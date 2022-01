München wird im April Gastgeber der Arena Games

via Pexels.com

Für Liebhaber des Esports steht ein aufregender Tag bevor. München wurde als einer der Ausrichter der Super League Arena Games Triathlon-Serie 2022 ausgewählt. Die Veranstaltung wird am 9. April in der Olympia-Schwimmhalle stattfinden.

Dies ist möglich dank der Partnerschaft zwischen World Triathlon und der Super League Triathlon. Der Präsident von World Triathlon hat seine große Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass München zu den Gastgeberstädten gehört.

Es wurde erklärt, dass die Stadt über erstaunliche Gastgeberfähigkeiten verfügt und große Erfahrung mit der Ausrichtung großer Veranstaltungen hat.

Punkte sammeln, um Weltmeister zu werden

Die drei Veranstaltungen finden in München, London und das Finale in Singapur statt. Dies ist eine spannende Zeit, in der die Teilnehmer die Chance haben, Weltmeister zu werden.

Die Athleten, die bei allen drei Veranstaltungen mehr Punkte sammeln können, werden zum ersten Mal mit dem Triathlon-Esports-Weltmeistertitel belohnt.

Je nach Logistik sind Zuschauer willkommen, die die Spiele live verfolgen können. Das Konzept des Arena Games Triathlon (AGT) war genial, da es virtuelle Rennen mit dem realen Leben verschmolz.

Team-Inspiration für den Triathlon

Der Super League Triathlon findet inmitten einer schwierigen Zeit in der Geschichte des Sports statt. Doch selbst mit der Pandemie konnte das Team nicht davon abgehalten werden, brillante Ideen zu entwickeln, um ihn durchzuführen.

Mit ein wenig Inspiration war SLT in der Lage, vor der Kampagne 2021 fünf Teams zu bilden. Die Teams sind Sharks, Cheetahs, Scorpions, Rhinos und Eagles. Aus den fünf Teams wurden 40 Athleten ausgewählt, wobei die Auswahl live auf YouTube übertragen wurde.

Was Sie beim Super League Triathlon erwartet

Die Serie besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Bei diesem Wettbewerb treten Spitzensportler gegeneinander an.

Diese Spiele werden durch das schnelle Tempo, für das sie bekannt sind, spannend gemacht. Die Möglichkeit, Esports und das echte Leben zu verbinden, ist der Traum vieler Fans.

Sie können adrenalingeladene Unterhaltung auf Weltklasseniveau erwarten. Während wir hier sprechen, wird bereits ernsthaft trainiert und der Wettbewerb ist ziemlich hart, da ernsthafte Athleten teilnehmen.