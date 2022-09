Need for Speed ​​Unbound: Release angeblich am 2. Dezember

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - (C) EA

Need for Speed Unbound soll angeblich seinen Release am 2. Dezember 2022 feiern. Eine offizielle Ankündigung soll möglicherweise Anfang Oktober erfolgen.

Bereits in ein paar Wochen soll es einen ersten Trailer zu Need for Speed Unbound geben, wie Gaming-Insider Tom Henderson schreibt. Die durchgesickerten Gameplay-Elemente in Anime-Form soll es ebenfalls dann zu sehen geben.

Für welche Plattformen soll Need for Speed Unbound erscheinen? Der Leak von Henderson bestätigte bereits bekanntes: Das nächste Spiel aus dem Rennspielfranchise soll nur noch für die aktuelle Konsolen-Generation, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, erscheinen (via Twitter). Dadurch das es sehr fotorealistisch aussehen soll, dürften sich PC-Enthusiasten an 4K-Grafik erfreuen dürfen.

Wie sehr kann man dem Leak glauben? Das Release-Datum von Need for Speed Unbound von Henderson liegt eng neben dem durchgesickerten Veröffentlichungs-Fenster aus dem April-Leak von Jeff Grubb. Zwei erfolgreiche Insider haben also unabhängig voneinander in etwa den selben Zeitraum für das nächste Need for Speed angekündigt.

You can all stop asking me now 🙂 Need for Speed Unbound coming on December 2nd. https://t.co/4uHdO4DMhM — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 29, 2022

Need for Speed mit Anime-Grafik-Elementen

Einige Aufnahmen aus dem nächsten Ableger des Franchise sind bereits seit August bekannt. Im kurzen Clip sah man bereits einige Anime-Grafik-Elemente durchblitzen. Als ein Auto einen Sprung verfehlte und gegen ein Objekt prallte, gab es einen Glitch-Effekt am Bildschirm, bei dem er für ein paar Frames rot wurde und dann einige gezogene Flügel aus dem Auto auftauchten, bevor sie zerschmetterten. Alles deutet also darauf hin, dass das kommende Spiel eher ein Arcade-Racer wird, als eine Simulation.

Der Need for Speed Unbound Release-Termin wurde bisher seitens Publisher Electronic Arts (EA) nicht bestätigt. Wir halten euch am Laufenden!

