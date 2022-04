Wer sich schon länger mit Online Spielautomaten beschäftigt hat festgestellt, dass vor allem historische Automatenspiele neben den typischen Früchteslots auf dem Markt vorhanden sind. Wir möchten kurz über die besten Online Spielautomaten mit historischem Hintergrund, wie zum Beispiel den Magic Monk Rasputin Online Slot, sprechen und diese ein wenig vergleichen.

Magic Monk Rasputin von Merkur

Magic Monk Rasputin ist ein Online Slot, der es in sich hat. Er basiert auf der historischen Figur Rasputin, die dem Spieler seine Gewinne zunichtemachen kann. Jeder Spieler entscheidet jeweils über die Höhe des Risikos, das er bereit ist einzugehen. Je nachdem kann man mehr oder weniger hohe Gewinne und Verluste erzielen.

Dieser Spielautomat wird bei fast allen Online Casinos angeboten, die Games des Softwareentwicklers Merkur anbieten. Sollten Sie also auf der Suche nach diesem Angebot sein, mit dem Sie Echtgeld gewinnen können, suchen Sie online am besten nach einer vertrauenswürdigen Plattform, die Magic Monk Rasputin im Repertoire hat.

Dank dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ist dieser Slot auch für deutsche Spieler innerhalb der Bundesrepublik legal zugänglich, ohne dass sie sich in einer Grauzone befinden würden.

Book of Ra von Novoline

Book of Ra ist einer der beliebtesten und bekanntesten Slots mit historischem Hintergrund, der derzeit auf dem Markt ist. Novomatic hat diesen Slot vor vielen Jahren für Online Casinos entwickelt und seither wurde stetig daran gearbeitet, ihn zu verbessern. Es gibt mittlerweile mehrere Versionen dieses Spielautomaten.

Durch den leicht verständlichen Spielverlauf und die gut erklärten Bonus Features ist dieser Slot auch für Einsteiger gut geeignet. Sollten Sie auf der Suche nach einem Online Spielautomaten sein, der Ihnen eine Chance auf gute Gewinne und leichte Spielverläufe verspricht, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall Book of Ra.

Warum historische Slots?

Es ist unumstritten, dass der Großteil des Angebots der Spielautomaten einen historischen Hintergrund haben. Ganz augenscheinlich werden diese besonders gerne gespielt, da sie meistens auch mit einem Abenteuer verbunden sind. Spieler suchen nach etwas mehr als einfach nur ein paar Walzen, die bunt leuchten und vielleicht ein paar Früchte darstellen.

Der Abenteuermodus ist vor allem interessant, weil er spezielle Bonus Features erlaubt, die mit der historischen Figur bzw. dem Hauptcharakter verbunden ist. Bei Magic Monk Rasputin wird zum Beispiel der russische Wandermönch Rasputin zum Feind des Users, da er ihn seine Gewinne kosten kann. Diese zusätzliche Spannung, da man so auch schnell Verluste erzielen kann, macht historische Slots allseits beliebt.

Charakteristika von historischen Slots

Die wichtigsten Eigenschaften, um als historischer Spielautomat zu zählen sind definitiv, dass es sich entweder um ein Spiel über ein geschichtliches Ereignis, eine historische Persönlichkeit, eine Epoche, ein Land oder eine vergangene Zivilisation handeln muss.

Ist eine dieser Eigenschaften gegeben, ist klar, dass es sich um einen historischen Slot handelt. Meist werden hier Merkmale dieser Epochen grafisch verarbeitet. Nicht nur im Design der Walzen, sondern auch in den Bonus Features und der Geschichte im Hintergrund.

Der Aufbau von geschichtlichen Spielautomaten

In unserer Recherche haben wir festgestellt, dass die meisten geschichtlichen Spielautomaten einen Aufbau von 5 Walzen und mindestens 9 Gewinnlinien haben. Dieser Aufbau sagt viel über die Gewinnmöglichkeiten aus. Je mehr Walzen und Linien, umso höhere Gewinnchancen. Allerdings steigt mit dieser Anzahl natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie Verluste bekommen könnten.

Softwareentwickler und ihre Slots

Mittlerweile hat fast jeder Softwareentwickler für Online Casinos einen eigenen historischen Slot auf den Markt gebracht. So gibt es zum Beispiel Eye of Ra von Amatic, das Book of Ra von Novomatic ziemlich ähnlich ist. Beliebt ist auch Mayan Princess von Microgaming oder Viking Age von Betsoft. Wer lieber modernere geschichtliche Spielautomaten hat, für den ist Funky 70s von NetEnt perfekt. Dieser zählt offensichtlich zu den historischen Spielautomaten, da es sich bei den 70er Jahren bereits um eine wichtige geschichtliche Ära handelt.

Wie finde ich historische Slots?

Sollten Sie bereits genau wissen, welches Spiel Sie interessiert, dann suchen Sie am besten in dem Online Casino Ihrer Wahl nach diesem. Sollten Sie allerdings noch kein Online Casino gewählt haben, informieren Sie sich vor der Registrierung, ob dieser Anbieter über historische Online Spielautomaten verfügt. Jede Internet Spielbank verfügt in der Regel über eine Liste aller Spiele, die Sie auch ohne Anmeldung einsehen können. Sollten Sie sich allerdings unsicher sein, so können Sie sich mit dem Kundensupport des jeweiligen Anbieters in Verbindung setzen.

Unser Fazit – historische Slots, ja oder nein?

Hier gibt es von uns ein ganz klares Ja. Historische Slots bieten dem Spieler tolle Abenteuer, eine großartige Geschichte und bieten meist hohe Gewinnmöglichkeiten. Sollten Sie noch dazu geschichtlich interessiert sein, so sind historische Spielautomaten ideal für Sie, da über Wikinger bis hin zu Kleopatra und den 70er Jahren, einfach alles geboten wird. Suchen Sie sich noch heute den idealen Slot für Ihren Casino Spaß.