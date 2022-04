PS Plus Spiele für Mai wurden veröffentlicht

Im Juni wird PS Plus umgestellt auf das neue Modell mit weit mehr Content. Diese PS Plus Spiele im Mai könnten also das letzte Mal sein, dass wir eine solche Zusammenstellung sehen. Dass wir auf das Ende eines Monats hin warten und rätseln, welche Spiele uns für das kommende Monat erwarten. Und gleich das erste Spiel auf der Liste wird für sehr unterschiedliche Reaktionen sorgen. Ich werde versuchen meine persönliche Meinung zu diesem Game zu überdecken.

PS Plus Spiele im Mai: FIFA 22 für die Kicker

Solltet ihr euch den neuesten Teil der FIFA Reihe noch nicht gesichert haben. Könnt ihr im Mai nun zuschlagen und euch FIFA 22 im PS Plus Abo sichern. Aber nicht nur das das Game auch ein Bonus DLC steht den Mitgliedern im Plus Abo zur Verfügung. Dieser Bonus enthält elf Spieler mit einer Mindestwertung von 82 sowie drei Icon Superstars für je fünf Spiele. Ich kann nicht wirklich mehr dazu sagen, da FIFA eines dieser Spiele ist welches mir immer fremd war. Für die Fans wohl ein großartiger Zusatz für die PS Plus Spiele im Mai.

Tribes of Midgard: Ein Action RPG für Teams

Wieder ein Mal ein Game im Setting der nordischen Mythologie. Tribes of Midgard ist ein Coop Action RPG für Teams bis zu 10 Spielern. In Ländereien die von Ungeheuern und Giganten der nordischen Mythologie heimgesucht werden, muss man sich durch die Level kämpfen und die eigene Base verteidigen. Allerdings ist in diesem Spiel Zeit wohl der schlimmste Gegner. Solltet ihr euch Tribes of Midgard als eines der PS Plus Spiele im Mai downloaden, rechnet damit dass ihr nicht viel Zeit haben werdet um die Schönheit der Level wirklich zu genießen. Denn ihr müsst weiter.

Curse of the Dead Gods: Rogue Like Abenteuer der PS Plus Spiele im Mai

Ein Götter Rogue Like in einem Comic-Look, in Vogelperspektive, mit Schwertern, Pfeil und Bogen. Kommt euch bekannt vor? Es scheint tatsächlich dem preisgekrönten Spiel HADES sehr ähnlich. Aber die Mechaniken von Curse of the Dead Gods sind, wenn man beide Spiele kennt, definitiv von HADES zu unterscheiden. Solltet ihr Fans von Rogue Like Games sein, solltet ihr euch dieses Adventure der PS Plus Spiele im Mai nicht entgehen lassen. Ihr werdet selbst die Unterschiede kennenlernen zu anderen bekannten Rogue Likes. Wehrt euch gegen die Gegner und Flüche, während ihr euch durch die Fallen gespickten Räume kämpft.