Nintendo Switch: Kirby’s Dream Buffet kommt sehr bald!

Nintendo hat heute mit einem Trailer angekündigt, dass ein weiterer Kirby Titel Kirby’s Dream Buffet noch diesen Sommer für die Nintendo Switch erscheinen wird. Es handelt sich um ein Multiplayer-Titel in welchem die Spieler gegeneinander auf fressbaren Oberflächen um die Wette rollen.

Kirby’s zahlreiche Abenteuer auf der Nintendo Switch

Was wäre eine Nintendo Konsole ohne mehrere Kirby Titel? Die Nintendo Switch hat bis jetzt auch schon mehrere davon bekommen: sei es Kirby Star Allies, Super Kirby Clash, Kirby Fighters 2, Kirby und das vergessene Land und nun Kirby’s Dream Buffet!

Der Trailer

Wir wollen nicht lange um den heißen Brei reden: hier der Trailer zu Kirby’s Dream Buffet. Lass ihn dir schmecken:

Kirby und das Wettfressen

Laut Nintendo wird es vier Level geben in welchem gefressen werden muss was das Zeug hält. Auf den schmackhaften Strecken müssen Erdbeeren gesammelt werden. Die Kirbys können sich aber gegenseitig von der Oberfläche schubsen. Auch können in Kirby Manier die Eigenschaften einer gefressenen Frucht angenommen werden. Der Schwierigkeitsgrad soll für alle geeignet sein. Also von Kindereinfach bis dorthin wo erfahrene Spieler an ihre Grenzen kommen.

Kirby’s Dream Buffet klingt nach einem Mario Kart in welchem nun auch gefressen wird.

