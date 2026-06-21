RØDE NT1 Signature Series im Test: Mehr Studio braucht es kaum

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Mikrofone für Streamer, Podcaster und Content Creator gibt es mittlerweile in allen Preisklassen. Mit dem RØDE NT1 Signature Series richtet sich der australische Hersteller allerdings nicht nur an Streamer und YouTuber, sondern auch an Musiker und anspruchsvolle Nutzer, die besonderen Wert auf einen möglichst natürlichen Klang legen.

Das NT1 zählt seit Jahren zu den bekanntesten Großmembran-Kondensatormikrofonen überhaupt und wurde über die Jahre immer weiter verbessert. Die Signature Series bleibt dem klassischen XLR-Konzept treu und verzichtet bewusst auf USB-Funktionen. Dafür erhält man ein Mikrofon, das mit einem extrem niedrigen Eigenrauschen, umfangreichem Zubehör und einem sehr natürlichen Klangbild überzeugen möchte. Ganz ohne Schwächen kommt aber auch dieser Studioklassiker nicht aus.

Ein Blick auf die technischen Daten

Das RØDE NT1 Signature Series setzt auf eine 1-Zoll-Großmembran-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik. Der Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 20 kHz. Besonders beeindruckend fällt das extrem niedrige Eigenrauschen von lediglich 4 dBA aus. Damit gehört das NT1 zu den leisesten Studiomikrofonen auf dem Markt.

Aufgenommen wird mit bis zu 192 kHz und 24 Bit, wobei diese Werte natürlich vom verwendeten Audio-Interface abhängen. Zum Lieferumfang gehören neben dem Mikrofon auch die hochwertige SM6-Spinne mit integriertem Popschutz sowie ein XLR-Kabel. Dadurch kann man direkt loslegen, sofern bereits ein Audio-Interface vorhanden ist.

USB oder XLR? Mittlerweile muss man sich nicht mehr festlegen

Wer sich mit Mikrofonen beschäftigt, stößt früher oder später auf die Frage, ob ein USB oder ein XLR-Mikrofon die bessere Wahl ist.

USB-Mikrofone wie das hervorragende HyperX FlipCast richten sich vor allem an Nutzer, die eine unkomplizierte Lösung suchen. Einfach anschließen und loslegen. Das FlipCast punktet mit seinem cleveren Arm, dem modernen Design und der einfachen Bedienung. Für Streams, Discord, Podcasts oder YouTube ist es eine hervorragende Wahl.

Besonders interessant ist, dass sowohl das HyperX FlipCast als auch das RØDE NT1 5th Generation wahlweise per USB oder XLR betrieben werden können. Dadurch vereinen beide Modelle die Vorteile beider Welten und bieten deutlich mehr Flexibilität.

Das RØDE NT1 Signature Series verfolgt dagegen bewusst den klassischen Ansatz und setzt ausschließlich auf XLR. Dadurch benötigt man zwar ein zusätzliches Audio-Interface, wird dafür aber mit einer Klangqualität belohnt, die seit Jahrzehnten zu den größten Stärken der NT1-Reihe zählt.

Wer also eine moderne All-in-One-Lösung sucht, wird beim HyperX FlipCast oder dem NT1 5th Generation fündig. Rein optisch kommt meiner Meinung nach allerdings keines der beiden Modelle an das schicke Design und den praktischen Arm des HyperX FlipCast heran!

Klangqualität auf höchstem Niveau

Der größte Pluspunkt des RØDE NT1 Signature Series ist zweifellos seine Audioqualität. Stimmen werden sehr natürlich und angenehm aufgenommen, ohne dabei künstlich zu wirken. Gleichzeitig überzeugt das Mikrofon mit einer hohen Detailtreue und einem extrem niedrigen Eigenrauschen von nur 4 dBA.

Gerade bei Sprachaufnahmen, Gesang oder Instrumenten wie dem Klavier spielt das Mikrofon seine Stärken eindrucksvoll aus. Die Detailauflösung und der natürliche Klangcharakter gehören meiner Meinung nach zu den besten, die man in dieser Preisklasse bekommen kann.

Hinzu kommt die jahrzehntelange Erfahrung von RØDE. Das Unternehmen genießt nicht ohne Grund einen hervorragenden Ruf in der Audio-Branche und das NT1 zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Studiomikrofonen überhaupt. Diese Erfahrung merkt man dem Mikrofon an.

Beeindruckende Rauschunterdrückung mit einem Ausnahmefall

Auch bei der Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen schlägt sich das RØDE NT1 überraschend gut. Mit der passenden Positionierung und etwas Feintuning lassen sich bereits sehr saubere Sprachaufnahmen erzielen.

Allerdings gibt es hier einen Kandidaten, der mich persönlich noch mehr beeindruckt hat. Die Rauschunterdrückung des HyperX FlipCast gehört meiner Meinung nach zu den besten Lösungen, die ich bisher bei einem Mikrofon erlebt habe. Gerade Tastaturgeräusche und andere Störquellen werden dort nahezu unglaublich gut herausgefiltert.

Das bedeutet nicht, dass das RØDE NT1 hier schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Für ein Großmembran-Kondensatormikrofon liefert es bereits eine beeindruckende Leistung. Das HyperX FlipCast setzt in diesem Punkt allerdings noch einmal eine eigene Messlatte, die aktuell nur schwer zu übertreffen ist.

Das passende Audio-Interface macht einen Unterschied

Mindestens genauso wichtig wie das Mikrofon selbst ist das passende Audio-Interface. Meiner Meinung nach gehören das MOTU M2 und das Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen aktuell zu den besten Partnern für das RØDE NT1 Signature Series.

Beide Geräte spielen je nach Anwendungsbereich ihre jeweiligen Stärken aus.

