MMO Spiele gefragter wie nie zuvor

In den letzten Jahren war ein Genre im Bereich der Online-Spiele gefragt wie nie – Das der MMO-Spiele. Spätestens seit der Spieleklassiker World of Warcraft auf den Markt kam bildete sich eine feste Spielergemeinschaft die diesem Bereich der Computerspiele absolut die Treue hielt. Doch in den letzten Jahren merkt dieser Bereich eine spürbare Veränderung. Zum einen werden diese Art von Spielen deutlich umfangreicher. So gibt es sogar so genannte Spiele im Spiel. Diese sind mittlerweile extrem umfangreich und vielfältig. Es gibt sogar das Gerücht das in zukünftigen MMORPG’s sogar ein Online casino zu finden sein wird. So weit ist es bislang natürlich noch nicht, aber trotzdem ist es schon erstaunlich welche Entwicklung diese Art der Computerspiele genommen hat.

MMORPG`s werden tiefgründiger und vielschichtige

Diese Art von Spielen haben sich in den letzten Jahren nachhaltig geändert. Als die erste Version von Spielen wie WOW oder Everquest herauskamen lag der eigentliche Spieleschwerpunkt fast ausschließlich an der Abarbeitung von verschiedenen vorgegebenen Quests. Und natürlich hat sich an diesem zentralen Spiel-Element nicht wirklich viel geändert, allerdings ist die Art und Weise wie diese Aufgaben präsentiert werden weitaus vielfältiger und tiefgründiger. Ein einfaches Abarbeiten von – mehr oder weniger zufällig – auftauchenden Aufgaben reist heutzutage keinen Spieler mehr vom Hocker. Für gute MMORPG’s bedarf es mittlerweile eines umfangreiches und schlüssiges Gameplay. Dazu bedarf es nicht nur eine ansprechende Grafik, sondern vor allem eine mittreißende und fesselnde Storyline in die der zumindest der größte Teil der Aufgaben für die Spieler darin eingebettet ist.

Zusätzlich werden in den aktuellen Spielen immer wieder Mini-Spiele und besondere Aufgaben eingebaut. Die Idee dabei ist simpel: Die Spieler sollen in die Lage versetzt werden immer wieder Neues zu erleben. Besondere Events wie zum Beispiel spielbezogene Varianten von Weihnachten oder Ostern sorgen zusätzlich für Unterhaltung bei den Spielern. Derartige Aktionen bringen eine besondere Vielschichtigkeit in bestehende MMORPG’s, aber auch die Spiele als solche haben gerade in den letzten Jahren einige Veränderungen durchlaufen.

Eine neue Vielfalt bei den MMORPG`s

Eine der bemerkenswertesten Veränderungen in diesem Genre ist die neugewonnene Vielfalt. Als die ersten Spiele in diesem Bereich herauskamen war das Themengebiet eigentlich schon ganz klar umrissen. Die Spiele waren in der Regel im in einer Fantasywelt angesiedelt. Mit Magie, Fabelwesen und einer Anlehnung an das Mittelalter. Eine andere Themenwelt wurde lange Zeit einfach nicht in Betracht gezogen. Das hat sich glücklicherweise gerade in den letzten Jahren grundlegend geändert. Mit Spielen wie Star Wars werden jetzt auch andere Themenbereiche in MMORPG’s behandelt. Ebenso erfolgreich sind dabei auch Endzeit-, Apokalypse und Zombiespiele.

Bemerkenswert daran ist jedoch das gerade bei Letzteren die Storyline dem Spieler weitaus mehr Freiraum lässt. Diese auch in dem Genre als Open World bekannte Art von Spielen verfolgt dabei die Idee das der Spieler die Welt selbst erkunden muss und er nicht mit Hilfe einer Storyline mehr oder weniger zwangsweise durch das Spiel geführt wird. Für den Spieler gibt es zwar so mehr zu entdecken und er ist frei bei der Wahl seiner Aktionen allerdings müssen die Spieleentwickler bei diesen neuen Spielen jetzt noch mehr drauf achten ein ausgewogenes Balancing in verschiedenen Bereichen hinzubekommen. Zum einen muss der Spieler immer beschäftigt sein, auf der anderen Seite darf er aber auch nicht zu schnell auf zu starke Gegner stoßen. Gleichzeitig soll er mehr oder weniger frei die neue Welt erkunden. Das alles auf einen Nenner zu bringe ist schon eine echte Herkulesaufgabe. Nimmt man dann auch noch die grafischen Anforderungen und die von den Spielern immer wieder geforderten Neuerungen und Erweiterungen hinzu – ebenso wie die Tatsache, dass das Spiel ja möglichst Bug frei spielbar seien soll – dann erkennt man schnell auf was für einen extrem hohen Niveau sich die aktuellen MMORPG’s bewegen.

Man kann wohl getrost davon ausgehen, dass die momentane Entwicklung in diesem Genre auch den Mindeststandard für zukünftige Spiele in diesem Genre darstellt. Diese werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vielfältiger, innovativer und mitreißender wie die bisherigen Spiele. Wir haben also durchaus etwas worauf wir uns in Zukunft freuen können.