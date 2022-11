Neues wagen – die spielerische Landschaft im Überblick

WERBUNG

Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, in denen die Anhänger von zwei oder drei Konsolen miteinander stritten, welche von ihnen die Beste ist? Heute zeigt sich das Feld an Möglichkeiten weitaus vielfältiger, die Konsolenspieler streiten um die Vormachtstellung mit den PC-Gamern und selbst die Fans der kleinen Handhelds möchten ein Wörtchen mitreden. Sogar die wachsende Gemeinde an Spielern, die sich des Smartphones bedient, muss mittlerweile ernst genommen werden, doch was bringt ein derartiger Streit, ist er überhaupt angebracht und hat es überhaupt einen Nutzen, wenn sich Freunde moderner Spiele auf eine Konsole oder auf eine Art des Spielens festlegen?

Ein stetiger Wandel verlangt nach einem Maximum an Flexibilität

Als die ersten Smartphones den Markt eroberten, wurde das Mobile Gaming noch müde belächelt. Die Geschwindigkeit des mobilen Internets reichte nicht aus, um sich mit Gegnern aus anderen Ländern zu messen, die Grafik war kaum zufriedenstellend, die Bildschirme zu klein und binnen weniger Minuten wurden die Geräte heiß und der Akku war erstaunlich schnell leer. Die Grundvoraussetzungen für den Siegeszug des mobilen Gamings waren damit nicht gerade gut und dennoch hat sich diese Technik, dank des rasanten Fortschritts der Technik durchgesetzt.

Wieso das so ist, das zeigen unter anderem Anbieter wie NetBet. Nicht mehr länger sind es nur witzige Apps, die für ein paar Wochen in den Download-Trends zu finden sind und dann schnell wieder in der Versenkung verschwinden, die den Ton angeben. Das Online-Casino selbst steht für eine Revolution auf dem Spielemarkt. Nicht mehr länger präsentieren sich Online-Casinospiele bloß als die digitalisierte Variante des klassischen Automatenspiels.

Während theoretische Diskussionen um die Technik die Szene der Spieler beherrscht, breiten sich Online-Casinos unaufhaltsam und auf vollkommen legalem Weg aus. Die Technik, die sich aus der Weiterentwicklung des Smartphones ergibt, steckt das Spielfeld aus und die namhaften Entwickler, die sich teilweise seit vielen Jahrzehnten auf dem Markt behaupten, wissen sehr genau, wie sie das Spielfeld zu bearbeiten haben. Am Ende profitieren die Entwickler, die Betreiber der Online-Casinos, aber natürlich auch die Spieler davon. Mehr Möglichkeiten, eine größere Konkurrenz und ein immer größeres Interesse an den Online-Casinos sorgt dafür, dass die Branche mehr denn je boomt.

Festgefahrene Strukturen haben im Spiel nichts mehr verloren

Im Vergleich der besten Spielekonsolen gibt es eigentlich keine Gewinner mehr. Fest steht, dass alle gut sind und ein Vergnügen ermögliche, das vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten worden wäre.

Umso wichtiger ist es für Spieler, die eigene Kraft und insbesondere die eigene Leidenschaft auf die Dinge zu konzentrieren, auf die es beim Spielen wirklich ankommt: auf den Spaß, die Spannung und auf das Eintauchen in fremde, spannende Landschaften.

Wie groß die Szene am Wachsen ist, das zeigt sich an den anvisierten Verkaufszahlen für die PS5. Die Konsole der neuesten Generation wird den Händlern geradezu aus den Händen gerissen und oftmals gab es Probleme, ausreichend schnell den nötigen Nachschub zu besorgen. Das ist allerdings auch ein Beleg dafür, dass die Gaming-Szene noch viel zu oft glaubt, dass das Neue immer besser ist als alles, was zuvor auf dem Markt erschienen ist. Gerade beim Gaming zeigt sich überaus deutlich, dass dem bei Weitem nicht so ist. Gerade dort sind es die Neuerscheinungen, die beinahe immer Probleme verursachen. Zwar investieren die Entwicklerfirmen mittlerweile dreistellige Millionenbudgets in die Entwicklung der Spiele, doch selbst das hält diese nicht davon ab, unfertige Spiele mit zahlreichen Bugs zu veröffentlichen.

Was dieser Text damit zum Ausdruck bringen will, ist nichts anderes, als der Wunsch, dass sich Spieler fortan mehr auf ihr Herz und ihr Bauchgefühl verlassen sollten. Die kleinen Entwickler, die vermeintlich unbekannten Spiele und die Konsolen, die nicht überall in der Werbung zu finden sind, sorgen für die größten Überraschungen und fühlt es sich nicht einfach am besten an, wenn es einem selbst gelingt, eine Entdeckung zu machen, die perfekt zu einem selbst und zu seinen spielerischen Gewohnheiten passt?