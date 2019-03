Längst sind es nicht mehr nur die Konsolen, welchen Spielern ein umfassendes Angebot an attraktiven Games zur Verfügung stellen. Seit rund zehn Jahren hat sich das Spiel auch in unseren Alltag integriert. Denn mit dem Smartphone oder Tablet steht zu jeder Zeit die passende Hardware zur Verfügung. Doch nicht mehr nur lizenzierte Apps können in diesen Tagen ein Spielvergnügen der besonderen Art bieten.

Neue Inhalte entdecken

Auf allen Android Geräten nehmen APKs (Android Packages) bereits seit Jahren eine wichtige Rolle ein. Hierbei handelt es sich um einen Weg, um auch abseits des offiziellen Google Play Stores an attraktive Inhalte zu kommen. Die Gründe, weshalb ein Spiel nicht auf der regulären Seite gelistet wird, können unterschiedlicher Natur sein. Manche Entwickler sind schlichtweg nicht dazu bereit, einen großen Teil ihrer Rechte an Google abzutreten. An anderer Stelle liegt zum Beispiel ein Rechtsstreit vor, der es für die Entwickler nicht mehr möglich macht, sich im Store an ihre Kunden zu wenden.

Ein weiteres Feld, das nicht im Store vertreten ist, sind die zahlreichen Online Casinos. Ihnen gelang in den letzten Jahren ein rasanter Aufschwung. Gleichsam sind auch sie daran interessiert, ihren Kunden ein mobiles Angebot mit an die Hand zu geben. In diesem Fall erlaubt der Store jedoch keine Spiele, bei denen um Echtgeld gespielt werden kann. Welche Casinos besonders attraktiv sind zeigt sich somit nicht in einer ganz normalen Kategorie. Derweil halten die Anbieter, zum Beispiel mit dem Karamba Bonus Code, attraktive Angebote für neue Kunden bereit, die sich für den mobilen oder klassischen Zugang entschließen.

Der Blick auf den Anbieter

Wird ein Spiel über den App Store auf das Smartphone geladen, so können die Kunden zunächst sicher sein, dass dieses frei von jeglicher schädlicher Software ist. Dies liegt daran, dass alle Dateien eine Prüfung durchlaufen, bevor sie in den Katalog aufgenommen werden. Da es einen solchen Katalog in der Welt der APKs nicht gibt, ist es in diesem Fall nicht möglich, auf jene Form der Prüfung zu setzen. Umso wichtiger ist für die Verbraucher ein sehr kritischer Blick auf die Seite, auf der das Paket zum Download angeboten wird.

Sofern es sich um eine Webseite mit Impressum handelt, spricht vieles dafür, dass der Download mit einem guten Gewissen möglich ist. Einige Plattformen, wie zum Beispiel Chip.de, bieten ihren Kunden zudem eine genaue Auflistung seriöser APKs an. Auf diese Weise kann direkt zwischen seriösen und wagemutigen Offerten getrennt werden. An anderer Stelle ist es für die Nutzer schlichtweg notwendig, sich im Vorfeld ein Bild von der Seriosität eines Anbieters zu verschaffen. So ist es auch auf dem Gebiet der APKs möglich, zu einer sicheren Einschätzung zu kommen.

Apple mit Nachteilen