgeschlossen werden, dass es nicht doch einmal zu Problemen kommt. Daher sollten sich Casino-Spieler nicht ausschließlich auf die Lizenz verlassen, sondern immer das Gesamtpaket betrachten. Die Erfahrungen anderer Spieler und natürlich unsere Casino-Reviews können dabei helfen, ausschließlich sicherste Online Casinos zum Spielen auszuwählen.

2019 wird die Sicherheit in den Online Casinos weiter verbessert

Die führenden Anbieter für Online-Glücksspiele entwickeln sich laufend weiter. Dies gilt nicht nur für das Spielangebot. Gute Casinos legen großen Wert auf die Sicherheit ihrer Kunden und nehmen daher immer wieder Verbesserungen vor. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass die User die Software komfortabel und intuitiv bedienen können. So wird beispielsweise an Softwarelösungen gearbeitet, bei welche sich die Nutzer per Fingerabdruck in ihren Casino-Account einloggen können. Aber auch beim konventionellen Login geht es unkompliziert zu. Der Kunde kann sein Online Casino jederzeit auf dem PC oder auf dem Handy öffnen und bereits nach wenigen Klicks mit dem Spielen beginnen. Bei der Sicherheit werden dabei keine Abstriche gemacht.

Fazit: Online Casinos vergleichen und sicher spielen

Die besten Online Casinos tun viel für den Schutz ihrer Kunden. Um sich bei der Suche nach einem geeigneten Casino für einen Anbieter zu entscheiden, bei dem eine sichere Registrierung und die sichere Zahlung selbstverständlich sind, sollten im Vorfeld die infrage kommenden Casinos miteinander verglichen werden. Dies haben wir für unsere Leser bereits übernommen. Dank unserer Reviews ist es jetzt ganz leicht, sich über die Sicherheit und andere Details der einzelnen Online Casinos zu informieren.