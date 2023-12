Nintendo: Kein “Zelda Maker” à la Super Mario Maker in Sicht!

Nintendo hatte in der Vergangenheit schon mehrfach die Idee abgelehnt einen The Legend of Zelda Titel à la Mario Maker zu produzieren. Auch noch heute scheint die japanische Videospielfirma nicht von der Idee begeistert zu sein.

Nintendos Statements zu “Zelda Makern” in den Jahren

Schon 2015 hat der Produzent von Mario Maker Takashi Tezuka gemeint, dass ein Zelda Maker zu entwickeln, eine schwierige Aufgabe sei. Nun hat der Langzeit-Zelda-Produzent Eiji Aonuma in einem Interview mit Polygon erklärt, wie Nintendo die Fans nicht dazu zwingen möchte kreativ zu sein. Die Kreativität wurde schließlich mit der Ultra-Hand entfacht, sodass die Spieler Köpfchen beweisen können, aber nicht zwingend kreativ sein müssen um den Titel zu meistern.

Kreativität als Anforderung

Genauer gesagt hat sich Eiji Aonuma gemeint, dass er weiß, dass es Spieler gibt, welche über die Möglichkeit verfügen Dinge aus dem Nichts zu kreieren. Dies trifft aber nicht auf jeden Spieler zu. Er denkt, dass jeder seine Momente in den Spielen bei der Entdeckungsreise hat und damit auf seine eigene kreative Art und Weise durch ein Abenteuer geht. So hat man es bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom versucht zu machen. Schließlich gäbe es zahlreiche Wege durch das Spiel zu gehen. Wenn man eine kreative Person ist, dann kann man zwar den selben Weg gehen, aber man ist ebenso im Stande auf weitere, verschiedene Abzweigungen sich durch das Spiel zu kämpfen. Deshalb denkt er, dass es für ein Zelda Abenteuer nicht passend sein kann, alle Spieler zu zwingen im kompletten Aufbau kreativ zu sein

Einen Zelda Maker gibt es schon!

Auch wenn es aufgrund dieser Aussagen nicht so rosig für ein “Zelda Maker” in naher oder ferner Zukunft aussieht, so darf man nicht vergessen, dass niemand geringerer als Zelda– und Super Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto für das Nintendo Switch Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening das Entwicklerteam darum gebeten hat, die Möglichkeit einzubauen, eigene Dungeons zu bauen. Diese Möglichkeit existiert!

Wer keinen offiziellen “Zelda Maker” braucht, der kann sich in einem der Indie Titel versuchen, in welchen es Möglich ist eigene Dungeons à la Mario Maker in Zelda Manier zu gestalten. Der beliebteste Titel hierfür dürfte Super Dungeon Maker sein, welcher erst dieses Jahr erschienen ist.

Quelle: polygon.com