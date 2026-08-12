Nintendo: Switch 1 und 2 werden bald zum ersten Mal in Indonesien erhältlich sein!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo wagte einen großen Schritt in Südostasien. Der japanische Videospielhersteller präsentiert sich erstmals offiziell in Indonesien. Aus diesem Grund wird die Nintendo Switch 1 und 2 erstmals ab Dezember 2026 in Indonesien erhältlich sein. Während die Switch 1 bald aus Europa verschwinden wird, wird sie dort neu angeboten werden.

Gab es in Indonesien bisher keine Nintendo Konsolen?

Bisher war es nur schwer möglich in Indonesien an eine Nintendo Konsole zu kommen. Dazu musste die Konsole und dessen Spiele importiert werden. Dabei kamen Drittanbieter auf ihre Kosten. Das ist nun vorbei. Ab nun sind offiziell alle aktuellen Nintendo Konsolen in Indonesien erhältlich. Die moderne Switch 2, aber auch die Switch 1 als günstigere Alternative.

Gigantisches Indonesien

Indonesien ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und die größte Volkswirtschaft in Südostasien. Die Einwohnerzahl beträgt mehr als 280 Millionen Einwohner. Kein Wunder, dass Nintendo schon längst dort präsent sein wollte.

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Die Switch 1 lebt!

Die Switch 1 wird nächstes Jahr vom europäischen Markt verschwinden. Umso interessanter ist, dass sie nun neu nach Indonesien kommt. Bei dieser riesigen Einwohnerzahl dürften die Rekord-Verkaufszahlen der Switch 1 noch weiter nach oben gekurbelt werden.

Wie viel werden die Produkte dort kosten?

Sämtliche Verkaufspreise sind noch unklar. Es ist auch noch nicht bestätigt welche Videospiele in Indonesien angeboten werden. Ebenso sind die Bedingungen für die digitalen Dienste noch unbekannt. Alle diese Faktoren werden zum Erfolg oder Scheitern der Marke in dem Land beitragen.

Länder ohne Nintendo

Es ist schwierig sich vorzustellen, dass es noch so große Länder gibt, welche nicht offiziell in den Genuss von Nintendo Produkten kommen. Während diese für uns überall und jederzeit ganz einfach zu beziehen sind. Die japanische Marke ist bei uns seit Dekaden gar nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist Nintendo ein internationaler Unternehmensgigant für Videospiele, Freizeitattraktionen, Merchandise und sogar Spielfilme geworden.

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Wir sind gespannt wie erfolgreich Nintendo in Indonesien sein wird und welche weiteren Länder von Nintendo noch erobert werden.

Quelle: nintendo.com