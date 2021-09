Rustler (PS5) – Review

Rustler © Jutsu Games

Rustler macht kein Geheimnis daraus, dass es die Mechaniken und sogar das Konzept von GTA übernommen hat. Selbst auf der Homepage des Games werden diese Anspielungen gefeiert. Dort heißt es zum Beispiel “Grand Theft… Horse!” statt Auto. Und wenn man GTA gespielt hat bevor es den Schritt zum 3D Game machte, findet man sich sofort in Nostalgie wieder. Aber wie spielt es sich insgesamt?

Rustler: Die Story

Also nach einigen Stunden in Rustler, muss ich gestehen dass mich die Nebenquests und das Erkunden der Gegend mehr beschäftigt haben, als die eigentliche Story. Aber es beginnt damit, dass man ein besoffener Schläger ist, der nach einem Vollrausch aufwacht und nicht genau weiß wo er ist. Aber es ist relativ schnell klar, dass man bereit ist für das richtige Kleingeld alles anzustellen.

So prügelt man sich durch das erste Dorf, klaut das erste Pferd und arbeitet sich von einer zwielichtigen Anfrage zur nächsten. Korruption, Schmuggel und Diebstahl sind an der Tagesordnung. Wenn jemand im Weg steht, wird diese Person einfach erledigt. Allerdings sollte man dabei darauf achten nicht von der Stadtwache gesehen zu werden, denn die hauen ordentlich zu.

Rustler: Grafik und Audio

Die Grafik ist nostalgisch entsprechend der GTA 2 Vorlage in 2D gehalten, aber dafür künstlerisch aufpoliert. Also die Texturen sehen schön aus und der leicht Comic-Hafte Look der Figuren sieht schön gemacht aus. Hierbei zeigt sich das Spiel von einer sehr schönen und coolen Seite. Es hat einen ganz eigenen Charme ohne zu weit von der Vorlage abzuwandern.

Die Audio in Rustler ist wirklich atmosphärisch. Großartige Mittelalter-Musik (Ich bin ein riesen Fan dieses Genres in Musik) und zwischendurch das Geträller bzw. Beatboxing von Barden, machen das Erlebnis wirklich stimmig. Und neben den Schreien von gefolterten Personen ist das Gebrabbel der Figuren ebenso lustig. Denn wie bei The Sims wird hier eher ein seltsames BlaBla gesprochen als echte Sprache.

Voller Easter Eggs und schwarzem Humor

Ich will ja eigentlich nicht zu Viel verraten, aber das Game ist einfach VOLL mit großartigen kleinen Details. Wie zum Beispiel das Easter Egg zu Monty Pythons Witz mit der Spanischen Inquisition dass mich hat wirklich laut auflachen lassen. Einfach großartig solche Kleinigkeiten zu entdecken. Dafür muss man allerdings wirklich die Augen offen halten, während man durch die Welt reitet.

Auch die Dialoge bzw. Textpassagen lassen den schwarzen Humor nicht zu kurz kommen. Selbst wenn man mit dem Charakter hoch levelt und neue Dinge lernt, bleibt er ein Schläger aus der Gosse und entsprechend sind seine Manieren. Ein Charme der sich durchzieht und die Stimmung dieses Mittelalter Gangster Games wirklich gut unterstreicht. Es passt einfach zu dem Setting, welches Rustler vermitteln will.

Die Steuerung das größte Problem

Das Gameplay, das Konzept und auch der Spielspaß lassen eigentlich Nichts zu wünschen übrig. Allerdings die Steuerung des Spiels ist eine wahre Herausforderung. Teilweise etwas überempfindlich und im selben Moment nicht schnell genug in der Reaktion. Das macht Kämpfe und auch die Flucht zu Pferde wirklich schwierig und man schlägt daneben oder reitet gegen eine Wand.

Wenn man dann in Rustler irgendwo hinein geritten ist wo man gar nicht sein wollte, ist es teilweise schier unmöglich sich da wieder raus zu navigieren. Während die Wachen längst aufgeholt haben und auf einen eindreschen. Praktisch gesehen, ist man Game Over sobald man irgendwo feststeckt. Das kann schnell frustrierend werden. Leider ein sehr starker Minuspunkt.

Fazit zu Rustler

Rustler ist wirklich ein großartig unterhaltsames Spiel. Und wenn man GTA 2 seinerzeit gerne gespielt hat, wird man Rustler lieben. Es ist einfach mega lustig, voller Liebe für Details. Ob das nun Menschen sind die ihre Bettpfannen durch das Fenster auf die Straße entleeren oder einfach der Charme der mittelalterlichen Stadt. Wäre die Steuerung nicht wirklich oft so ärgerlich, wäre dieses Game eine absolute spiel Empfehlung. GTA Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten und wenn man geschickt genug ist, wird man auch in den Kämpfen gegen die Wachen bestehen können.

