PlayStation Plus Leak sorgt für Aufsehen

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wie so oft in den vergangenen Jahren könnte die Überraschung für viele PlayStation-Spieler schon vor der offiziellen Enthüllung vorbei sein. Denn erneut machen Berichte die Runde, dass die ersten Informationen zum kommenden PlayStation-Plus-Line-up bereits vorab aufgetaucht sind.

Im Mittelpunkt steht diesmal der bekannte Insider billbil-kun von Dealabs. Der Franzose gilt seit Jahren als eine der zuverlässigsten Quellen rund um PlayStation Plus und lag in der Vergangenheit bereits unzählige Male mit seinen Vorhersagen richtig. Deshalb verfolgen viele Fans seine Informationen inzwischen mit großer Aufmerksamkeit.

Die Community diskutiert bereits über die möglichen Spiele

Noch hat Sony die neuen Spiele nicht offiziell vorgestellt. Trotzdem wird in den sozialen Netzwerken und auf Reddit bereits fleißig über die mögliche Auswahl diskutiert. Für viele gehört dieses Rätselraten inzwischen fast genauso zu PlayStation Plus wie die monatlichen Gratis-Spiele selbst.

Gerade weil billbil-kun in der Vergangenheit eine beeindruckende Trefferquote vorweisen konnte, nehmen viele Fans die aktuellen Informationen ernst. Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass bis zur offiziellen Ankündigung nichts mehr geändert werden kann. Dennoch haben sich seine Vorabberichte in den vergangenen Jahren immer wieder als erstaunlich präzise erwiesen.

Billbil-kun gilt als besonders zuverlässige Quelle

Während viele Gerüchte im Internet mit Vorsicht betrachtet werden sollten, genießt billbil-kun innerhalb der Gaming-Branche einen ausgezeichneten Ruf. Der Insider konnte bereits zahlreiche PS-Plus-Spiele, Hardware-Ankündigungen und andere Aktionen vorab korrekt vorhersagen.

Genau deshalb sorgen seine Berichte regelmäßig für Aufmerksamkeit. Viele Gamer warten inzwischen sogar gezielt auf seine Informationen, bevor Sony die neuen Titel offiziell bekannt gibt. Nicht selten bestätigt das Unternehmen die geleakten Spiele nur wenige Tage später.

Überraschungen sind trotzdem immer möglich

Trotz seiner hohen Trefferquote sollte man die aktuellen Informationen weiterhin mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Schließlich handelt es sich noch immer nicht um eine offizielle Ankündigung von Sony.

Auch kurzfristige Änderungen wären theoretisch möglich. Dennoch sprechen die Erfahrungen der vergangenen Jahre dafür, dass an den aktuellen Berichten durchaus etwas dran sein könnte.

Für PlayStation-Spieler dürfte es deshalb spannend werden, wann Sony die neuen Titel offiziell enthüllt. Bis dahin bleibt genügend Zeit für Spekulationen und Diskussionen innerhalb der Community.

PlayStation Plus bleibt ein wichtiges Thema für viele Spieler

Auch viele Jahre nach dem Start von PlayStation Plus gehören die monatlichen Games zu den meistdiskutierten Themen innerhalb der PlayStation-Community. Je nach Auswahl sorgen die Ankündigungen regelmäßig für Begeisterung oder Enttäuschung.

Genau deshalb erzeugen bereits kleinere Leaks häufig großes Interesse. Viele Spieler hoffen natürlich auf bekannte AAA-Spiele oder besonders beliebte Titel.

Ob sich die aktuellen Informationen am Ende tatsächlich bewahrheiten, wird sich schon bald zeigen. Bis dahin dürfte die Diskussion rund um die nächsten PS-Plus-Spiele aber weitergehen.