Wer hauptsächlich Podcasts aufnimmt, streamt oder viel Zeit in Discord, Teams und beim Gaming verbringt, dürfte mit dem Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen besonders glücklich werden. Der zusätzliche Air-Modus sorgt für mehr Präsenz und verleiht Stimmen eine angenehmere Klarheit. Für Podcasts, Streams und Gaming würde ich persönlich deshalb dem Scarlett den Vorzug geben.

Wer dagegen den möglichst natürlichen Klangcharakter sucht und gleichzeitig Wert auf eine extrem geringe Latenz legt, kommt in dieser Preisklasse kaum am MOTU M2 vorbei. Gerade bei Instrumentenaufnahmen und Musikproduktionen spielt das Interface seine Stärken grandios aus.

Letztendlich liefern beide Geräte hervorragende Ergebnisse und gehören meiner Meinung nach zu den besten Audio-Interfaces ihrer Klasse.

Nicht jedes Zimmer eignet sich für ein Kondensatormikrofon

Genau hier liegt allerdings auch der größte Haken des RØDE NT1 Signature Series.

Durch die hohe Empfindlichkeit nimmt das Mikrofon nicht nur die eigene Stimme sehr detailliert auf, sondern auch Nebengeräusche im Raum. Tastaturen, Mausklicks, Lüfter oder eine ungünstige Raumakustik werden deutlich stärker eingefangen als bei dynamischen Mikrofonen.

Wer in einer lauten Umgebung arbeitet oder ein möglichst unkompliziertes Mikrofon sucht, ist mit einem guten dynamischen Mikrofon unter Umständen besser beraten.

Das NT1 belohnt einen zwar mit einem fantastischen Klang, verlangt seinem Umfeld aber auch etwas ab.

Hier stimmt das Gesamtpaket

Mit einem Preis von rund 150 Euro gehört das RØDE NT1 Signature Series keineswegs zu den günstigsten Mikrofonen auf dem Markt. Betrachtet man allerdings die gebotene Klangqualität und den Lieferumfang, relativiert sich der Preis schnell.

Ganz fairerweise muss man allerdings erwähnen, dass beim NT1 Signature noch die Kosten für ein Audio-Interface hinzukommen. Das Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen kostet aktuell rund 180 Euro, während das MOTU M2 bei etwa 240 Euro liegt. Zusammen mit dem Mikrofon landet man also schnell bei rund 330 bis 390 Euro.

Zum Vergleich kostet das HyperX FlipCast rund 250 Euro und mit dem passenden Caster Arm etwa 299 Euro. Dafür bringt es bereits alles mit, was für den Einstieg benötigt wird. Ein zusätzliches Audio-Interface ist hier zunächst nicht notwendig und kann bei Bedarf später immer noch ergänzt werden. Rechnet man beim NT1 Signature neben dem Audio-Interface auch noch einen guten Mikrofonarm hinzu, wird schnell klar, dass der Preisunterschied in der Praxis größer ausfällt, als man zunächst vermuten würde.

Gerade die mitgelieferte SM6-Spinne samt Popschutz und das XLR-Kabel sparen zusätzliche Kosten. Dazu kommt ein Klangniveau, das problemlos mit deutlich teureren Mikrofonen mithalten kann.

Wer bereits ein gutes Audio-Interface besitzt oder ohnehin in die Welt der XLR-Mikrofone einsteigen möchte, bekommt hier meiner Meinung nach erstaunlich viel geboten. Betrachtet man die langjährige Erfahrung von RØDE und den hervorragenden Ruf der NT1-Reihe, wird schnell klar, warum das Mikrofon seit Jahren zu den beliebtesten Modellen seiner Klasse gehört.

Fazit

Das RØDE NT1 Signature Series ist nicht ohne Grund seit Jahren ein Klassiker. Der natürliche Klang, das extrem niedrige Eigenrauschen von lediglich 4 dBA und die hervorragende Detailauflösung machen das Mikrofon zu einer ausgezeichneten Wahl für Podcasts, Streams, YouTube-Videos sowie für Instrumenten und Gesangsaufnahmen.

Allerdings verlangt ein Großmembran-Kondensatormikrofon auch etwas mehr Aufwand und eine passende Umgebung. Wer eine möglichst unkomplizierte Plug-and-Play-Lösung sucht, findet mit dem HyperX FlipCast oder dem RØDE NT1 5th Generation hervorragende Alternativen.

Wer jedoch bereit ist, in ein gutes Audio-Interface zu investieren und das Maximum aus seinen Aufnahmen herausholen möchte, erhält mit dem RØDE NT1 Signature Series eines der besten XLR-Mikrofone seiner Preisklasse. Gerade in Kombination mit einem MOTU M2 oder dem Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen spielt der Studioklassiker seine Stärken hervorragend aus.

Und im Endeffekt kommt es natürlich immer auf den jeweiligen Verwendungszweck an. Habt ihr mit Instrumenten oder Gesangsaufnahmen wenig zu tun und plant auch kein semi professionelles Tonstudio, wäre mein persönlicher Favorit ganz klar das HyperX FlipCast. Die Kombination aus hervorragender Rauschunterdrückung, einfacher Handhabung, modernem Design und der Möglichkeit, das Mikrofon sowohl per USB als auch per XLR zu betreiben, macht das HyperX FlipCast für mich zu einer der flexibelsten und zugleich schicksten Lösungen auf dem Markt. Wer dagegen das Maximum an Klangqualität herausholen möchte und regelmäßig Instrumente oder Gesang aufnimmt, findet im RØDE NT1 Signature Series weiterhin einen echten Studioklassiker, der seinen hervorragenden Ruf absolut verdient hat.