Psychologie der Sucht: Wie kann man aufhören zu verlieren?

Will nicht verlieren: Für viele Spieler ist ein Verlust bei einem Spiel vor allem ein Angriff auf das eigene Ego. Diese Personen hassen es ganz einfach, zu verlieren, und wollen es unbedingt vermeiden. Daher versuchen sie oft, ihre Verluste mit höheren Einsätzen auszugleichen – was in der Regel natürlich nicht funktioniert.