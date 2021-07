Moderne Casino-Sicherheitssoftware

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Casinos setzen jeden Tag hohe Summen um. Und überall, wo viel Geld fließt, ist auch die Betrugsgefahr erhöht. Da ist es kein Wunder, dass Casinos auf unterschiedliche Techniken zurückgreifen, um sich davor zu schützen. Neueste Sicherheitssoftware gehört zur Standard Ausstattung eines jeden Casinos.

Welche Betrugsgefahren bestehen?

Advertisment

Online Casinos

Betrugsgefahr lauert nicht nur hinter den Türen eines Live Casinos. Auch Online Casinos sind davon betroffen. Daher sind Online Glücksspielanbieter mit den besten Technologien ausgestattet die zurzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und bei einem seriösen Anbieter spielen möchte kann sich einen Online Casino Bonus auf bonussurfer.com holen.

Doch woran erkennt man einen seriösen Anbieter? Einer der wichtigsten Kriterien ist eine seriöse EU- Lizenz. Diese werden von den jeweiligen Aufsichtsbehörden vergeben. Nur wer sich an strenge Richtlinien hält bekommt am Ende auch die Lizenz. Genauso wichtig ist Datensicherheit und ein reibungsloser Zahlungsverkehr. Wer gerne mehr darüber erfahren möchte kann sich auf dieser Seite dazu umsehen.

Live Casino

In Live Casinos gibt es eine Vielzahl an Betrugsarten. Angefangen vom Kartenzählen bis zum Kesselgucken ist da alles dabei. Wobei das wohl noch eher in eine Grauzone fällt. Richtiger Betrug mit gezinkten Karten oder Würfeln oder der klassische Wechselbetrug erfüllen bereits einen Straftatbestand. Auch spezielle Software wird benutzt um Slot Maschinen zu manipulieren.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über manipulierte Spielautomaten. Dabei haben diesen „Fehler“ Programmierer selbst eingebaut um sich an den Automaten zu bereichern. Mit einer speziellen Tastenkombination wurde es so möglich in die Freispiele zu gelangen. Diese Betrugsmasche ist jedoch schnell aufgeflogen und mittlerweile wurde die Software aktualisiert, sodass der Fehler behoben wurde.

Um etwaigen Betrugsversuchen vorzubeugen greifen die Casinos auf unterschiedliche Technologien zurück. Ein ausgeklügeltes Kamera System mit Gesichts und Nummernschild Erkennung, RFID Chips Scanner und das sogenannte Angel Eye System sind die modernsten Technologien die derzeit im Umlauf sind.

Gesichtserkennung

Mit diesem System werden alle Personen die das Casino betreten gescannt und gespeichert. Die Software merkt sich die Gesichert und kann sie in Sekundenschnelle zuordnen. Wenn ein Spiele Chips entwendet die ihm nicht gehören, kann er mit diesem System sofort aufgespürt werden. Mit einem Mausklick rekonstruiert die Software den Weg des Spielers und liefert damit die Beweise für den Diebstahl. Die biometrische Gesichtserkennung analysiert Tausende Gesichter gleichzeitig und kann selbst Mikro Bewegungen erkennen. Somit entgeht dem Casino kein auffälliges Verhalten und kann vorzeitig einschreiten.

Nummernschild Erkennung

Ähnlich wie die Gesichtserkennung funktioniert auch die Nummernschild Erkennung. Konnte man beispielsweise über die Gesichtserkennung feststellen wer der Dieb ist, ihn jedoch nicht rechtzeitig erwischen, so kann das System ihm bis auf den Parkplatz aufspüren. Ist er in ein Auto gestiegen erkennt das Programm das Nummernschild und kann somit direkt an die Polizei weiter geleitet werden.

Das System kann Hunderte Nummernschilder gleichzeitig erkennen und mit einer Datenbank abgleichen. Ist dort jemand dabei der bereits in anderen Häusern auffällig geworden ist, kann man ihm vorzeitig den Eintritt verwehren, bevor es überhaupt zu Problemen kommt.

RFID Technologie

Die RFID Erkennung stattet jeden Chip oder auch Karte mit einem speziellen Code aus. Über diesen Code wird der Chip im System registriert. So können im Vorhinein falsche Chips erkannt werden. Jeder Casino Jeton der nicht im System verzeichnet ist wird sofort als gefälscht erkannt. Dabei wird jedem Chip ein Code zugeordnet der nur für diesen Jeton gültig ist. Manche Spieler haben die Angewohnheit Casino Chips mit nach Hause zu nehmen. Das ist grundsätzlich kein Problem, da das RFID System die Jetons auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder erkennen kann. Das Casino weiß also auf ganz genau wie viele Chips sich im Haus befinden und wie viele irgendwo in den Schubladen von Privathäusern verstauben.

Aber nicht nur Casino Chips werden so registriert. Auch Karten werden damit markiert. Man kennt es vor allem aus den Live Übertragungen von Poker Events. Auch dort wird RFID benutzt um in wenigen Augenblicken die Kartenwertigkeit auf dem Bildschirm anzuzeigen. Damit wird auch verhindert dass eingeschleuste Karten im Spiel bleiben. Die Software würde in diesem Fall die Karte nicht erkennen und der Betrug würde sofort auffallen.

Angel Eye

Diese Technik wird hauptsächlich im asiatischen Raum verwendet. Jede Spielkarte wird mit einer speziellen Tinte versehen mit der ein Strichcode in die Karte gezeichnet wird. So kann der Kartenwechsel lückenlos verfolgt werden. Falsche Karten würden sofort erkannt werden. Falschspieler wird damit beinahe verunmöglicht zu betrügen.

Umso besser die Technologie wird, umso besser und kreativer werden auch die Tricks der Betrüger. Mittlerweile ist die Technik aber bereits so weit fortgeschritten, dass es kaum möglich ist diese zu überlisten. Mit der Angel Eye Technologie wurde ein beinahe unschlagbares System erschaffen. Um dieses zu überlisten müsste der Betrüger über hohe Fachkenntnisse verfügen und auf das zentrale Speichersystem des Casinos zugreifen können. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen aber so gut wie unmöglich.

Fazit

Casinos investieren viel Geld und Zeit in Sicherheit. Das schützt nicht nur das Casino sondern auch den ehrlichen Spieler vor Betrugsversuchen. Die heutige Technologie ist bereits so weit fortgeschritten, dass es für Falschspieler kaum noch möglich ist zu betrügen. Gezinkte Würfel oder Karten sind ein Relikt aus der Vergangenheit, in der Sicherheitsmitarbeiter und Falschspieler sich ein Katz und Maus Spiel geliefert haben. Heute übernimmt moderne Software diese Aufgabe und sorgt für maximale Sicherheit sowohl in den großen Hallen der Live Casinos wie auch in der Online Welt des Glücksspiels.