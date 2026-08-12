DailyGame - Gaming News - Nintendo - Nintendo: Switch 1 und 2 werden bald zum ersten Mal in Indonesien erhältlich sein!
2 Min. lesen

Nintendo: Switch 1 und 2 werden bald zum ersten Mal in Indonesien erhältlich sein!

Bisher war offiziell keine aktuelle Nintendo Konsole dort erhältlich.

i Nintendo: Switch 1 und 2 werden bald zum ersten Mal in Indonesien erhältlich sein!
Artikel von Manuel +
DailyGame bei Google merken

Nintendo wagte einen großen Schritt in Südostasien. Der japanische Videospielhersteller präsentiert sich erstmals offiziell in Indonesien. Aus diesem Grund wird die Nintendo Switch 1 und 2 erstmals ab Dezember 2026 in Indonesien erhältlich sein. Während die Switch 1 bald aus Europa verschwinden wird, wird sie dort neu angeboten werden.

Gab es in Indonesien bisher keine Nintendo Konsolen?

Bisher war es nur schwer möglich in Indonesien an eine Nintendo Konsole zu kommen. Dazu musste die Konsole und dessen Spiele importiert werden. Dabei kamen Drittanbieter auf ihre Kosten. Das ist nun vorbei. Ab nun sind offiziell alle aktuellen Nintendo Konsolen in Indonesien erhältlich. Die moderne Switch 2, aber auch die Switch 1 als günstigere Alternative.

Gigantisches Indonesien

Indonesien  ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und die größte Volkswirtschaft in Südostasien. Die Einwohnerzahl beträgt mehr als 280 Millionen Einwohner. Kein Wunder, dass Nintendo schon längst dort präsent sein wollte.

Werbung

Die Switch 1 lebt!

Die Switch 1 wird nächstes Jahr vom europäischen Markt verschwinden. Umso interessanter ist, dass sie nun neu nach Indonesien kommt. Bei dieser riesigen Einwohnerzahl dürften die Rekord-Verkaufszahlen der Switch 1 noch weiter nach oben gekurbelt werden.

Wie viel werden die Produkte dort kosten?

Sämtliche Verkaufspreise sind noch unklar. Es ist auch noch nicht bestätigt welche Videospiele in Indonesien angeboten werden. Ebenso sind die Bedingungen für die digitalen Dienste noch unbekannt. Alle diese Faktoren werden zum Erfolg oder Scheitern der Marke in dem Land beitragen.

Länder ohne Nintendo

Es ist schwierig sich vorzustellen, dass es noch so große Länder gibt, welche nicht offiziell in den Genuss von Nintendo Produkten kommen. Während diese für uns überall und jederzeit ganz einfach zu beziehen sind. Die japanische Marke ist bei uns seit Dekaden gar nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist  Nintendo ein internationaler Unternehmensgigant für Videospiele, Freizeitattraktionen, Merchandise und sogar Spielfilme geworden.

Werbung

Wir sind gespannt wie erfolgreich Nintendo in Indonesien sein wird und welche weiteren Länder von Nintendo noch erobert werden.

Lesenswert
Käufer verlieren ihren Zugang zu diesem Switch-Spiel für immer – ohne Rückerstattung
Lesenswerter Artikel
Splatoon Raiders: Diese Tank-Upgrades solltest du zuerst freischalten
Lesenswerter Artikel
Nintendo enthüllt Bestseller: Diese Switch- und Switch-2-Spiele verkaufen sich am besten
Lesenswerter Artikel
Splatoon Raiders: Update verbessert Tank-Limiter und behebt Bugs
Lesenswerter Artikel
Minecraft auf Switch 2: Mojang nennt endlich den Releasetermin
Lesenswerter Artikel
Nintendo Switch 2 überholt GameCube: Meilenstein schon nach kurzer Zeit erreicht
Lesenswerter Artikel
Final Fantasy 14 auf Switch 2 kämpft mit nervigem Ladefehler
Lesenswerter Artikel
Zelda gegen GTA 6? Neues Gerücht deutet auf einen mutigen Nintendo-Plan
Lesenswerter Artikel

Quelle: nintendo.com

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen