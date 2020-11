Poker in Deutschland und Österreich, Online und im Casino

Pik Ass Quelle: Pixaby

Kartenspiele galten lange als die Spiele von Ganoven, Mafiosi und Cowboys. Egal ob „Such die Dame“, Black Jack oder Poker. Weltweit galten diese Kartenspiele immer als Symbol der Gangster. Es wurde nur in verrauchten Bars, in den hintersten Ecken und den schummrigsten Winkeln gespielt. Hohe Beträge gingen über den Tisch, während Könige, Damen und Asse über den Tisch flogen. Mittlerweile allerdings hat sich dieser Ruf geändert. Online Poker in Deutschland und Österreich findet gerade mehr und mehr Fans. Aber warum ist das so?

Texas Hold’em machte Poker in Deutschland und Österreich heiß

Das Pokerspiel wird bereits seit hunderten von Jahren gespielt. 1836 wurde es aber zum ersten Mal Poker genannt. Wir kennen also weltweit Poker bereits seit Jahrhunderten und doch hielt sich das klassische Five Card Draw Poker zunächst im berühmten Wilden Westen. Bei uns hingegen kannte man selten Jemanden der aktiv Poker spielte. Selbst in den Casinos in Österreich und Deutschland war Poker nicht so stark vertreten, wie zum Beispiel Black Jack. Es war erst die Poker-Variante des Texas Hold’em, die mit ihrem neuartigen Spielstil, eine Wiedergeburt des Pokerspiels einläutete. Während beim klassischen Five Card Draw jeder Spieler mit seinen eigenen 5 Karten spielte, brachten die Gemeinschaftskarten des Texas Hold’em einen sehr spannenden Reiz ins Spiel. Man musste plötzlich spekulieren, was die Kontrahenten mit den selben Karten anfangen könnten, die man selbst gerade kombiniert. Ein detaillierter Wikipedia Artikel zu Texas Hold’em ist hier zu finden.

Ein guter Bluff unter Freunden

In ganz Deutschland und Österreich finden sich mehr und mehr private Poker Runden. Freunde, die sich auf einen geselligen Abend zusammensetzen und die Karten auspacken. Man trinkt in Gesellschaft das ein oder andere Bier, vielleicht einen guten Whiskey und spielt um kleinere Beträge gegen seine Freunde. Es ist ein Spiel auf Lug, Trug aber auch Taktik. Wer beim Poker nur vorprescht wird seine Chips sehr schnell auf einer anderen Seite des Tisches wiedersehen. Hingegen wer seine Mitspieler glaubwürdig einschüchtern kann, ohne wirklich selbst etwas auf der Hand zu haben, kann sich auch ohne große Risiken die Chips sichern. Beim Poker ist Menschenkenntnis gefragt, Psychologie, Taktik und echte Profis haben auch ein großes Wissen an Mathematik eingepackt. Denn es gilt die Wahrscheinlichkeiten zu kennen, wie hoch die Chancen sind, dass unser Mitspieler bessere Karten hat als wir.

Diese Vielschichtigkeit des Spiels macht es spannend, da am selben Tisch sich Freunde finden, die mit völlig unterschiedlichen Taktiken spielen. Und hier gilt es die eigenen Freunde gut genug zu kennen um abzuschätzen welche Taktik diese:r verfolgt. Bei guter Musik, guten Drinks und Snacks, kann so ein Poker Abend bis in die frühen Morgenstunden gehen, ohne dass man es merkt. So wechseln die ein oder anderen Geldscheine an diesem Abend den Besitzer. Man nimmt es jedoch sportlich. Bei großen Poker Turnieren in Deutschland und Österreich jedoch, geht es um Summen, die teilweise unsere Vorstellungen sprengen würden.

Poker in Casinos und Online in ganz Deutschland und Österreich

Der Pokersport… und ja es hat mittlerweile Sport-Status erreicht… ist keiner den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. In Online Casinos ebenso wie in den realen Casinos spielen teilweise wahre Meister des Bluffs und der Strategie. Es geht um Beträge die weit über dem vierstelligen Bereich liegen. Man braucht nerven wie Drahtseile, ein gutes Blatt auf der Hand und natürlich immer eine kleine Prise Glück. Man hat es also selbst in der Hand, wie weit man geht und wann man besser aussteigt. Poker Vereine und Sportclubs gibt es in Deutschland und Österreich für Jene die sich dieser wirklich starken Sportart gewachsen sehen. Denn eine falsche Entscheidung, kann einen an diesem Abend den gesamten Einsatz und den Pot kosten. Es ist wohl eines der wenigen Glücksspiele die wirklich taktisch gespielt werden können und das macht es auch so beliebt. Pokert ihr? Wenn ja, lieber zu Hause, im Casino oder Online? Schreibt es uns in die Kommentare.