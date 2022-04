Online Casinos vs. Spielhallen: Das sind die Vor- und Nachteile

Spiele zählen zu den beliebtesten Unterhaltungsprogrammen in der Freizeit, darunter zählen auch die Automaten. Das Glücksspiel ist allgegenwärtig, so etwa gibt es etwa TV-Werbung, Werbung in Zeitschriften sowie in YouTube-Videos. Nebenbei gibt es auch immer wieder Gespräche hierüber in Podcasts, in Talkshows oder im Freundeskreis und Deutsche Casino Tests zeigen, dass es viele seriöse Anbieter gibt. Online Casinos und Spielhallen sind beliebte Freizeitaktivitäten, denn sie laden zu einem spaßigen und spannenden Erlebnis ein – die Chance auf einen hohen Jackpot-Gewinn hat jeder.

Die Spielhallen haben es aktuell aber nicht mehr so einfach wie noch vor wenigen Jahren. Bereits vor der Coronapandemie gab es einen Spielerschwund, die Spielstätten wurden seltener besucht. Der Grund hierfür ist das Online-Angebot, denn Spieler haben jetzt anonym die Möglichkeit, zu jedem Augenblick zu spielen. Gibt es aber noch weitere Gründe? Dies wird in diesem Ratgeber erläutert.

Die Spielhallen gibt es in so ziemlich jeder Stadt, dies ist zugleich auch ein beliebter Treffpunkt bei Erwachsenen. Die Getränke sind günstig, es gibt Gelegenheiten zum Rauchen und nebenbei kann sein Glück am Automaten versucht werden. Die Bareinzahlung in einem Automaten erfolgt und schon kann auf einen Gewinn gehofft werden. Im Vordergrund steht hier auch die Geselligkeit, Einschränkungen gibt es nicht, es muss lediglich der Ausweis eingelesen werden, um spielen zu können, dies dient dem Spieler- und Jugendschutz.

Spielen im Netz

Beim Online Casino steht die Geselligkeit nicht im Vordergrund, denn meistens wird allein gespielt. Die Hürde, um daran teilzuhaben, ist nicht groß. Es muss auch hier lediglich der Ausweis bei der Anmeldung eingelesen werden, denn nur so kann der Anbieter auch feststellen, ob es sich um einen volljährigen Spieler handelt. Den Jugendschutz nehmen die Anbieter sehr ernst, denn ansonsten würden sie ihre Lizenzen verlieren – getrickst werden kann entsprechend auch nicht.

Anschließend muss eine Einzahlung geschehen, dafür gibt es Wallets wie Neteller, aber auch die klassische Banküberweisung oder gar eine Überweisung mit Bitcoin wäre möglich. Schon nach kurzer Zeit kann der Slot mit dem Lieblingsspiel gespielt werden. Anders als in der Spielhalle gibt es hier keine Begrenzungen durch eine Mindestanzahl von Spielen oder der Anzahl der Automaten. Wer ein bestimmtes Spiel spielen möchte, kann das im Online Casino sofort tun.

Zugleich kann auch immer dann gespielt werden, wann auch immer der Spieler dies möchte. Er muss keine Spielhalle betreten, um die Chance auf den Jackpot zu haben, theoretisch wäre dies durch eine Smartphone-App also auch im Zug möglich.

Gewinnlimit in der Spielhalle entgegen Kundenwunsch

Die Spielhallen haben eine weitere Einschränkung erlitten, aufgrund des neuen Glücksspielstaatsvertrages, denn laut dem Gesetzgeber dürfen seither maximal 1.000 Euro investiert werden, sodass einer Spielsucht entgegengewirkt werden kann oder um das Risiko weiterhin zu vermindern. Ermöglicht wird dies durch die Sperrdatei, welche jedes Online Casino mit deutscher Lizenz und jede Spielhalle umsetzen muss. Zudem gibt es nun auch einen Maximaleinsatz von 2 Euro je Umdrehung, dies möchten die Spieler nur ungern akzeptieren.

