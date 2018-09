In der heutigen Zeit verbringen wir sehr viel Zeit im Internet. Deshalb haben sich auch viele Webshops, webbasierte Multiplayerspiele und Online Casinos entwickelt, auf die man von zuhause aus zugreifen kann. Es ist deshalb relativ schwer, sichere Webseiten zu finden, die ein faires Angebot haben. In diesem Artikel wenden wir uns Online Casinos zu und wie man die Seriösen von den Betrügern unterscheiden kann.

Woran man sichere Online Casinos erkennt

Hat man sich einmal nach Online Casinos erkundigt, merkt man schnell, dass es nicht nur zwei bis drei, sondern über 100 Casinos im Internet gibt. Das macht es schwer, nicht auf ein falsches Casino reinzufallen, sondern sich an ein geprüftes und seriöses Casino zu wenden. Natürlich gibt es Webseiten wie Casinotoplists, die neue Online Casinos für dich bewerten und hervorheben, um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen.

Damit du den Test auch mal selbst durchführen kannst, listen wir hier die wichtigsten Punkte auf, durch die man sichere Casinos erkennen kann.

Casino Lizenz

Bevor eine Spielbank seine Türen öffnen darf, muss zuerst eine Lizenz vorliegen. Das gilt auch für Online Casinos. Ansonsten könnte jeder eine solche Plattform erstellen, Geld einsacken und nichts auszahlen. Um dies zu regulieren und die Sicherheit von Spielern unter Kontrolle zu haben, gibt es Spielekommissionen aus verschiedenen Ländern, die Online Casinos lizensieren. Dazu gehören unter anderem die Kommissionen aus Malta, Gibraltar und Großbritannien. Als österreichischer Spieler kann man unter den ersten beiden Lizenzen beruhigt spielen.

Die Lizenz garantiert nicht nur die Echtheit des Casinos, sondern stellen sicher, dass die Zufallsgeneratoren funktionieren, alle Auszahlungen ohne Probleme durchgeführt werden und dass jeder Spieler sein Geld bekommt.

Sicherheit & Datenschutz

Sorgen um seine persönlichen Daten braucht man sich heute im Internet fast nicht mehr zu machen. Jedes lizensierte Casino besitzt eine verschlüsselte Verbindung, um jegliche Informationen von Hackern fernzuhalten. Dank des Datenschutzes werden darüber hinaus auch keinerlei persönliche Daten und Zahlungsangaben an Dritte weitergegeben.

Transaktionen werden zudem immer über den Zahlungsanbieter selbst getätigt, die ihren Sicherheitslevel immer auf dem neusten Stand halten. Dies wird meist durch SSL-Verbindungen gemacht, die schnelle und sichere Transaktionen garantieren.

Man kann aber nicht nur auf die Lizenz und den Datenschutz achten, sondern auch auf Spielerschutz-Vereinigungen wie eCOGRA, Thawte oder GamCare, die unabhängig die Casinos auf ihre Fairness überprüfen. Sieht man bei einem Online Casino ein Siegel dieser Firmen, ist es auf jeden Fall sicher.

Lizenz des Spieleentwicklers

In Casinos geht es grundsätzlich um die Spiele. Sei es nun ein Video Slot von Game of Thrones oder Virtual Reality Spiele, es gibt Casino Spiele in den verschiedensten Farben, Formen und Themen. Dementsprechend stecken auch mehrere Entwickler dahinter, denen man am liebsten allen Vertrauen würde. Jedoch ist es wichtig, nicht gleich bei jedem Casino Spiel gleich loszulegen, wenn man den Entwickler nicht kennt, sondern sich informieren, ob der Entwickler überhaupt eine Lizenz für den Markt besitzt.

Tolle Bonusangebote

Fast jedes Casino im Internet bietet tolle Boni an, um das Spielen etwas interessanter und länger zu gestalten. Doch, nicht jeder Bonus ist ein Geschenk. Denn, bevor ein Gewinn, der mit einem Bonus erzielt wurde, ausgezahlt werden kann, muss er zuerst freigespielt werden. Unseriöse Casinos hängen an ihre großzügigen Boni oftmals strenge Bedingungen, die kein normaler Mensch umsetzen kann. In den Bonusbedingungen merkt man also sehr schnell, ob es dem Casino um den Spaß am Spiel oder nur ums Geld geht.

Online Casinos, die sich um ihre Kunden kümmern, geben oftmals einen Betrag zwischen 10x-30x des Bonus, den man umsetzen muss. Ist es darüber, wird es schnell schwer und unmöglich, es zu schaffen und alles Geld ist verloren.

Hilfsbereiter Kundenservice

Bevor man sich in einem Casino registriert, schadet es sicher nicht, sich beim Kundenservice zu informieren. Sollte sich dieser als hilfsbereit herausstellen und jegliche Fragen bezüglich Sicherheit, Technik, verantwortungsvollem Spielen und Bonus geduldig beantworten, ist das schon die halbe Miete.

Nun weißt du selbst, wie du sichere Casinos im Internet erkennst und kannst es nutzen, sollte dich Online Glücksspiel reizen. Es ist eine reine Übungssache, doch hat man sie erstmal raus, wird das Surfen im Internet sicherer und leichter – jedenfalls in Bezug zu Online Casinos geht.