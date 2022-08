Need for Speed 2022: Leak-Video zeigt Cartoon-Grafik

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - (C) EA

Das nächste Need for Speed hat zwar noch keinen Release-Termin, soll aber noch 2022 erscheinen. Electronic Arts (EA) hat uns noch keinen offiziellen Blick auf den nächsten Ableger der Rennspielserie werfen lassen, aber ein kurzer Video-Clip, der online aufgetaucht ist, bietet den ersten inoffiziellen Einblick.

Worauf können sich Need for Speed-Fans 2022 freuen? Heute wurde ein Clip auf Reddit geteilt (weiter unten) der uns einen Einblick über die Grafik des Spiels bietet. Das durchgesickerte Video zeigt verschiedene Animationen.

In den paar Sekunden sehen wir ein älteres Automobil, dass versucht gegen einen großen Glas-Gebäude zu fahren. Der Showeffekt scheiterte und das Fahrzeug kommt zum Stillstand. Der Flügel vom Auto springt davon. Dann sehen wir einen NPC-Passanten vorbeispazieren. Aus.

Need for Speed als Anime-Rennspiel?

Irgendwie kann ich es mir schwer vorstellen, dass dieser Clip tatsächlich von Need for Speed stammt. Bisher ist die Serie eher weniger mit Cartoon-Optik in Verbindung gebracht worden. Andererseits könnte EA auch eine ganz andere Richtung einschlagen, einen Rennspiel-Simulator hätte man es dem Franchise wahrscheinlich nicht abgenommen.

Das nächste Need for Speed soll im Dezember 2022 erscheinen – wenn die Gerüchte stimmen. Zuvor war die Rede von November, aber anscheinend haben sich die Pläne geändert. Auf jeden Fall gab es seit 1997 die längste Lücke zwischen einem Ableger des Rennspielfranchise. Es soll angeblich auch nicht mehr für die “Old-Gen”, sprich PlayStation 4 (PS4) und Xbox One erscheinen.

