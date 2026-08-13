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No Man’s Sky: Nach 10 Jahren immer noch 99% des Spiels unerforscht!

Schon über 40 Updates und kein Ende in Sicht!

i No Man’s Sky: Nach 10 Jahren immer noch 99% des Spiels unerforscht!
Artikel von Manuel +
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No Man’s Sky ist bereits 10 Jahre alt, wird aber mehr denn je gespielt. Dennoch sind 99% des gigantischen, virtuellen Universums unberührt. Dies hat der Chef von Hello Games Sean Murray bestätigt. Zudem hat er ein neues Update angekündigt, dessen Details noch unbekannt sind.

Jubiläumsbrief

In einem Jubiläumsbrief zur zehnjährigen Verfügbarkeit des Titels hat Murray offiziell mitgeteilt, dass die Millionen Spieler, welche hunderte Millionen von Stunden mit der Erkundung und dem gegenseitigen Teilen von Entdeckungen verbracht haben, noch immer erst 1% der Planeten besucht hätten. Dies ist deshalb möglich, da der Titel dessen Galaxie mithilfe prozeduraler Generierung erschafft. Aus diesem Grund gibt es rund 18,4 Trillionen Planeten zu besuchen.

Mehr Spieler denn je

Obwohl das Videospiel mit 10 Jahren als sehr alt gilt, zählt der Titel dieses Jahr die höchsten aktiven Spielerzahlen seit dessen Veröffentlichung. Dies ist besonders bemerkenswert, da No Man’s Sky aufgrund von fehlenden Inhalten bei der damaligen Veröffentlichung und den dadurch enttäuschenden Erwartungen stark unter Kritik geraten war.

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40 bisherige Updates

Dennoch hat Hello Games an dem Videospiel weitergefeilt und in den 10 Jahren 40 große und vor allem kostenlose Updates veröffentlicht. Dadurch kamen unzählige neue Inhalte hinzu wie Basen, Expeditionen, Fahrzeuge, Haustiere, Mechs, Schiffe und Siedlungen. Zudem wurde das Spiel auf die Nintendo Switch 1 und 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 und sogar PlayStation VR portiert.

Das nächste Update

Ebenso wurde zum Jubiläum ein weiters Update mit dem Titel COSMOS angekündigt. Konkrete Details hierzu sollen allerdings erst später erfolgen.

Neuer Titel in Arbeit

Der nächste große Streich ist übrigens auch schon in Arbeit, denn das Studio arbeitet mit Light No Fire bereits an dem nächsten großen Titel.

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Wer hätte gedacht, dass ein Videospiel nach 10 Jahren intensiven Spielens für die gesamte Spielerschafft noch immer als „unerforscht“ gelten kann. Die spezielle Programmierung dieses einzigartigen Videospieltitels macht es möglich. Wir sind gespannt zu was Hello Games womöglich mit Hilfe von KI nun im Stande ist zu schaffen.

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Quelle: videogameschronicle.com

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