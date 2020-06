PS5: Preis der PlayStation 5

PS5 Konsolen Design

Wir haben lange darauf gewartet zu erfahren, wie die PlayStation 5 nun aussehen wird. Das gestrige PlayStation 5 Event hat uns endlich mit dem offiziellen Design belohnt.

Sony hat neben dem Design ihrer Konsole gestern auch schon viele Games gezeigt, die für die PS5 erscheinen werden. Zudem wird es eine PlayStation 5 und eine PlayStation 5 Digital Edition geben. Es ist naheliegend, das die Digital Edition dank fehlendem Laufwerk natürlich günstiger sein wird, als die Edition in welche noch Discs eingelegt werden können.

Doch was wird die PlayStation 5 gegebenenfalls kosten?

Zu dem Thema gibt es viele… sehr viele Prognosen im Internet. Aufsehen erregt hat natürlich ein Amazon UK Leak, in welchem die Konsole offenbar 599,99 Pfund kostete. Umgerechnet sind das ca. 670 €. Ein wirklich happiger Preis muss man ehrlich sagen.

Doch Amazon war nicht der einzige Online-Shop der die PS5 bereits zu einem Hammer Preis für kurze Zeit freigeschaltet hatte. Føtex zum Beispiel hatte sie für 6689 Kronen drin, was ungefähr 935 € wären. Bei einem derartigen Preis bekommt ja fast schon einen Herzinfakt.

Kananda ging dagegen recht sanft vor. Play N Trade hatte sie kurze Zeit für 559 kanadische Dollar drinnen. Also ungefähr 358€ was allerdings unrealistisch ist, da dürften wir uns wohl alle einig sein. Denn damit wäre sie ja im Release-Preis um einiges günstiger als ihr Vorgänger.

Die Preise unterscheiden sich bei Shops also bereits krass in ihrer Spanne. Um allerdings wirklich sagen zu können was nun wirklich realistisch ist, müsste man die ungefähren Produktionskosten wissen. Die PlayStation 4 kostete bei Release 399 US Dollar und die Produktionskosten lagen einem Leak demnach bei circa 381 US Dollar. Die Gewinnspanne war für Sony pro Konsole also nicht sonderlich hoch.

Fans erstellen eigene Preis Prognosen

Ein User auf Twitter hat anhand der Hardware einen ungefähren Produktionspreis kalkuliert, der sich um die 450 US Dollar pro PlayStation 5 Einheit dreht. Je nachdem wie viel Sony einnehmen will, wäre eine Spanne zwischen 499 – 599 US Dollar realistisch.

Sony is having trouble keeping the PS5 price down due to the hardware they are using. Manufacturing cost of the upcoming PlayStation 5 is around $450 per unit. Meaning it can cost between $499-599. Would you buy a console at $599? — PowerGPU (@PowerGPUcom) February 16, 2020

Vermutlich werden wir auf ein offizielles Statement noch warten müssen. Denn schon bei der PlayStation 4 wartete Sony erstmal ab, für welchen Preis Microsoft seine Xbox One ins Rennen schickte. Damals entschied man sich dazu dem Preis unter dem des Konkurrenten an zu setzten. Doch auch hier spekulieren Fans bereits, ob Microsoft sich mit seiner Xbox Series X nicht dazu entscheiden wird sie sogar für einen Preis unterhalb der Produktionskosten zu verkaufen. Zudem war bei der Xbox One damals die Kamera schon inkludiert, bei PlayStation musste man sie sich extra kaufen.