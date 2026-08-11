Seedance 2.5 auf Pollo AI: Gaming-Trailer und Cutscenes mit KI erstellen

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Ob epische Fantasy-Welten, düstere Cyberpunk-Städte oder stilisierte Indie-Grafiken – viele Spiele begeistern heute nicht nur durch ihr Gameplay, sondern auch durch ihre visuelle Gestaltung. Kein Wunder also, dass immer mehr Creator Spielgrafiken, Concept Art oder Screenshots nutzen, um daraus Videos für YouTube, TikTok oder Social Media zu erstellen.

Genau hier entwickelt sich KI derzeit rasant weiter. Während frühe Bild-zu-Video-Modelle meist nur einfache Animationen erzeugten, können moderne Modelle deutlich komplexere Szenen erstellen. Kamerafahrten, flüssige Bewegungen und eine konsistente Darstellung von Charakteren gehören inzwischen ebenso dazu wie die Möglichkeit, mehrere Referenzbilder gleichzeitig zu verwenden.

Mit Seedance 2.5, das jetzt auf Pollo AI verfügbar ist, steht dafür ein besonders leistungsstarkes Modell bereit.

Warum Bild-zu-Video-KI für Gaming immer interessanter wird

Gaming-Content gehört zu den beliebtesten Formaten auf Plattformen wie YouTube, TikTok oder Instagram. Gleichzeitig ist die Produktion hochwertiger Videos oft zeitaufwendig. Wer einen kurzen Trailer oder eine cineastische Intro-Sequenz erstellen möchte, benötigt normalerweise Videoschnitt, Animation oder sogar eine eigene Game Engine.

KI vereinfacht diesen Workflow erheblich. Statt eine Szene vollständig zu animieren, genügt häufig bereits ein Screenshot oder eine Illustration. Daraus lassen sich innerhalb weniger Minuten kurze Videosequenzen erzeugen.

Das ist besonders interessant für:

Gaming-YouTuber

Streamer

Modder

Indie-Entwickler

Concept Artists

Cosplayer

Social-Media-Creator

So erstellen Sie in 3 Schritten ein Gaming-Video mit KI

Mit Pollo AI lässt sich aus einem Screenshot, Concept Art oder einer Spielillustration innerhalb weniger Minuten ein KI-Video erstellen. Dafür stehen verschiedene KI-Videomodelle zur Verfügung. Wer mehr kreative Kontrolle benötigt, kann Seedance 2.5 auf Pollo AI nutzen. Das Modell unterstützt Videos mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden, verarbeitet bis zu 50 multimodale Referenzen und ermöglicht die gezielte Bearbeitung einzelner Bildbereiche.

Schritt 1: Ein passendes Ausgangsbild auswählen

Als Grundlage eignet sich nahezu jedes hochwertige Bild – zum Beispiel ein Screenshot aus einem Spiel, Concept Art, ein Charakterdesign oder eine Fantasy-Landschaft. Je höher die Bildqualität und je klarer das Hauptmotiv, desto überzeugender wirkt später auch das Video.

Schritt 2: Modell auswählen und Szene beschreiben

Wählen Sie anschließend das gewünschte KI-Videomodell aus und beschreiben Sie möglichst genau, wie sich die Szene entwickeln soll. Moderne Modelle wie Seedance 2.5 können neben dem Prompt auch mehrere Referenzbilder berücksichtigen, um Charaktere, Ausrüstung oder Umgebungen über mehrere Szenen hinweg konsistent darzustellen.

Ein einfacher Prompt wie

Ein Ritter steht vor einer Burg.

funktioniert bereits.

Deutlich filmischer wirkt jedoch eine detaillierte Beschreibung:

Ein gepanzerter Ritter steht auf einer Klippe vor einer gewaltigen mittelalterlichen Burg. Die Kamera fährt langsam auf ihn zu, bevor sie über die Burg hinweg in die Landschaft schwenkt. Nebel zieht durch das Tal, Fackeln flackern im Wind und die aufgehende Sonne taucht die Szene in warmes Morgenlicht.

Je präziser Kameraführung, Bewegung und Atmosphäre beschrieben werden, desto überzeugender fällt das fertige Video aus.

Schritt 3: Video erstellen und verfeinern

Legen Sie anschließend Videolänge, Seitenverhältnis und weitere Einstellungen fest und starten Sie die Generierung. Das Ergebnis lässt sich anschließend direkt überprüfen und bei Bedarf durch einen angepassten Prompt oder zusätzliche Referenzbilder weiter optimieren.

Tipp: Besonders bei Gaming-Projekten lohnt es sich, mehrere Referenzbilder derselben Figur oder Umgebung zu verwenden. So bleiben Charaktere, Ausrüstung und Schauplätze auch über längere Sequenzen hinweg deutlich konsistenter – eine der größten Stärken von Seedance 2.5.

Seedance 2.0 oder Seedance 2.5?

Funktion Seedance 2.5 Seedance 2.0 Maximale Videolänge Bis zu 30 Sekunden Bis zu 15 Sekunden Referenzen Bis zu 50 multimodale Referenzen Weniger Referenzen Bearbeitung Lokale Bearbeitung einzelner Bereiche Klassischer Workflow Geeignet für Gaming-Trailer, Storytelling, längere Szenen Kurze Clips und schnelle Ideen Stärke Höhere Konsistenz und mehr kreative Kontrolle Schnelle Iterationen

Für kurze Social-Media-Clips bleibt Seedance 2.0 eine solide Wahl. Wer jedoch längere Sequenzen oder aufwendigere Gaming-Projekte umsetzen möchte, profitiert von den erweiterten Möglichkeiten von Seedance 2.5.

Fazit: Bild-zu-Video wird vielseitiger

KI verändert auch die Erstellung von Gaming-Content. Was früher umfangreiche Kenntnisse in Videoschnitt oder Animation erforderte, lässt sich heute häufig bereits aus einem einzelnen Bild entwickeln.

Mit Seedance 2.5 auf Pollo AI erhalten Creator ein leistungsfähiges Werkzeug, um Screenshots, Concept Art oder Charakterdesigns in filmische Videosequenzen zu verwandeln. Gerade für Gaming-Trailer, Fan-Projekte oder Social-Media-Clips eröffnet das neue kreative Möglichkeiten – und dürfte für viele Creator deutlich interessanter sein als klassische Bildanimationen.