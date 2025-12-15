Call of Duty: Modern Warfare 4 soll sich wie MW2 spielen? – Insider-Leak verspricht wenig Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gut, Black Ops 7 ist jetzt noch nicht lange am Markt und es zeichnet sich ab, dass der „Shooter-König“ gerade noch so Oberwasser gegenüber ARC Raiders und Battlefield 6 behalten hat. Doch für nächstes Jahr, mit Call of Duty: Modern Warfare 4, hatte man wieder „Hoffnung“, dass vieles besser wird. Doch was aktuell über MW4 durchsickert, sorgt eher für Frust als für Hype. Laut einem bekannten Insider soll sich der Multiplayer von MW4 fast genauso spielen wie Modern Warfare 2 (2022). Für viele Fans ist das keine gute Nachricht.

Der Leaker TheGhostOfHope spricht sogar von einer nahezu kompletten Kopie. Keine großen neuen Ideen, kein echter Neuanfang, stattdessen ein Multiplayer, der sich anfühlt, als hätte man einfach MW2 neu verpackt. Ein paar Details sollen zwar verändert worden sein, etwa weniger harte ADS- oder Slide-Strafen und kein Perk-Aufladesystem, doch im Kern bleibt offenbar alles beim Alten. Sogar der stark kritisierte visuelle Waffenrückstoß soll wieder eine große Rolle spielen.

Warum das so viele Call of Duty-Fans triggert

Wenn du Modern Warfare 2 gespielt hast, weißt du wahrscheinlich, was ich meine bzw. warum so viele Fans aufgrund des Leaks Frust in den sozialen Medien ablassen. Das Spiel fühlte sich für viele träge an. Seitliches Bewegen war extrem langsam, was dazu führte, dass Jumpshotting trotz Strafen zur besten Option wurde. Infinity Ward versuchte damals, das Problem mit ADS-Penalties zu lösen, ohne den eigentlichen Kern anzupacken.

Genau das soll sich nun wiederholen. Statt das Gunplay wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, scheint MW4 erneut auf dieselbe Design-Philosophie zu setzen. Für den Insider ist klar: Ein langsameres, bodenständigeres Call of Duty kann funktionieren, aber nur, wenn es sich bewusst so anfühlt und nicht wie ein altes Spiel mit kleinen Tweaks.

Modern Warfare 4-Leak: Hört Infinity Ward einfach nicht auf die Community?

Der Ton in der Community wird zunehmend rauer, und auch der Insider spart nicht mit Kritik. Seiner Meinung nach möchte Infinity Ward längst kein klassisches Call of Duty mehr machen, sondern nutzt den Namen, um eigene Design-Ideen durchzudrücken. Unabhängig davon, wie die Spielerinnen und Spieler reagieren. Genau dieses Gefühl begleitet die Reihe für viele schon seit Modern Warfare (2019).

Noch ist Modern Warfare 4 nicht offiziell enthüllt, und all das basiert auf externen Infos und Leaks. Aber die Reaktionen zeigen deutlich, wie müde viele Fans inzwischen sind. Nach Jahren kontroverser Entscheidungen wünschen sich viele einfach wieder ein Call of Duty, das sich direkt, fair und frisch anfühlt. Nicht wieder ein Déjà-vu.

Ob MW4 diesen Wunsch erfüllt oder die nächste große Enttäuschung wird, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Die Geduld der Community ist fast aufgebraucht. Andererseits könnte es für mich nach Black Ops 7 kaum schlimmer kommen.

