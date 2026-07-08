Nintendo Store: Versand für Switch Online-Mitglieder kostenlos!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo verbessert sein Angebot für Nintendo Switch Online-Abonnenten in Europa. Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Dienstes erhalten für ihre online Käufe im offiziellen Nintendo Store den Versand günstiger denn je zuvor. Die Versandkosten zu uns nach Österreich sind beispielsweise nun kostenlos. Ganz gleich wie klein oder groß die Bestellung ausfällt.

Wer ist von den Versandkosten ausgenommen?

Die neue Versandregelung gilt für mehrere Länder in Europa und schafft für deren aktiven Nintendo Switch Online-Abonnenten einen weiteren Vorteil. Sie können nicht nur exklusive Angebote, limitierte Hardware, Editionen, wie spezielle Controller und Sammlerstücke beziehen, sondern erhalten günstigere Versandkosten. Bisher haben sich kleinere Bestellungen im Nintendo Store kaum gelohnt, da die Versandkosten für die günstigsten Artikel nicht im Verhältnis standen (5,99 Euro). Die effektiven Kosten scheint ab nun Nintendo zu bezahlen.

Exklusivartikel im Nintendo Store

Der Nintendo Store scheint für Nintendo immer mehr Bedeutung zu bekommen. Auch für die Fans ist er wichtig, denn die limitierten Editionen, Controller und Sammlerprodukte können nur dort exklusiv bestellt werden. Nirgends woanders sind diese Artikel erhältlich. Mit den geringen Versandkosten möchte man deren Angebote noch interessanter für die Kunden machen.

Der „My“ Nintendo Store

Aber nicht nur Hardware und Merchandise gibt es im Nintendo Store zu finden. Auch ein spezielles Belohnungsprogramm, in welchem durch verschiedene Aktionen von Nintendo gesammelte Platin-Punkte gegen digitale Inhalte oder physische Prämien eingetauscht werden können. Diese sind auf der Seite von My Nintendo zu finden. Der exklusive Direktvertrieb von Nintendo bietet also nicht nur physische, sondern auch digitale Inhalte für ihre Mitglieder und Fans.

Nintendo hat bisher keine Angabe gemacht, ob die Versandkosten so günstig bleiben oder nur zeitlich begrenzt sind. Jeder Nintendo Switch Online-Abonnent, welcher die Teilnahmebedingungen erfüllt und in einem von den Versandkosten ausgenommenen betroffenen europäischen Ländern wohnt, bekommt diese Kondition. Nintendo erhofft wohl so, deren Kunden noch enger an sich binden zu können.

Quelle: store.nintendo.com/de-at