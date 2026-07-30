Nintendo Switch 2 überholt GameCube: Meilenstein schon nach kurzer Zeit erreicht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Nintendo Switch 2 setzt ihren Erfolgskurs fort. Laut neuen Verkaufszahlen hat die Hybrid-Konsole in Großbritannien bereits die gesamten Verkaufszahlen des Nintendo GameCube übertroffen. Damit erreicht die neue Hardware einen weiteren wichtigen Meilenstein – und das bereits vergleichsweise kurz nach ihrer Markteinführung.

Die Zahlen stammen vom etablierten Branchenanalysten Christopher Dring. Demnach hat sich die Switch 2 im Vereinigten Königreich inzwischen häufiger verkauft als der GameCube während dessen kompletter Lebenszeit. In der Rangliste der meistverkauften Heimkonsolen steigt die Switch 2 dadurch auf Platz 13 auf und liegt unter den Nintendo-Heimkonsolen inzwischen nur noch hinter Nintendo 64, Wii und der ersten Nintendo Switch.

Beeindruckender Start für die neue Konsole

Schon zum Verkaufsstart deutete sich an, dass die Nintendo Switch 2 einen außergewöhnlich erfolgreichen Launch hinlegen würde. Weltweit verkaufte sich die Konsole innerhalb weniger Tage millionenfach und stellte mehrere Rekorde für Nintendo-Hardware auf. Der aktuelle Meilenstein in Großbritannien unterstreicht, dass das Interesse auch Monate nach dem Release immer noch ungebrochen hoch ist.

In the UK, Xbox console sales are up for the first six months of the year. It’s the only platform holder to sell more consoles in H1 2026 vs 2025 Meaning, Switch 2 has overtaken GameCube sales in the UK. — Christopher Dring (@dringo.bsky.social) 28. Juli 2026 um 18:53

Der Vergleich mit dem GameCube ist dabei besonders interessant. Obwohl die Konsole heute einen absoluten Kultstatus genießt und Klassiker wie The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metroid Prime, Super Smash Bros. Melee oder Mario Kart: Double Dash!! hervorgebracht hat, blieb sie wirtschaftlich hinter den Erwartungen zurück und verkaufte sich deutlich schwächer als Sonys PlayStation 2 oder Microsofts erste Xbox.

Gute Spiele treiben die aktuellen Verkäufe enorm an

Ein wichtiger Grund für den anhaltenden Erfolg dürfte das Spieleangebot sein. Nintendo hat die Switch 2 in den vergangenen Monaten mit mehreren exklusiven Titeln versorgt, darunter Splatoon Raiders, während weitere große Veröffentlichungen bereits angekündigt sind. Gleichzeitig profitieren Käufer davon, dass der Großteil der ursprünglichen Switch-Bibliothek ebenfalls auf der neuen Konsole spielbar ist.

Hinzu kommt der kontinuierliche Ausbau des Nintendo Switch Online-Angebots. Über die GameCube-Bibliothek erhalten Abonnenten Zugriff auf Klassiker der ehemaligen Konsole – ein zusätzlicher Anreiz für langjährige Nintendo-Fans.

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