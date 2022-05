PS5: The Last of Us Remake soll Ende Jahr erscheinen

The Last of Us (PS3) - ©Naughty Dog

Nachdem er immer wieder davon hört, ist sich ein Business-Insider sicher, das ein Remake vom ersten The Last of Us schon Ende diesen Jahres für die PS5 erscheinen soll. Sollte sich diese tatsächlich bewahrheiten, so müsste Sony recht bald eine Ankündigung machen.

The Last of Us (2013)

Die PS3 hatte viele Videospielklassiker hervorgebracht. Am Ende ihrer Laufzeit kam noch ein ganz besonderer Titel als Abschiedsgeschenk: The Last of Us. Das fantastische visuelle Design, die reichhaltige Synchronisation und das wahlbasierte Gameplay verband sich zu einem unglaublichen, ausgereiften Geschichtenerzählen. Die verzweifelte Beziehung zwischen Joel und Ellie, die in der post-apokalyptischen USA durch dick und dünn gingen war, gelinde gesagt, unvergesslich. Es war ein filmisches Meisterwerk.

Folgt nach der überarbeiteten PS4 Version von The Last of Us ein Remake?

Kein Wunder, dass mit dem erscheinen der PS4 auch gleich eine überarbeitete Version von The Last of Us nicht lange auf sich warten lies und bereits im Jahr 2014 folgte. Mit der PS5 soll nun ein Remake des ersten Teils der The Last of Us Geschichte folgen. So prophezeit dies zumindest der Business-Insider Jeff Grubb. Er würde immer wieder davon hören. Deshalb rechnet er mit einer Veröffentlichung Ende Jahr. Schließlich bräuchte das Team von Naughty Dog was zu tun. So eingespielt wie sie seien, wäre es ihnen ein leichtes den modernen Videospielklassier zu modernisieren.

Was wäre der beste Zeitpunkt für das Remake von The Last of Us?

Da sich momentan die Serienadaption von The Last of Us ebenfalls in der Mache befindet, gäbe es keinen besseren Zeitpunkt, als um die Veröffentlichung der Serie herum. Grupp meint deshalb auch, dass das Remake spätestens mit der The Last of Us Serie erscheinen soll.

Wie auch immer. Sollte der erste Teil von The Last of Us tatsächlich Ende diesen Jahres als Remake auf der PS5 erscheinen, so müssten wir bald von Sony Bescheid bekommen.

Weitere Projekte zum The Last of Us Franchise

Auf alle Fälle hat Naught Dog mit dem The Last of Us Franchise und ihrem Studio noch einiges vor. Schließlich befindet sich für The Last of Us ein Multiplayer Titel, The Last of Us 3 und eine reale TV Fernsehserie in der Mache. Auch ein komplett neuer, eigener Fantasy Titel von Naughty Dog ist geplant.

The Last of Us Part 2 ist bereits dank seiner Abwärtskompatibilität für die PS5 spielbar. Nun hoffen wir noch auf ein Remake des ersten Teils auf der PS5.

Quelle: youtube.com via Kinda Funny Games