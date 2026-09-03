Nintendo Classics: 3 verschiedene Genres für das NES hinzugefügt

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat die Videospielbibliothek der NES-Titel um drei Klassiker erweitert. Ab nun können Abonnenten IKARI WARRIORS, Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom, und R.C. PRO-AM II auf beiden Switch Generationen spielen.

IKARI WARRIORS

Bei IKARI WARRIORS handelt es sich um einen Arcade-Klassiker, welcher von SNK entwickelt wurde. Ursprünglich war der Titel schon im Jahr 1986 in den Spielhallen zu finden und wurde 1987 für das NES portiert. Als die zwei Soldaten Paul und Vince muss man sich in schneller Run-and-Gun-Action mit viel Munition und Power-Ups durch gegnerische Gebiete kämpfen. Aber nicht nur zu Fuß, sondern auch in Fahrzeugen wie Panzer und Hubschrauber ist man unterwegs. Der lokale Zwei-Spieler-Modus macht das geniale Spiel noch besser.

Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom

Die erste Ninja Gaiden Trilogie wurde mit Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom komplett. Der Titel wurde 1991 von Tecmo herausgebracht und rundete mit dem dritten Teil, die ersten beiden Abenteuer ab. Als Ninja Ryu Hayabusa kämpft man sich durch respawnende Gegnerhorden und muss dabei anspruchsvolle Plattformabschnitte bewältigen.

R.C. PRO-AM II

Rennspiel-Fans konnten sich in R.C. PRO-AM II austoben. Der Titel stammt von keiner geringeren Entwicklerfirma als Rare. Die Fortsetzung erschien 1992. Insgesamt gibt es 24 Strecken auf welchen ferngesteuerte Fahrzeuge unterwegs sind. Mit dem verdientem Preisgeld der Rennen können die Autos verbessert werden. Zudem gibt es besondere Modi, wie Tug O‘ Truck Challenge oder The Drag Race.

Nintendo Classics NES

Mit der Nintendo Classics App erhalten Abonnenten viele Nintendo Klassiker zum wieder spielen. In der NES-Bibliothek befinden sich zahlreiche Klassiker von Nintendo, aber auch von Drittentwicklern. Seit der ersten Nintendo Switch wird das Angebot seit Jahren alle paar Monate ausgebaut. Die alten Spiele haben zusätzliche Funktionen wie Speicherpunkte, Rückspulfunktionen und manchmal sogar Mehrspieler-Möglichkeiten erhalten.

Mit dem Update hat sich Nintendo offenbar Gedanken gemacht, denn es werden 3 verschiedene Genres bedient: Action–Plattformer, Run-And-Gun, sowie Racing. Wir sind gespannt, welche Klassiker als nächstes folgen werden.

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica