Nintendo Story: Fünfteilige TV-Dokumentarserie feiert bald Premiere

Nintendo ist ein Traditionsunternehmen aus Japan, dass bereits 1889 gegründet wurde. Damals wurden handgefertigte Spielkarten hergestellt, als Fusajiro Yamauchi die Firma gründete. Dort begann die „Story von Nintendo“ die bis heute reicht. Die erste Heimspielkonsole, die NES (Nintendo Entertainment System), erschien 1983 als Famicom in Japan. Zwei Jahre später eroberte man den amerikanischen Markt. Wieder ein Jahr später, 1986, den europäischen Markt.

Am 1. März wird eine fünfteilige Dokumentarserie über die faszinierende Geschichte von Nintendo auf Crackle*, einem Video-Streaming-Dienst, Premiere haben, wie Deadline berichtet. Playing with Power: The Nintendo Story von Jeremy Snead und Sean Astin (The Goonies, Herr der Ringe) wird das Wachstum von Nintendo von einem kleinen Unternehmen aus Kyoto, Japan, zu einem multinationalen Marktführer bei der Entwicklung von Hardware und Software für Videospiele zeigen.

Die Dokumentation bietet Interviews mit einer Reihe der wichtigsten Akteure in der Geschichte des Unternehmens und zeigt auch Menschen, deren Leben von Nintendo beeinflusst wurde. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Wil Wheaton (Big Bang Theory, Star Trek: The Next Generation), Atari-Mitbegründer Nolan Bushnell, der ehemalige CEO von Sega of America, Tom Kalinske und natürlich der frühere CEO von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime.

Sogar Xbox-Chef Phil Spencer wird seine persönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen mit Nintendo teilen, die Microsoft sogar dazu überreden wollte sie aufzukaufen.

Wer steht hinter dem Projekt?

Jeremy Snead ist kein Unbekannter in Sachen Dokumentarfilme über Videospiele. Bisher setzte er Video Games: The Movie und Unlocked: The World of Games, Revealed um. Die Nintendo Story war für Snead jedoch sein lebenslanges Ziel.

Laut Season Astin hat es 4 Jahre gedauert, bis die Aufnahmen zur Dokumentation zusammengekommen sind. Die Absicht ist es, den Menschen zu ermöglichen, die Welt des gefeierten und etwas geheimen Unternehmens auf eine Weise kennenzulernen, die sie noch nie zuvor hatten.

Wann wir die Nintendo Story in Europa sehen werden ist derzeit noch ungewiss. Wir haben bei Netflix und Amazon Prime nachgefragt.

Derzeit ist Nintendo für seiner Switch sehr erfolgreich unterwegs. Bereits nächste Woche erschein ein weiterer großer Titel für die Hybrid-Konsole.

* Crackle ist eine Streaming-Media-Plattform von Sony Pictures Entertainment, dass hauptsächlich in den USA vertreten ist.