Größer, besser, Rockstar. Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass das Online-Casino-Update für GTA Online einen neuen Höchststand an Spielern für den Online-Modus von GTA 5 gebracht hat. Und der aktuelle Take Two-Finanzbericht offenbart weitere Meilensteine. So konnte sich Red Dead Redemption 2 mittlerweile seit seinem Start im Oktober 2018 über 25 Millionen Mal verkaufen. Und die PC-Version gibt es noch nicht einmal. GTA 5, das erfolgreichste Entertainment-Produkt unserer Zeit, überquerte die 110 Millionen-Marke.

Im Rahmen der letzten Finanzkonferenz zu Take-Two bestätigte der Vorstandsvorsitzende Strauss Zelnick, dass der Western-Open-World-Titel, Red Dead Redemption 2, mittlerweile bereits 25 Millionen Einheiten ausgeliefert hat. Angesichts des kurzen Zeitrahmens ist das eine erstaunliche Zahl. Noch erstaunlicher ist, dass Grand Theft Auto 5 weiterhin verkauft und inzwischen den Verkaufspunkt von 110 Millionen Einheiten überschritten hat. Ein weiterer unglaublicher Erfolg, bis zu dem Punkt, an dem das Spiel ein buchstäbliches Casino enthält. Beide werden zweifellos auch von ihren fortgesetzten Online-Modi angetrieben.

Rockstar ist seit vielen Jahren auf dem Gipfel des Berges, aber entweder ist der Berg höher geworden oder das Unternehmen ist auf ein neues Niveau gestiegen. Die Zahlen von RDR2 werden sicherlich noch einmal gewaltig steigen, wenn die PC-Version endlich erschienen ist. Gerüchte über den Releasetermin gibt es viele, aber noch keines das von Rockstar selbst gekommen wäre.