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Ein Name weckt Erinnerungen

LEAK Sega könnte überraschend auf den Handheld-Markt zurückkehren

Neue Gerüchte machen die Runde. Offenbar arbeitet Sega an einem Retro-Handheld, der mit OLED-Bildschirm und echten Modulen erscheinen könnte.

i Sega könnte überraschend auf den Handheld-Markt zurückkehren
Artikel von René Nikel +
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Viele verbinden Sega bis heute mit legendären Konsolen wie dem Mega Drive oder dem Game Gear. In den vergangenen Jahren hielt sich das Unternehmen allerdings weitgehend aus dem Hardware-Geschäft heraus. Genau deshalb sorgen aktuelle Gerüchte derzeit für Aufmerksamkeit.

Mehrere Berichte sprechen davon, dass Sega an einem neuen Handheld arbeiten könnte. Besonders interessant dabei ist, dass das Gerät angeblich auf klassische 2D-Spiele ausgelegt sein soll. Zudem ist von einem OLED-Bildschirm und sogar von physischen Modulen die Rede. Für Retro-Fans wäre das eine überraschende Entwicklung.

Sega könnte auf Nostalgie setzen

In den vergangenen Jahren haben Retro-Geräte und Handhelds immer mehr an Bedeutung gewonnen. Hersteller wie Nintendo oder Analogue zeigen, dass das Interesse an klassischen Spielen weiterhin groß ist. Ein neues Gerät von Sega könnte deshalb durchaus auf eine begeisterte Fangemeinde treffen.

Besonders die Rede von physischen Modulen sorgt bereits für Diskussionen. Viele wünschen sich seit Jahren eine Rückkehr klassischer Spielmedien. Gerade ältere Fans verbinden mit ihnen ein ganz besonderes Gefühl, das digitale Downloads nur schwer ersetzen können.

Gerüchte über ein neues Sega-Gerät lassen viele Spieler an die großen Handhelds der 90er denken.

Game Boy – Bild: Ben Griffiths / Unsplash

Game Gear wäre nicht der erste Versuch

Für Sega wäre ein Handheld keineswegs Neuland. Bereits in den 1990er-Jahren versuchte das Unternehmen mit dem Game Gear gegen Nintendos Game Boy anzutreten. Obwohl das Gerät nie dessen Erfolg erreichte, besitzt es bis heute einen besonderen Stellenwert unter Sammlern.

Ein moderner Nachfolger könnte deshalb vor allem Nostalgiker ansprechen. Gleichzeitig dürfte Sega versuchen, auch jüngere Spieler für seine Klassiker zu begeistern. Reihen wie Sonic the Hedgehog, Streets of Rage oder Shinobi bieten dafür reichlich Potenzial.

Noch gibt es viele offene Fragen

Natürlich sollte man die aktuellen Berichte weiterhin mit Vorsicht betrachten. Offiziell angekündigt wurde ein neues Gerät bislang nicht. Auch technische Details oder ein möglicher Preis sind derzeit nicht bekannt.

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Dennoch sorgen die Gerüchte bereits für Gesprächsstoff. Ein neuer Handheld mit OLED-Bildschirm und physischen Modulen wäre in einer Zeit, in der viele Hersteller vollständig auf digitale Inhalte setzen, durchaus eine ungewöhnliche Entscheidung.

Genau das macht die Spekulationen aber auch so spannend. Sollte sich an den aktuellen Berichten etwas bewahrheiten, könnte Sega viele Fans mit einer überraschenden Rückkehr in den Hardware-Markt begeistern.

Retro-Fans blicken gespannt nach vorne

Ob es tatsächlich zu einem neuen Handheld kommt, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass der Name Sega auch Jahrzehnte nach dem Mega Drive noch viele Erinnerungen weckt.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum die aktuellen Gerüchte so viel Aufmerksamkeit erhalten. Denn die Vorstellung, wieder ein neues Sega-Gerät in den Händen zu halten, dürfte bei vielen nostalgische Gefühle auslösen.

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