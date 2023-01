PS Plus Essential: Leak für die Games im Februar 2023 (PS4/PS5)

Laut einem Leak von billbil-kun können Abonnenten des PS Plus Essential-Dienstes damit rechnen, 4 Games zu erhalten.

Evil Dead The Game im PS Plus Essential-Programm im Februar 2023? - (C) Interactive Games, SIE - Bildmontage

Welche Spiele wird es für PS Plus Essential-Abonnenten im Februar 2023 für PS4 und PS5 geben? Diese Frage beantwortet uns monatlich der bekannte Leaker billbil-kun, immer mit dem Beisatz, dass wir wissen was los ist. Die offizielle Auflistung werden wir von PlayStation am Mittwoch erhalten. Bisher hatte der Leaker jedoch eine sehr beachtliche Quote von 100% Richtigkeit, also wäre es eigenartig, wenn es diesmal nicht so wäre. Trotzdem fällt diese Meldung unter die Kategorie “Gerücht”.

Zu den Spiele im PlayStation Plus Essential-Angebot im Februar 2023 gehören:

OlliOlli World (verfügbar auf PS5 und PS4)

(verfügbar auf PS5 und PS4) Mafia Definitive Edition (PS4)

(PS4) Evil Dead The Game (verfügbar auf PS5 und PS4)

(verfügbar auf PS5 und PS4) Destiny 2 Beyond Light [DLC] (verfügbar auf PS5 und PS4)

In der Aufstellung sind also zwei native PS5-Spiele, aber alle 4 Games gibt es auch für die PS4. Durch die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5, kann man die Spiele auch spielen, jedoch ohne die Verbesserungen. Diese Games werden voraussichtlich vom 7. Februar bis zum 6. März verfügbar sein.

Was bieten die PS Plus Essential Games im Februar 2023?

OlliOlli World ist ein Sportvideospiel, dass im Februar 2022 veröffentlicht wurde. Das 2D-Plattform-Skateboardspiel findet in Radlandia statt, wo der Spieler mit den Charakteren des Spiels interagieren und Nebenquests annehmen kann. Um Highscores zu ergattern, muss man Tricks aneinanderreihen, um Combos zu erhalten. Dabei kannst du auf Wänden fahren und auf Schienen schleifen, um deine Punkte zu erhöhen.

Mafia Definitive Edition ist ein Action-Adventure, dass im September 2020 erschienen ist. Das vollständige Remake des Original-Mafia-Spiels bekam eine erweiterte Geschichte, obwohl Missionen und Handlungsstränge aus dem Originalspiel übernommen wurden. Im Spiel selbst bist du in der Rolle von Tommy Angelo. Die Spielmechanik wurde von Mafia 3 übernommen, sollte also für geübte GTA 5-Spieler kein Problem sein, denn sie ist sehr ähnlich. Vor allem das Flair der 1930er Jahre ist hier hervorzuheben.

Evil Dead The Game ist ein Survival-Horror-Titel, der im Mai 2022 erschienen ist. Der asymmetrische Multiplayer bietet sowohl kooperatives Gameplay als auch PvP. Der Einzelspieler-Modus benötigt eine dauerhafte Internetverbindung. Es gibt ein Level-Up-System sowie verschiedene Skill-Tree-Mechaniken. Es gibt einige Maps, die aus der Filmreihe Evil Dead stammen, natürlich auch jede Menge Waffen davon, darunter die nostalgische Kettensäge von Ash und den Boomstick.

Destiny 2 Beyond Light ist die fünfte Erweiterung des Hauptspiels von Bungie, die im November 2020 erschienen ist. Darin reist du zum Jupiter Eismond Europa um dich den Gefallenen Kell Eramis zu stellen.

Ab wann gibt es diese Games bei PS Plus Essential? Die offizielle Bekanntgabe wird es wohl am 1. Februar 2023 geben. Die neuen Spiele gibt es dann ab dem 7. Februar 2023 und werden voraussichtlich bis zum 6. März 2023 verfügbar sein.

PS Plus Essential-Games im Januar 2023 für PS4 und PS5

Bis zum 7. Februar 2023 habt ihr noch einige Tage, um die Januar-Spiele herunterzuladen. Mit Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 und PS5), Fallout 76 (PS4) und Axiom Verge 2 (PS5 und PS4) gibt es eine ordentliche Auswahl, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr die Spiele noch nicht besitzt.