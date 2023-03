Resident Evil 4 Remake erscheint nicht für PS4 und Xbox One

Erscheint Resident Evil 4 Remake auch für die ältere Konsolengeneration?

Der Release von Resident Evil 4 Remake ist in knapp 2 Wochen, dabei stellte sich die Frage ob das Spiel auch auf älteren Konsolen wie der PS4 und der Xbox erscheinen wird.

Die Aktuelle Konsolengeneration ist schon eine Weile auf dem Markt, doch aufgrund von Lieferengpässen und der Wirtschaftslage war es nicht leicht an eine der Konsolen heran zu kommen. Seit einiger Zeit sind die PS5 und Xbox Series X allerdings wieder erhältlich, auch wenn der Neupreis im Vergleich zum Release gestiegen ist. Das hat den Entwicklern mehr Spielraum gegeben, sich auf die stärkere Hardware zu konzentrieren, da diese immer noch eine Menge Umsatz bringen kann.

Aus diesem Grund wird Resident Evil 4 Remake nicht für PS4 oder Xbox One erscheinen. Das ist zwar traurig für alle, die die neue Hardware noch nicht haben, aber es ist eine natürliche Entwicklung für die Branche. Wir brauchen Spiele, die besser aussehen und sich besser spielen lassen als zuvor, und das kann man auf der Xbox Series X|S und der PlayStation 5. Bei den vorherigen Konsolen müssten entweder massive Kompromisse eingegangen werden oder das Spiel selbst müsste heruntergestuft werden.

Es werden also nur PC-Spieler und Konsolen Inhaber der aktuellen Generation in den Genuss kommen, erneut in die Rolle von Leon S. Kennedy zu schlüpfen um in das ländliche Spanien zu reisen. Natürlich kann das Original noch auf den älteren Konsolen gespielt werden, wer sich aber das Remake ansehen will wird nicht drum rum kommen sich für eine andere Plattform als der PS4 und Xbox One zu entscheiden. Doch auch für PC liegt die Mindestanforderung an die Hardware bei einer 1050 Ti und das ohne Raytracing.

Resident Evil 4 Remake erscheint am 23. März PS5, Xbox Series X/S und PC.