Neuheiten – Das erwartet Gamer im Jahr 2021

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red) erscheint im Dezember und Assassin's Creed Valhalla im November 2020. - (C) Bandai Namco, Ubisoft

In den vergangenen Jahren legt das Gaming einen genialen Aufschwung hin. Die Zahl der Menschen, die sich in Österreich dafür interessieren, steigt weiter. Doch zugleich besteht der Wunsch nach immer neuen Angeboten, der von den Herstellern befriedigt werden muss. In diesem Artikel werfen wir deshalb einen Blick auf die großen Neuerungen, die uns im kommenden Jahr erwarten.

Neue Konsolen sind am Start

Schon über einen langen Zeitraum wurden sie erwartet – die neuen Konsolen von Playstation und Xbox. Wie schon in den vergangenen Jahren gehen die beiden großen Hersteller wieder zeitgleich mit einem neuen Modell an den Markt. Eine echte Besonderheit sind die hohen Verkaufszahlen, die von Anfang an erreicht werden konnten. Die gleiche Anzahl an Vorbestellungen, welche für die PS4 innerhalb von zwölf Wochen eingegangen waren, konnte die neue PS5 schon nach zwölf Stunden verbuchen.

An diesem Interesse der Menschen zeigt sich auch die Erwartungshaltung, die mit den neuen Angeboten verbunden ist. Nun besteht der Wunsch, sich die Vorteile der neuen Technik zunutze machen zu können. An und für sich bleibt jedoch die große Revolution aus, wie sie noch die vergangenen Generationen der Konsole mit sich brachten. Dafür haben die Nutzer die Möglichkeit, auf einen besseren Prozessor zu setzen, der das Spiel insgesamt schneller machen soll. Auf der anderen Seite verbessert sich auch die Grafik, was den Entwicklern der Spiele wieder neue Möglichkeiten mit an die Hand gibt. All dies könnte dafür sorgen, dass sich das Gaming im nächsten Jahr noch einmal deutlich entwickelt.

Fortschritte auch in den Online Casinos

Doch nicht nur die klassischen Entwickler sind dafür verantwortlich, dass wir 2021 wohl viele Neuheiten bestaunen können. Dies gilt auch für den Bereich der Online Casinos, wo eigene Studios die Fäden in der Hand halten. Zu den bekanntesten Anbietern der Online Spiele zählt der Entwickler Play’n’Go. Schon in den letzten Jahren ist es dem Unternehmen gelungen, mit neuen spannenden Automaten an den Markt zu treten. Nun soll auch der neue Slot Rise of Dead den Erwartungen der Fans gerecht werden. Auf einigen Seiten sind dafür auch kostenlose Freispiele für den Start verfügbar.

Der Blick auf die Veröffentlichungen aus den letzten Jahren zeigt, welch weiten Weg die digitalen Casinos schon gegangen sind. Längst ist es nicht mehr nur möglich, an den simplen Walzen eines Slots zu drehen. Stattdessen bieten auch diese Spiele eine immer größer werdende Zahl an zusätzlichen Funktionen und Features. Auf diese Weise ist oft ein Blick in die Beschreibung notwendig, um sich mit den neuen Games wirklich vertraut zu machen. Wer es sich noch leichter machen möchte, der spielt zunächst mit einer einfachen Demoversion. So lassen sich die ersten Erfahrungen ganz ohne Risiko sammeln.

Wann kommt die Virtual Reality?

Die Gamer in Österreich dürften trotz all dieser Neuerungen noch auf den ganz großen Kracher im nächsten Jahr warten. Wieder einmal zieht dabei die Virtual Reality viel Interesse auf sich. Mit ihr soll es in den nächsten Jahren möglich sein, noch tiefer in die Welten der Spiele einzutauchen. Damit verbunden wäre die Chance, die Steuerung völlig neu zu gestalten. Denn mit einem Mal müssten die Spieler nicht mehr die Steuerung der Perspektive selbst am Controller übernehmen.