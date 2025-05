Nintendo: Warum Donkey Kong (wieder) ein neues Design bekommen hat

Das Erscheinungsbild von Donkey Kong hat sich mit den neuesten Auftritten verändert. Der Donkey Kong Erfinder Shigeru Miyamoto meldet sich nun endlich in einem Interview zu Wort und erklärt der Welt wie und warum Donkey Kong wieder ein neues Gesicht hat. Denn es handelt sich damit nicht um die erste Überarbeitung von Donkey Kong.

Neuer Look

Also vor ein paar Monaten der erste Trailer zu Mario Kart World kam, war die Welt schockiert: Donkey Kong hatte darin ein neues Erscheinungsbild. Während viele noch an einen wechselbaren Skin dachten, wurde das Neudesign mit dem nächsten Präsentation des nächsten Affentitels Donkey Kong Bananza von Nintendo untermauert. Der Aufschrei der Fans war so wild, dass sich der Designer des seit 1994 gebliebenen Erscheinungsbild von Donkey Kong des Entwicklers Rare gemeldet hat. Er begrüßte die Veränderung. Seitdem ist etwas Zeit verstrichen. Nun gibt Miyamoto seitens Nintendo den Grund für den neuen Look an.

Das erste Neudesign von Donkey Kong

Auch Miyamoto schaut in dem ersten Interview zurück zum ersten Donkey Kong Country Titel, welcher von Rare entwickelt worden war. Bei Veröffentlichung dieses Titel war der Nintendo Charakter Donkey Kong bereits 13 Jahre alt. Der erste Auftritt des Gorillas war der Titel Donkey Kong, welcher 1981 erschien. Designt wurde er von Miyamoto. 1994 hatte man ein erstes Neudesign dem berühmten Nintendo Charakters gewagt. Und bei dem Videospieltitel Jungle Beat hätte man Donkey Kong bereits Ausdrucksstärker gestalten.

Weshalb wagte man erneut ein Neudesign?

Mit dem Super Mario Bros. Films von 2023 wurde das Rare Design neu abgewogen. Schließlich konnte man darin dem Affen noch mehr Ausdrucksmöglichkeiten denn je verleihen. Das ist der Grund weshalb Donkey Kong nun in Mario Kart World und Donkey Kong Bananza anders aussieht. Gleichzeitig bleibt er damit seiner selbst im Super Mario Bros. Film treu.

Donkey Kong wird sein neues Auftreten in Videospielform schon am 05.06.2025 präsentieren. Da erscheint Mario Kart World gemeinsam mit der nächsten Nintendo Konsole, der Nintendo Switch 2. Sein eigener Titel Donkey Kong Bananza folgt dann am 17.07.2025. Wir freuen uns auf den neuen Affen. Schließlich mussten wir sehr lange auf ein neues eigenes Donkey Kong Abenteuer waren.