Online Gaming profitiert von der Coronakrise – in Deutschland wird deutlich mehr gezockt!

Die weltweite Gesundheitskrise kennt nicht nur Verlierer: Eine aktuelle Studie belegt, dass die Coronakrise den Gaming-Markt in Deutschland regelrecht beflügelt hat. So verbringen die Menschen hierzulande rund 30 Prozent mehr Zeit mit dem Spielen von Videospielen, als es noch vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen ist. Hier ist es vor allem der Online-Gaming-Bereich im Internet, der deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Im World Wide Web konnten auch verschiedene Plattformen für Multiplayer-Videospiele, Browsergames und andere Streamingdiensten ein Anstieg von mehr als 50 Prozent vermelden. Demnach sehen viele Menschen in Deutschland die Zeit in der Quarantäne als gute Gelegenheit, um sich in der Welt der Online-Games die Zeit zu vertreiben. Brettspielabende sind schon lange aus der Mode gekommen und gelten als ein Relikt aus der Vergangenheit. Gamer wollen heutzutage vor allem realistische Spiele erleben, was besonders bei der jüngeren Generation ein großes Kriterium ist. Doch sind nicht nur Multi-Player-Videospiele und aufwendige Computerspiele derzeit voll im Trend, sondern auch die Welt der virtuellen Glücksspielplattformen. Auch hier konnte ein klarer Anstieg vermeldet werden, so dass immer mehr Menschen ihr Glück bei einer Runde Online-Poker oder bei einem der zahlreichen Automatenspiele auf die Probe stellen. Wir haben die Entwicklung um den Hype der Online-Games näher unter die Lupe genommen und verraten Ihnen welche Spielbranchen besonders von der Coronakrise profitiert haben.

Zahlreiche Online-Casinos im deutschsprachigen Raum machen die Auswahl schwer

Allein im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 200 verschiedene Plattformen für das Online-Glücksspiel. So haben viele Gamer und Hobbyzocker die Qual der Wahl, wenn es darum geht ein geeignetes Online-Casino zu finden. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Casino-Plattformen im Internet grundlegend voneinander. Wer Echtgeld auf ein Kundenkonto in einem virtuellen Glücksspielhaus einzahlen möchte, sollte sich deshalb vorab gründlich informieren. Hier empfiehlt sich vor allem ein Blick auf die Webseite von Veplay.com, wo man die Erfahrungen mit Drückglück und anderen Casino-Portalen im Internet einsehen kann. Durch die Erfahrungsberichte gelingt es sich deutlich schneller ein Bild von der Spielauswahl, den Gewinnchancen und der Bedienbarkeit zu machen. Auf diese Weise findet man ganz unkompliziert einen Weg, um im Internet um Echtgeld zu spielen und mit ein bisschen Glück den ganz großen Jackpot zu knacken.

Gaming-Bereich im Internet als soziales Bindeglied

Das Interesse für Online-Games ist durch die Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Dabei ist es häufig die gestiegene Langeweile, die sich aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und einem mangelnden Freizeitangebot ergeben hat. Der Online-Gaming-Bereich ist hier eine gute Alternative, um sich in den eigenen vier Wänden die Zeit zu vertreiben und in den Austausch mit sozialen Kontakten zu kommen. Demnach ist der soziale Faktor beim Online-Gaming keineswegs zu vernachlässigen. Viele Gamer verbringen ihre Freizeit mit Freunden beim Online-Gaming, so dass es nicht nötig ist in räumlicher Nähe zu sein, um gemeinsam zu interagieren.

Der Gaming-Markt hat sich weiterentwickelt

Die Online-Gaming-Branche steht im Umbruch. So gibt es in den letzten Jahren eine klare Entwicklung zu erkennen. Während es vor vielen Jahren noch hauptsächlich darum ging möglichst komplexe Spiele zu entwickeln, sind es heutzutage vor allem Spiele in der mobilen Version, welche immer gefragter sind. Das Zocken auf dem Smartphone ist demnach aus der modernen Spiele-Welt kaum noch wegzudenken und hat die Aufmerksamkeit von vielen Spiele-Fans auf sich gerichtet.