Daher weichen diese Spieler auf Online-Angebote aus, welche ihren Sitz in der EU haben, jedoch über keine deutsche Lizenz verfügen. Hier existiert weiterhin kein Maximaleinsatz, sodass eine Umdrehung in den Slots auch mit 50 Euro gespielt werden kann, hierdurch werden die Gewinne auch höher.

Bonusprogramme sorgen für mehr Aufmerksamkeit

Die Bonusprogramme im Online Casino sorgen für die notwendige Aufmerksamkeit, denn jeder Spieler möchte einen Bonus haben, insbesondere dann, wenn es um die Jackpots geht. In den örtlichen Spielhallen ist dies nicht umsetzbar, es gibt somit schlichtweg keine Bonusprogramme. Bei einem Online Casino ist dies anders, hier kann es auf die erste Einzahlung zugleich auch zu einem ersten Bonus kommen (in der Regel eine Verdopplung oder eine hohe Anzahl an Freispielen).

Zumeist sind diese Boni jedoch auch an Bedingungen geknüpft, sodass der Umsatz beispielsweise dreimal wieder erspielt werden muss, bevor eine Auszahlung möglich ist. Weiterhin gelten die Freispiele auch nur für bestimmte Spiele, dies ist den Spielern meistens aber egal, denn auch hier geht es ausschließlich um die hohen Gewinne.

Das Bonusguthaben ist somit ein Angebot, wodurch sich die Spieler mehr für Online Casinos interessieren, als für eine Spielhalle. Für den Betreiber ein Nachteil, aber für den Spieler umso mehr ein Vorteil und ein weiterer Grund, weshalb es die Spielhallen immer schwerer haben.

Online Casinos verdrängen Spielhallen aus dem Gedächtnis

Die Online Casinos sind international ein Trend, dies wird vor allem dann ersichtlich, wenn Plattformen wie Twitch und YouTube besucht werden. Es gibt eine Vielzahl an Videos und Streams, die ausschließlich hierum handeln. Die Einsätze übersteigen nicht selten gar den zweistelligen Bereich pro Umdrehung.

Dies ist für die Spieleplattformen zeitgleich auch die beste Werbung, denn es wird gezeigt, was möglich ist. Der Eindruck entsteht, dass die hohen Gewinne ausschließlich hier möglich sind – die Spielhallen werden aus dem Gedächtnis der Spieler gedrängt. Die Vorteile überwiegen nämlich deutlich, es gibt keinen Grund, eine Spielhalle weiterhin aufzusuchen.

Zeitgleich bildet sich auch in den Online-Spielen ein völlig neues Spielgefühl, denn bei Spielen wie GTA Online (GTA 5 Multiplayer), gibt es seit einiger Zeit auch ein Online Casino. Die Spieler können hier gegen Spielgeld am Automaten spielen oder sich in Tischspielen wie Poker versuchen, auch das fördert eher das virtuelle Spielen.

Fazit: Online Casinos sind den Spielhallen überlegen

Die Vorteile für den Spieler im Online Casino überzeugen – es gibt kaum Nachteile, die damit einhergehen. Der Spieler kann in jeder Hinsicht nur noch profitieren. Die offensichtlichsten Vorteile sind die ständige Verfügbarkeit der Automaten, die Bonuszahlungen und auch die große Auswahl. All das geschieht in einem sicheren Rahmen, sodass die Spieler vor Manipulation und Betrug geschützt bleiben – aber dies ist nur in Casinos gewährleistet, welche über eine DE-Lizenz verfügen. Bei illegalen Casinos, ohne jegliche Lizenzen, ist dieses Risiko erheblich.

Für die Spielhallen spricht jedoch, dass es hier zu einer gesellschaftlichen Zusammenkunft kommen kann. Mit Freunden gemeinsam die Automaten hochzudrücken, kann Spaß machen – ein solches Erlebnis gibt es in den virtuellen Casinos nicht, zumindest noch nicht. Mit dem Metaverse kann sich dies noch ändern. Damit wird die Spielhalle eher zu einem gelegentlichen Treffpunkt – wenn überhaupt. Für die Betreiber wird es schwieriger, die Läden ohne Verluste führen zu können, somit wird es wohl in Zukunft weniger Spielhallen geben.